Test positif de Brent Naden pour la cocaïne, la star de Penrith Panthers pourrait s’interdire longtemps

La star des Panthers, Brent Naden, pourrait purger une suspension de quelques mois seulement, malgré un test positif à la cocaïne après la grande finale de la LNR.

Bien que Naden ait été provisoirement suspendu en vertu de la politique antidopage de la LNR, il pourrait bénéficier d’une nouvelle décision de l’AMA, selon le journaliste de Nine’s NRL, Danny Weidler.

La cocaïne est interdite en compétition par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et la politique antidopage de la LNR, mais incroyablement, si Naden s’avère avoir utilisé la drogue à des fins récréatives, plutôt que pour améliorer ses performances, il pourrait s’en tirer en purgeant une suspension de trois mois seulement.

« L’une des parties les plus intéressantes de celui-ci est que, auparavant, nous avons vu des gens avec de la cocaïne dans leur système sur le jeu pendant des années », a déclaré Weidler à 2GB. Wide World of Sports Radio.

Le centre des Panthers Brent Naden affronte l’ailier de Storm Josh Addo-Carr lors de la grande finale. (Getty)

« Dans ce cas, l’AMA a changé sa façon de voir les choses. Depuis le début de l’année prochaine, si je comprends bien, si vous avez de la cocaïne dans votre système et que vous testez positif, mais vous pouvez dire que c’était à des fins récréatives, pas pour la performance -en améliorant l’utilisation, vous pouvez alors obtenir une interdiction d’un à trois mois.

«Si vous allez en cure de désintoxication, il est plus probable que ce soit un mois de plus que trois. Je peux me tromper là-dessus, mais c’est ainsi que cela m’a été expliqué.

Après avoir admis aux Panthers qu’il avait consommé de la drogue récréative, Naden a commencé et a récemment terminé un programme de réadaptation volontaire dans un établissement de santé privé.

Selon Weidler, une autre «couche» de l’histoire pour la LNR est d’essayer de comprendre comment Naden est entré en contact avec la substance.

Naden a joué un rôle clé dans la course des Panthers à la grande finale de la LNR cette saison (Getty)

« S’il a brisé la bulle, la LNR va alors mener une autre enquête, que je suis sûr qu’elle a déjà lancée, pour déterminer exactement comment tout cela s’est passé », a-t-il déclaré.

« Rien de tout cela n’est bon pour Brent Naden, malheureusement, et rien de tout cela n’est bon pour le club de Penrith.

« L’ensemble du club va devoir se regarder après ça parce que ça leur plaise ou non, c’est sur leur montre.

« Le club doit examiner ce qui se passe dans son jardin. »