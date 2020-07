Testé: ce sont les téléphones les plus rapides à charger

La charge rapide a fait des pas de géant au cours des deux dernières années, alors que les solutions 30W, 40W, 50W et même 65W sont vantées par les fabricants du monde entier.

La plupart de ces solutions de charge rapide sont des technologies propriétaires, car les téléphones reviennent souvent à des méthodes de charge plus lentes lors de l’utilisation de câbles et de chargeurs tiers. Cependant, de nombreux fabricants proposent également le chargeur le plus rapide dans l’emballage, vous êtes donc assuré d’obtenir les vitesses de charge les plus rapides dès la sortie de la boîte.

Donc, dans cet esprit, nous avons examiné les téléphones qui se rechargent le plus rapidement et les avons soumis à nos propres tests approfondis de batterie pour voir quels appareils sont à la hauteur du battage médiatique. Nous examinerons également le plus rapide en termes de vitesse de charge et le plus rapide à atteindre 100% de sa capacité.

Ce sont les téléphones les plus rapides que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Note de l’éditeur: Afin de déterminer les vitesses de charge les plus rapides possibles, nous testons ces téléphones avec la charge adaptative désactivée si possible. Nous mettrons à jour cette liste périodiquement lorsque des téléphones dotés d’une nouvelle technologie de charge rapide arriveront sur le marché.

Les téléphones de recharge les plus rapides de 2020

En ce qui concerne les smartphones sortis en 2020, il est clair que le Realme X50 Pro 5G et sa solution de charge 65W sont au top. Bien sûr, la taille de la batterie a un grand rôle à jouer, mais la cellule du X50 Pro a pratiquement la même taille que la batterie de l’Oppo Find X2 Pro, et ils utilisent tous les deux une charge de 65 W. Nos tests Find X2 Pro montrent que le téléphone a mis 10 minutes pour passer de 99% à sa pleine capacité, ce qui suggère une charge d’entretien (bien que nous n’ayons pas trouvé de bascule pour désactiver cela).

Le Mi 10 Pro de Xiaomi occupe la troisième place, avec une charge filaire de 50 W pour sa batterie de 4500 mAh. Il convient également de noter que le téléphone contient une charge sans fil rapide de 30 W, vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’un câble si vous voulez des vitesses décentes.

Le Realme X3 SuperZoom, OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont les prochains téléphones de la liste et se distinguent également par leurs temps de charge rapides tout en utilisant une charge filaire de 30 W.

Le modèle le plus impressionnant en fonction de la taille de la batterie est sans doute le Galaxy S20 Ultra, le téléphone de Samsung doté d’une batterie de 5000 mAh. Nos tests ont montré que l’utilisation du chargeur de 25 W inclus (plutôt que l’accessoire 45 W en option) permettait de recharger en environ une heure. Il est donc certainement temps de se raser ici.

18 derniers mois

Lorsque nous prenons également en compte le second semestre de 2019, nous pouvons rapidement voir que les téléphones des sociétés affiliées à BBK dominent la liste. Il est également intéressant de voir que le téléphone de chargement le plus rapide atteint des vitesses de 50 W contre 65 W sur les appareils deuxième, troisième et quatrième placés.

Seuls trois des 10 téléphones à chargement le plus rapide sont fabriqués par une marque qui n’est pas liée à BBK, à savoir le Xiaomi Mi 10 Pro, le Xiaomi Mi 9 et le Galaxy S20 Ultra. En parlant du Mi 9, il n’emballe pas exactement la charge la plus rapide en termes de puissance pure (27 W), mais la petite batterie de 3300 mAh signifie qu’il ne faut pas longtemps pour la recharger.

Ce graphique semble également illustrer à quel point Huawei a fait peu de progrès sur le front de la charge filaire. La firme a fait sensation à la fin de 2018 avec le Mate 20 Pro et sa vitesse de charge de 40 W. Mais il ne semble pas qu’ils aient fait de grands progrès depuis lors, se contentant de s’en tenir à la norme actuelle. Pourtant, un temps de charge d’un peu plus d’une heure est de toute façon assez rapide.

Où aller ensuite pour une charge rapide?

La charge rapide est devenue une caractéristique clé de nombreux téléphones aujourd’hui, d’autant plus que les appareils phares offrent des batteries plus grosses à l’ère de la 5G. Nous nous attendons donc à ce que les OEM Android continuent d’offrir des vitesses de charge plus rapides. En fait, nous sommes sur le point d’effectuer des mises à niveau majeures plus tard cette année – Oppo, Vivo’s Iqoo et Realme ont tous confirmé leur intention de lancer une charge rapide de 120W à 125W.

Nous espérons également voir davantage d’entreprises adopter les normes USB-PD complètes pour une charge rapide, car l’un des plus gros problèmes avec les solutions de charge les plus rapides est qu’elles sont propriétaires. L’adoption des normes de l’industrie garantit non seulement la compatibilité avec différents appareils et chargeurs, mais devrait également réduire les déchets. Heureusement, Oppo et Realme ont confirmé que leurs solutions prendront en charge USB-PD et Qualcomm Quick Charge.

Un dirigeant de Xiaomi a précédemment expliqué que la charge de 100 W + représente toujours un défi technique à certains égards, soulignant la santé de la batterie comme un problème. Oppo a également dit Autorité Android que sa technologie de charge dégrade la batterie d’un téléphone à 80% de sa capacité après 800 cycles, soit environ deux à trois ans. Pendant ce temps, la charge de 65 W de l’entreprise utilisée sur l’Oppo Ace 2 aurait se dégrade à 90% après 800 cycles. Cela suggère que vous voudrez peut-être attendre la technologie de deuxième génération et au-delà avant de vous éclabousser sur un téléphone avec une charge de 100 W +.

La technologie de charge rapide a généralement été limitée aux téléphones phares et à certains appareils haut de gamme de milieu de gamme, mais nous avons également vu des téléphones de milieu de gamme comme le Huawei P40 Lite et le Poco M2 Pro offrant respectivement une charge de 40W et 33W. Nous nous attendons donc à ce que plus d’appareils à petit budget se rechargent rapidement, d’autant plus que la 5G arrive à des téléphones toujours moins chers.

2020 verra sans doute le plus grand bond en avant dans la technologie de charge rapide depuis des années.

La recharge sans fil est un autre domaine dans lequel nous avons constaté des progrès majeurs, car Oppo vient d’annoncer des recharges sans fil de 65 W. Huawei, OnePlus et Xiaomi vantent également une charge sans fil de 30 W à 40 W sur certains appareils, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l’amélioration de la charge par pad.

Quoi qu’il en soit, nous prévoyons que la charge rapide en général deviendra de plus en plus importante à l’ère des batteries plus grosses. Après tout, qui veut attendre deux heures pour que son téléphone atteigne 100%?

