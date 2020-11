Tests de masse pour réduire la quarantaine de 14 jours pour les contacts Covid dans le cadre du programme d’essai de Liverpool

La quarantaine pour les contacts des cas de Covid-19 sera réduite de moitié, voire complètement éliminée, dans un programme pilote destiné à libérer des centaines de milliers de personnes de l’isolement.La prochaine étape des tests de masse à Liverpool verra les travailleurs des services d’urgence subir des tests quotidiens avec de nouveaux kits de type grossesse, et doit commencer la semaine prochaine. Les participants seront autorisés à continuer à travailler s’ils sont testés négatifs, et toute personne appelée à s’isoler en raison d’un contact avec une personne infectée pourrait se voir proposer un test après sept jours de quarantaine, afin de pouvoir quitter la maison plus rapidement. Les ministres surveillent attentivement le programme et pensent que des tests réguliers utilisant la nouvelle technologie de flux latéral – qui offrent des résultats en quelques minutes sans avoir besoin d’un laboratoire – pourraient éliminer complètement le besoin de mettre les contacts en quarantaine. s’auto-isole après être entré en contact avec un député qui a depuis été testé positif au coronavirus (Photo: Chambre des communes / PA) Actuellement, environ une personne sur 70 est testée positive après avoir été informée de s’isoler pendant 14 jours, car ils l’ont été contact étroit avec une personne infectée – le Premier ministre Boris Johnson s’isolant actuellement après avoir rencontré un député qui a été testé positif. L’élimination de la quarantaine par des tests épargnerait aux personnes dans sa situation deux semaines à la maison. Cependant, Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre, devrait approuver le programme avant qu’il puisse être déployé à l’échelle nationale; actuellement, aucune date n’a été fixée, bien que le début de l’année prochaine soit très probable. Plans de test et de libération Liverpool est le terrain d’essai du pays pour la technologie, M. Johnson espérant que les tests de masse, combinés à un vaccin, permettront un retour à une vie normale.On espère que les habitants de Liverpool seront autorisés à visiter des maisons de soins et des prisons s’ils test négatif, avec des plans pour des tests pour permettre des mariages et des funérailles plus importants. De plus, le maire de la ville a déclaré qu’il souhaitait ramener les spectateurs au stade de football d’Anfield de la même manière l’année prochaine.Dans la première étape du projet de tests de masse, un quart de la population de la ville a été testé, localisant près de 2000 cas de coronavirus qui autrement, seraient passés inaperçus et auraient brisé les chaînes de transmission dans les zones difficiles d’accès. Cependant, certains ont été retardés de se faire dépister en raison des craintes qu’un résultat positif les oblige, ainsi que leurs familles, à s’isoler pendant deux semaines. Matt Ashton, directeur de la santé publique de la ville, a déclaré qu’il souhaitait «passer des personnes qui obtiennent un résultat négatif à la suite d’un test positif à un résultat positif à la suite d’un test négatif». Professeur Calum Semple de l’Université de Liverpool, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences qui donne des conseils sur le programme, a déclaré que les plans de test et de publication seraient «un moyen de libérer la société et des parties de l’économie qui sont importantes à ce stade critique». à BBC Breakfast ce matin, il a déclaré: «Pour la première fois, les tests ne seront plus simplement considérés comme une action punitive dans laquelle vous êtes obligé de vous isoler.» Nous allons utiliser des tests pour permettre de visiter des maisons de soins et de commencer mardi, nous allons tester cela dans 12 maisons de retraite afin de rendre les visites à des parents âgés aimés beaucoup plus sûrs.

