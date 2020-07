Testé: le OnePlus Nord bat le 7T Pro avec des performances soutenues

Si vous pouvez parcourir la quantité franchement laborieuse de battage publicitaire pour le OnePlus Nord, vous trouverez d’innombrables références à son chipset Snapdragon 765G et à ses performances de haut niveau.

Carl Pei de OnePlus est lui-même optimiste sur la puce Autorité Android, «Nous pensons vraiment que placer ce processeur 765G ici est la bonne chose pour un produit à ce prix.» En outre, Pei vante également «près de 300 optimisations» pour assurer «la même expérience rapide et fluide que les utilisateurs OnePlus connaissent et aiment».

Inutile de dire que les attentes selon lesquelles le Nord offrira aux passionnés de OnePlus une expérience hautement performante avec un budget limité sont élevées. Cependant, vous n’obtiendrez pas tout à fait les mêmes performances extrêmes que celles offertes par les produits phares de Qualcomm Snapdragon 865.

Le OnePlus Nord est-il à la hauteur de ces affirmations et peut-il offrir une expérience au-delà des combinés similaires? Remarquablement, oui.

Benchmarks classiques: OnePlus Nord vs AnTuTu, Geekbench et 3DMark

Nous avons déjà comparé le Snapdragon 765G à l’intérieur de ZTE Axon 11 et effectué le OnePlus Nord à travers les mêmes tests pour une comparaison tête-à-tête. Nous avons également récupéré nos données des précédents combinés OnePlus, y compris le gagnant du meilleur d’Android de cette année, le OnePlus 8 Pro, pour montrer où le Nord s’inscrit dans le portefeuille OnePlus en pleine croissance.

Comme prévu, le OnePlus Nord ne suit pas le combiné phare de cette année, ni même de l’année dernière d’ailleurs. Cependant, le Snapdragon 765G n’est pas loin derrière le Snapdragon 855 en termes de performances du système et du processeur. Il se compare également assez bien au Snapdragon 845 de trois ans.

De loin, la plus grande disparité réside dans les performances graphiques, où les frères et sœurs les plus chers du Nord s’enfuient avec une avance majeure. Même ainsi, le Snapdragon 765G est un joueur capable. J’ai chronométré quelques tours de PUBG Mobile sans aucun problème de performances. Ne vous attendez pas à activer toutes les cloches et sifflets graphiques.

Le OnePlus 8 Pro offre des performances soutenues exceptionnelles. Le Nord peut-il faire de même?

Les performances globales du Nord semblent très similaires à celles du ZTE Axon 11, comme on l’attend de deux combinés Snapdragon 765G. Cependant, le Nord horloges dans certains résultats de GPU légèrement améliorés. Cela vaut la peine d’être exploré plus en détail, car nous examinons les performances durables et les implications pour les capacités de jeu.

Nord votre mid-ranger moyen: OnePlus met sa sauce secrète

Bien que ces benchmarks classiques fournissent un bon aperçu des performances d’un téléphone, ils ne révèlent pas comment un combiné gère la chaleur et le stress à long terme. Des performances soutenues sont importantes si vous avez envie d’une session de jeu de 30 minutes ou plus.

Nous nous sommes tournés vers notre test de référence Speed ​​Test G interne pour une analyse fine des performances au fil du temps. Nous avons précédemment noté que le OnePlus 8 Pro offre des performances soutenues exceptionnelles. Le Nord peut-il faire de même?

La réponse est un oui retentissant. Le OnePlus Nord est très cohérent entre les benchmarks CPU et GPU.

Au cours de quatre heures et 30 minutes de test (270 minutes), le OnePlus Nord ne baisse vraiment les performances que lorsque la batterie chute en dessous de 5%, alors que le combiné tente de gagner quelques minutes de plus. C’est en fait mieux que le Snapdragon 855 Plus du OnePlus 7T Pro – ses performances sont assez élevées dans la partie GPU du test.

Il convient également de noter que les 7 Pro et 7T Pro voient une légère réduction progressive des performances du processeur au fil du temps. Ceci est probablement dû à une accumulation de chaleur. Cela ne se produit pas avec le Nord ou le OnePlus 8 Pro.

Les deux anciens combinés réduisent également sérieusement leurs processeurs lorsque la batterie est inférieure à 20%. Cela réduit leurs performances en dessous des niveaux OnePlus Nord et presque aussi bas que le ZTE Axon afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Lors de nos tests, le Nord n’a pas besoin de le faire et offre toujours une durée de vie de la batterie plus longue, à 270 minutes. Le OnePlus 7 Pro a survécu 191 minutes, tandis que le 7T Pro a duré 202 minutes.

Le OnePlus Nord comprime et maintient chaque goutte de performance de son Snapdragon 765G.

Ce qui est très intéressant de la comparaison avec le ZTE Axon 11, c’est qu’il n’est pas certain que le Snapdragon 765G peut continuer à fonctionner à pleine inclinaison pendant de longues périodes. Malgré sa faible consommation d’énergie et donc sa production de chaleur par rapport aux Snapdragons de la série 800, le 765G peut toujours être contraint de réduire ses performances sous des charges extrêmes.

L’Axon 11 démarre avec un score Speed ​​Test G légèrement plus élevé que le OnePlus Nord, mais ne peut pas le maintenir plus de 20 minutes. Cela est dû au downclocking du processeur, car le téléphone parvient à maintenir un score GPU légèrement supérieur à celui du OnePlus pendant quelques heures. Cependant, l’Axon 11 5G a du mal à obtenir la cohérence du GPU par la suite.

Le Nord, en comparaison, conserve ses performances de pointe en matière de CPU et de GPU pour la quasi-totalité du test, faisant allusion à une disposition interne plus froide ou à un choix de conception pour garder le GPU un peu plus réservé afin de prolonger les performances globales du système.

En résumé, le OnePlus Nord comprime pratiquement chaque goutte de performance du Snapdragon 765G pendant tout le cycle de vie de la batterie. C’est très impressionnant.

OnePlus Nord: des performances qui ne vous décevront pas

Nous ne nous attendions jamais à ce que le OnePlus Nord et son chipset Snapdragon 765G rivalisent avec le dernier et le meilleur Snapdragon 865 pour des performances optimales. Cependant, ce chipset de milieu de gamme offre toujours de nombreuses performances pour vos tâches quotidiennes et maintient ses capacités de pointe pour des sessions de jeu prolongées. Surtout, le OnePlus Nord dure plus longtemps et maintient ses performances mieux que les OnePlus 7 Pro et 7T Pro de l’année dernière. C’est une victoire majeure pour le combiné abordable.

Peut-être plus important encore, le Snapdragon 765G intègre également des fonctionnalités SoC qui étaient auparavant réservées au haut de gamme. En conséquence, le Nord comprend une prise en charge intégrée du réseau 5G et Wi-Fi 6, 5,5 TOPS de performances AI, une capture vidéo au ralenti 4K 30fps et 1080p 240fps, des fonctionnalités de caméra AI et un taux de rafraîchissement d’affichage de 90Hz.

En ce qui concerne les performances et les fonctionnalités du chipset, le OnePlus Nord ne décevra certainement pas les fans de OnePlus.