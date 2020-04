Test XI de la décennie 2010-19: AB de Villiers et Alastair Cook à la une des stars

La pandémie de COVID-19 nous a donné le temps d’examiner l’histoire légendaire du cricket.

Dans cette période de réflexion, nous avons tenté de compiler les meilleurs tests XI des différentes décennies en collaboration avec nos followers sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas de meilleure façon de commencer cette série que de regarder la dernière décennie entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019.

Comme condition minimale de sélection, seuls les joueurs ayant fait au moins 50 apparitions au cours de la décennie ont été pris en compte. Pour arriver à notre conclusion, nous avons réduit la liste des candidats potentiels à 22 avant de les mettre aux voix sur Instagram.

Trois Sud-Africains ont fait la coupe finale tandis que l’un des batteurs des «Fab Four» a eu la malchance de passer à côté.

Alastair Cook (Angleterre) – Ouvreur

Résultats du sondage: Cuisinier 55%, David Warner (Australie) 45%

L’Australien David Warner a une forte revendication de la place avec plus de 7 000 points et 23 tonnes au cours de la période considérée. Cependant, dans ce qui a été l’un des concours les plus serrés dans les sondages, l’Australien a été dominé par le grand anglais Alastair Cook.

Aucun autre batteur n’a marqué plus de points que Cook au cours de la dernière décennie, l’ouvreur anglais ayant levé les rideaux d’une brillante carrière en 2018.

L’élégant gaucher a marqué un total impressionnant de 8 818 points en 111 matches, à une moyenne de 46,41. Il s’est également aidé à 23 tonnes dans le processus, dont cinq doubles siècles. Alors qu’il montrait un déclin alarmant par rapport à ses normes élevées en 2018, il a réussi à se retirer avec un coup d’éclat en enregistrant une amende de 147 contre l’Inde lors de sa dernière apparition au test.

Hashim Amla (Afrique du Sud) – Ouvreur

Résultats du sondage: Amla 90%, Azhar Ali (Pakistan) 10%

Partenaire Cook au sommet est un autre joueur de cricket chic et respectable sous la forme de Hashim Amla. Le fidèle Proteas bat la concurrence du Pakistanais Azhar Ali pour forger une belle combinaison gauche-droite avec Cook.

Ses exploits au cours de la décennie comprennent une triple tonne historique contre l’Angleterre en 2012, trois doubles siècles et un total de 21 scores de plus de 100. Avec une moyenne juste timide de 50 au cours de la période, Amla a été une figure pivot dans l’impressionnant test d’Afrique du Sud record au cours de la décennie.

Bien que ses 14 dernières apparitions au test n’aient pas donné une seule tonne, la retraite d’Amla du sport en 2019 est déjà ressentie par les Sud-Africains.

Kane Williamson (Nouvelle-Zélande) – Numéro 3

Résultats du sondage: Williamson 57%, Cheteshwar Pujara (Inde) 43%

Le skipper néo-zélandais Kane Williamson a battu Cheteshwar Pujara, l’Inde, à la troisième place convoitée. Alors que Pujara a été un rocher pour l’Inde lors de son ascension vers le sommet du classement Test, Williamson a tout de même réussi à obtenir les meilleurs résultats pour obtenir une victoire battante dans les sondages.

En seulement 137 manches, le Kiwi a enregistré 21 tonnes et 31 années 50 en train d’accumuler 6 379 pistes. Après avoir remanié Martin Crowe et Ross Taylor en tant que fabricant de siècle le plus prolifique de Nouvelle-Zélande, Williamson est en bonne voie de s’établir comme l’un des plus grands du jeu.

Il est passé à la vitesse supérieure depuis le début de 2014 et a réussi à en moyenne plus de 50 avec la batte chaque année, sauf 2016, au cours de laquelle il a toujours atteint une moyenne de 47,06. A 29 ans, il y a encore beaucoup à venir de Williamson dans les années à venir.

Steve Smith (Australie) – Numéro 4

Résultats du sondage: Smith 88%, Joe Root (Angleterre) 12%

Celui-ci s’est avéré être un non-concours avec Steve Smith prenant sans surprise sa place habituelle No4 avec une énorme majorité dans les sondages. Bien que cela se soit fait au détriment de son homologue des Fab Four Joe Root, il n’y a vraiment pas de concurrence avec Smith en ce qui concerne le meilleur batteur de test de la décennie.

Bien qu’il ait perdu une grande partie de 2019 en raison de sa suspension à sabotage, l’Australien a dominé la tête et les épaules au-dessus du reste avec 7164 points à une moyenne stupéfiante de 62,84. Il a mis en place des chiffres jamais vus depuis l’éclat de son compatriote Sir Don Bradman, et ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt.

Ses 26 tonnes sur la période ne sont que derrière Virat Kohli (27), même s’il a joué 11 manches de moins que la star indienne.

Virat Kohli (Inde) – Numéro 5

Résultats du sondage: Kohli 90%, Ross Taylor (Nouvelle-Zélande) 10%

Le génie de Smith signifie que Virat Kohli doit abandonner une place de sa position privilégiée à la cinquième place dans l’ordre des frappeurs. Le skipper indien a échappé à la concurrence de Ross Taylor pour son inclusion et a mérité la première place avec une énorme marge.

Après tout, il a été le plus proche rival de Smith au cours de la décennie, le duo échangeant le classement No1 ICC à plusieurs reprises. Bien que sa décennie ait peut-être commencé avec une introduction désastreuse au Test en 2011, Kohli l’a terminée en beauté en tant que batteur du test No1 en décembre 2019.

Avec 27 tonnes et 22 années 50 sur la période, le taux de conversion du siècle pour le droitier est sans précédent. Bien qu’il ait réussi à convertir sept de ces siècles en tonnes doubles, le bannissement par Kohli de ses démons anglais en 2018 est sans doute sa plus grande réussite de la décennie.

AB de Villiers (Afrique du Sud) – Numéro 6

Résultats du sondage: AB de Villiers 86%, Younis Khan (Pakistan) 14%

Parmi les batteurs avec un minimum de 5 000 descentes dans la décennie, seul Smith a réussi à dépasser en moyenne 57,48 pour AB de Villier. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles le batteur de Proteas a réussi à l’emporter sur le meilleur buteur du Pakistan, Younis Khan, dans les sondages.

Sa retraite du format en 2018 a été un énorme choc pour le sport, étant donné que le droitier était toujours fort à l’époque. Ce n’est que dans une année 2016 criblée de blessures que les normes élevées de l’Afrique du Sud ont chuté en une décennie au cours de laquelle il a fait preuve d’une cohérence ridicule.

En descendant l’ordre des frappeurs, il a renfloué les Proteas de trous inégaux à plusieurs reprises au cours de la période et a été le fabricant de différence dans leurs victoires en série contre l’Inde et l’Australie dans sa dernière année avant la retraite.

BJ Watling (Nouvelle-Zélande) – Wicketkeeper

Résultats du sondage: Watling 69%, Mushfiqur Rahim (Bangladesh) 31%

Avec seulement sept descentes les séparant au cours de la décennie, cela allait toujours être une compétition serrée pour les gants entre BJ Watling et Mushfiqur Rahim. En fin de compte, c’est le Kiwi qui a été victorieux et il constitue un excellent complément à une unité de frappeur déjà stellaire.

Bien qu’il ait fait ses débuts en 2009 en tant que batteur spécialiste, ce n’est qu’en 2014 que Watling est devenu un habitué des Black Caps après la décision de Brendon McCullum de renoncer aux gants de guichet.

Avec une moyenne au bâton de près de 40, Watling est plus qu’un simple gardien de guichet pour la Nouvelle-Zélande et a été impliqué dans certains partenariats record dans l’ordre. Il est l’homme parfait pour battre autour de la queue et sa série de 205 contre l’Angleterre l’an dernier témoigne de ses capacités à creuser profondément au No7.

Ravichandran Ashwin (Inde) – Spinner

Résultats du sondage: Ashwin 60%, Nathan Lyon (Australie) 40%

Cela allait toujours être une bataille serrée entre Ravichandran Ashwin et Nathan Lyon pour la machine à sous du spinner, et le premier l’a à peu près rasé. L’un et l’autre seraient des candidats valables pour le seul rôle de fileur, tout comme Rangana Herath du Sri Lanka, qui a été écarté des conflits.

En ce qui concerne les chiffres purs, Ashwin est en avance sur la compétition avec une moyenne de bowling de 25,36 sur la période. Ses 362 cuirs chevelus ont été à l’avant-garde de la domination inégalée de l’Inde à domicile au cours de la décennie, avec son partenariat de spin aux côtés de Ravindra Jadeja ne donnant aucun quart aux équipes visiteuses.

Le fait qu’il ait également enregistré quatre tonnes et onze années cinquante avec la batte signifie que son inclusion allonge un ordre de frappeur long ici.

Trent Boult (Nouvelle-Zélande) – Pacer

Résultats du sondage: Boult 85%, Vernon Philander (Afrique du Sud) 15%

Alors que Vernon Philander d’Afrique du Sud peut se sentir mal après avoir perdu dans les sondages, la couture du bras gauche de Trent Boult offre l’équilibre parfait pour l’attaque de bowling.

Son partenariat avec Tim Southee pour le nouveau ballon a été exceptionnel pour la Nouvelle-Zélande, Boult à lui seul a représenté 256 guichets en seulement 65 matchs. Il est le stimulateur armé de gauche le plus prolifique de la période alors que l’Australien Mitchell Starc traîne derrière lui sur 240 scalps.

Un homme qui peut balancer la balle rouge dans les deux sens, l’échangiste mortel de Boult au batteur droitier reste son plus grand atout. Ce qui le différencie du reste du peloton, c’est sa capacité à générer du mouvement même dans les conditions les plus inutiles.

Dale Steyn (Afrique du Sud) – Pacer

Résultats du sondage: Steyn 73%, Stuart Broad (Angleterre) 27%

Avec une moyenne et un taux de frappe exceptionnels, Dale Steyn allait toujours être une chaussure malgré la montagne de 403 guichets de Stuart Broad pendant la période.

Le stimulateur sud-africain était sur le point de menacer l’héritage de Glenn McGrath en tant que lanceur rapide le plus prolifique de tous les temps, mais une série de blessures aux épaules a signifié que c’est l’Anglais James Anderson qui a pris le relais à la place.

Malgré ses malheurs de blessure vers la fin de la décennie, la moyenne de Steyn de 22,29 et un taux de frappe exceptionnel de seulement 43,9 au cours de la décennie font de lui une force à craindre de tout batteur.

L’homme Proteas a tout dans son casier, d’une belle action à balancer le ballon au rythme. Le fait qu’il ait dépassé Shaun Pollock pour devenir le plus grand stimulateur de l’Afrique du Sud sera une consolation pour un homme qui aurait autrement atteint les étoiles.

James Anderson (Angleterre) – Pacer

Résultats du sondage: Anderson 88%, Morne Morkel (Afrique du Sud) 12%

Affronter un concurrent sérieux comme Morne Morkel n’a pas vraiment dérangé James Anderson – l’Anglais est arrivé en tête dans les sondages avec un verdict presque unanime.

À 37 ans, le matelot vétéran vise toujours de nouvelles conquêtes et les preuves de la dernière décennie confirment son insatiable désir de continuer.

Faisant jusqu’à 106 apparitions au Test en 10 ans, Anderson a laissé les autres quilleurs dans son sillage avec 429 licenciements. Le fait qu’ils soient arrivés à une moyenne de 24,35 montre la cohérence de son talent artistique avec le ballon rouge pour l’Angleterre.

Après avoir dépassé McGrath pour devenir le plus grand preneur de guichet de tous les temps parmi les pacers, Anderson a mérité toutes les distinctions qui lui étaient tombées. Il n’y a rien de mieux que lui quand il s’agit de balancer la balle Duke dans les deux sens avec une précision inébranlable. Un vrai maître de son métier.

