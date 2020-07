Tetris Effect: Connected est une extension multijoueur à venir sur PS4 dans une mise à jour gratuite

La seule façon d’améliorer Tetris Effect est de l’agrandir, et c’est exactement ce que fait l’équipe d’Enhance Games. La version étonnante du casse-tête classique fait l’objet d’une mise à jour majeure l’année prochaine sur PlayStation 4, et s’appelle Tetris Effect: Connected.

Comme vous l’avez peut-être deviné d’après son nom, cette extension est entièrement consacrée au multijoueur. Connecté ajoute des modes multijoueurs locaux et en ligne pour jusqu’à trois joueurs, avec des variantes compétitives et coopératives incluses. En ligne, il y aura des parties classées et non classées, et vous pourrez débloquer encore plus de ces avatars éthérés.

La bonne nouvelle pour les joueurs PS4 qui possèdent déjà le jeu est que tout cela sera inclus dans une mise à jour gratuite. La mauvaise nouvelle est que nous devrons attendre un peu; Connected arrive sur PS4 à l’été 2021. Pourtant, êtes-vous excité pour cette mise à jour multijoueur? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.