Tests de routine pour les membres de la famille des résidents des foyers de soins testés pour permettre des visites sécuritaires

La famille et les amis des personnes vivant dans des maisons de retraite auront accès à des tests réguliers pour leur permettre de rendre visite à leurs proches dans le cadre d’un programme d’essai, a déclaré le gouvernement. Vingt maisons de soins à travers le Hampshire, le Devon et les Cornouailles participeront au programme pilote, qui sera lancé lundi, chaque maison de soins recevant initialement une boîte de 675 tests de flux latéral.Il espère que le programme pourra ensuite être étendu dans d’autres régions avant Noël – avec des risques pour les résidents, le personnel et les visiteurs réduits et des visites à l’intérieur possibles – si les données le soutiennent. Les tests seront proposés à un membre de la famille ou à un ami pour chaque résident, et combinés à d’autres mesures de protection telles que l’EPI, pourraient mettre fin aux restrictions «déchirantes» sur les visites. Les résidents et les soignants de la Churchview Nursing Home de Liverpool regardent une vidéo de l’allumage des lumières de Noël de cette année dans le centre-ville de Liverpool (Photo: Peter Byrne / PA Wire) Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Je sais à quel point il est déchirant de restreindre les visites à les maisons de soins ont été, non seulement pour les résidents – dont beaucoup se sentiront désorientés et confus par la situation – mais aussi pour leurs proches qui ne sont pas capables de simplement s’embrasser pour les soutenir dans cette période difficile. »Il a ajouté:« En respectant la distance sociale et en restant à la maison autant que possible, nous aiderons à réunir les familles et les amis avec les êtres chers dans les maisons de soins le plus rapidement possible. »La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré:« À l’approche de Noël, je veux mettre fin à la douleur de la séparation et aider les maisons de soins à rapprocher les familles et les êtres chers. «Le lancement du test des visiteurs est une étape cruciale pour y parvenir.» Trop peu trop tard Cependant, la Société Alzheimer craint que l’approche modifiée ne soit trop tardive pour certains. Tout en applaudissant à la reconnaissance du «rôle intégral que jouent les aidants familiaux dans le soutien proches atteints de démence », a déclaré l’organisme de bienfaisance:« Nous craignons qu’il ne soit trop peu trop tard pour les familles désespérées qui attendent depuis huit mois pour rendre visite à leurs proches. «La promesse que les visiteurs des foyers de soins sont en première ligne pour obtenir plus de tests circonscrits au fur et à mesure que les nouveaux deviennent disponibles doit rapidement devenir réalité. «Nous devons reconnaître le terrible bilan de santé mentale des personnes atteintes de démence qui abandonnent simplement la vie ainsi que des milliers de familles en deuil qui ne l’ont pas fait. ont pu être avec leurs proches au cours de leurs derniers mois, semaines et jours, et qui ne pourront jamais récupérer ce temps précieux. »Les résidents d’une maison de retraite à Ammerschwihr, dans l’est de la France, sont testés avec PCR t ests pour COVID-19 lundi 9 novembre 2020 (Photo: AP Photo / Jean-François Badias) Pendant ce temps, les tests rapides de Covid dans les maisons de retraite ont été décrits par les chercheurs comme un changeur de jeu potentiel pour les personnes vulnérables et leurs familles. quatre maisons de soins en Angleterre ont été formées pour effectuer et analyser les tests dans le cadre d’un essai, qui ont été jugés aussi précis que ceux effectués dans les hôpitaux, selon le chercheur principal, le professeur Adam Gordon de l’Université de Nottingham. portes aux visiteurs il y a huit mois pour essayer de protéger les résidents de la propagation du coronavirus, mais l’accès à des tests rapides pourrait bientôt signifier que les proches peuvent visiter des résidents de maisons de soins auparavant isolés.

