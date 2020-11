Thanksgiving pendant la grippe espagnole de 1918

Années 1910 | 24 novembre 2020

À Thanksgiving 1918, le monde était en proie à une pandémie qui a infecté environ un tiers de la population mondiale. Cela représente environ 500 millions de personnes, entraînant 675 000 décès aux États-Unis seulement sur quatre vagues successives qui ont finalement pris fin en avril 1920. Pendant ce temps, les Américains ont fait de leur mieux pour se couvrir et se recroqueviller, mais ils ont aussi a célébré les vacances. Thanksgiving pendant la pandémie de grippe espagnole avait l’air un peu différent des autres années et même d’une ville à l’autre, mais avec une guerre mondiale en plus de la crise de santé publique, les Américains imploraient dinde communale et un bon cocktail.

San Francisco a parlé trop tôt

Pendant une grande partie de 1918, les gouvernements locaux ont pris des mesures drastiques pour réduire la propagation de la grippe espagnole. Des villes comme Fermeture de San Francisco, mais les entreprises qui étaient économiquement épuisées réclamaient leur réouverture. Au moment où Thanksgiving arriva, San Francisco et d’autres grandes villes célébraient la fin de la première vague du virus, et le 13 novembre, le Examinateur de San Francisco a rapporté que «le jour de Thanksgiving sera célébré à San Francisco par l’élimination des masques de gaze, si le taux actuel de diminution de la grippe se poursuit». Une semaine plus tard, les San Franciscains retirer leurs masques ensemble à midi heure locale, avec un effet désastreux. Un mois plus tard, 5 000 nouveaux cas de grippe sont apparus dans la ville.

Un Churchtravaganza à Portland

Pour lutter contre la propagation de la grippe, la plupart des villes ont fermé les grands rassemblements, y compris ceux qui avaient lieu dans les églises et autres lieux de culte. Pour Thanksgiving, cependant, les croyants de Portland, en Oregon, ont planifié un «grand service de réunion» comme une sorte d’éruption religieuse géante après s’être éloignés des services publics pendant cinq semaines consécutives. Le 16 novembre, une double cérémonie a été rappelée à l’ordre par un mélange multi-congrégationnel de rabbins, prêtres et pasteurs, une pour la «suppression de l’autocratie» et une seconde pour célébrer «l’éradication d’un affreux fléau». Les cas ont encore augmenté, pas seulement à cause de la célébration de Thanksgiving, mais cela a certainement joué un rôle.

Le jour de l’armistice était une chose entière

Autour de Thanksgiving, les cas ont explosé à travers le pays, principalement à cause du jour de l’armistice, lorsque des milliers de personnes se sont précipitées dans les rues pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale le 11 novembre. Quelques semaines plus tard, Denver, Portland, Omaha, Atlanta et Buffalo ont tous signalé une forte augmentation des infections qu’ils attribuaient à la célébration, et la veille de Thanksgiving 1918, Saint-Louis a connu son plus grand nombre quotidien depuis le début de la épidémie. Saint-Louis et Buffalo ont tous deux fermé les rassemblements publics et ont ordonné à leur peuple de rester à la maison.

Célébrations en plein air à Denver et Cincinnati

De nombreuses villes ont reconnu qu’elles n’allaient pas empêcher tout le monde de se rassembler pour Thanksgiving, elles ont donc fait des compromis en organisant des célébrations masquées et / ou en plein air. Les églises de Denver ont organisé des célébrations la veille de Thanksgiving, mais « des douleurs spéciales [were] prise pour fournir toute la ventilation nécessaire, « consistant apparemment en un couple de ventilateurs électriques » afin de changer l’air toutes les quelques minutes. » Au même moment, Cincinnati a organisé un concours de reconnaissance en plein air le jour de Thanksgiving.

Célébration tranquille à Sale Lake City

Thanksgiving à Salt Lake City était une affaire privée. La ville s’est mise en quarantaine, les magasins ont été fermés et interdits de vente, et les célébrations ont été complètement annulées, reportées au jour de Noël. La ville a même placé des pancartes sur les entrées avant et arrière de chaque bâtiment confronté à une infection. Cela n’a pas empêché tous les Salt Laker de se rassembler autour de la dinde, mais ils l’ont fait furtivement, « sans caractéristiques spectaculaires ». De même, Kansas City et Spokane ont tous deux tenté de freiner la croissance de la grippe pendant les vacances avec des quarantaines à domicile et des fermetures d’écoles, mais Thanksgiving remplissait toujours les salles d’urgence de Spokane jusqu’aux branchies avec des malades et des infirmes.