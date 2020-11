Test du Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P: nettoyage abordable et efficace

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les aspirateurs robots peuvent coûter assez cher. Si vous êtes sur la clôture, le prix peut être un grand dissuasif pour leur donner une chance. Entrez dans le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P. Malgré sa bouchée de nom, cet aspirateur est la tentative de l’entreprise de démocratiser le segment de la même manière qu’elle l’a fait avec les smartphones. En fait, le Mi Robot Vacuum-Mop P est lié aux grandes ambitions de Xiaomi en matière de maison intelligente en Inde et vise à offrir plus d’expériences haut de gamme sur le marché.

Maintenant, Xiaomi fait face à une bataille difficile en termes d’acceptation par le marché d’une catégorie de produits presque inexistante en Inde. Pour une entreprise qui compense de faibles marges avec des volumes plus importants, cela fait du produit un défi unique. Ce qui soulève la question – L’aspirateur robot étonnamment abordable de Xiaomi peut-il être à la hauteur de la tâche dans un pays poussiéreux comme l’Inde?

Nous découvrons dans le Autorité Android Avis sur Mi Robot Vacuum-Mop P.

Qu’est-ce que le Mi Robot Vacuum-Mop P?

Le Mi Robot Vacuum-Mop P est la version de Xiaomi d’un aspirateur robot abordable. Le modèle n’est pas entièrement nouveau. Il s’agit d’une version du Mi Robot Vacuum que la société a introduite en Chine en 2019.

Il comprend à la fois des fonctions d’aspiration et de nettoyage qui ne sont pas si courantes dans cette gamme de prix. De plus, le robot aspirateur comprend une gamme de capteurs pour l’évitement d’obstacles, la détection des bords et, bien sûr, le LIDAR pour cartographier votre maison. Qu’il suffise de dire que malgré le prix bas, Xiaomi n’a pas sauté l’essentiel.

La configuration du Mi Robot Vacuum-Mop P est assez simple. L’aspirateur est livré avec la brosse à rouleau et la brosse de balayage pré-attachées. Une brosse de rechange est également incluse dans la boîte.

L’ouverture du couvercle révèle une cavité dans laquelle vous pouvez placer le bac à vide uniquement ou le bac combiné à vide et à vadrouille. Enfin, le support en tissu de la vadrouille glisse dans une fente à l’arrière du robot aspirateur-vadrouille P.

Vous aurez besoin de l’application Xiaomi Mi Home pour continuer le processus de configuration. Gardez à l’esprit que j’ai dû passer au serveur de Singapour. puisque le Mi Robot Vacuum-Mop P n’est pas encore expédié en Inde. Cependant, au lancement, la plupart des utilisateurs pourront appuyer sur le bouton plus en haut, saisir les données Wi-Fi et être prêts à partir.

Comme la plupart des robots aspirateurs, le Mi Robot Vacuum-Mop P comprend un capteur LIDAR pour créer une carte de votre maison. Il est généré la première fois que vous le réglez sur un cycle de nettoyage. Il a fallu environ une heure et demie au vide pour traverser mon appartement de 2000 pieds carrés.

Une fois la cartographie terminée, le Robot Vacuum-Mop P fait un très bon travail de segmentation des pièces et des zones. S’il manque une zone, vous pouvez vous diriger vers l’éditeur de carte pour diviser les pièces ou ajouter des murs virtuels. De plus, vous pouvez également nommer des pièces.

Cela pourrait être utile avec l’intégration de l’assistant intelligent inclus, mais la fonctionnalité n’était pas fonctionnelle au moment des tests. Cela est probablement dû à l’inadéquation des régions, car le produit n’est pas encore largement disponible dans le pays.

Une fois l’analyse initiale terminée, il est très facile de toucher une pièce spécifique et d’appuyer sur le bouton de démarrage. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler entre les modes d’aspiration et de vadrouille. De plus, vous pouvez modifier la force d’aspiration ou la quantité d’eau utilisée pour le nettoyage. Vous devrez, bien sûr, avoir le bac approprié dans le vide.

Xiaomi affirme que la batterie de 3200 mAh devrait durer jusqu’à 130 minutes avec une seule charge. Cela peut être vrai, mais vous n’obtiendrez probablement cette longévité que sur le mode silencieux qui réduit considérablement l’aspiration de l’aspirateur.

Vous devrez augmenter l’aspiration à moyen ou plus dans une ville poussiéreuse comme Delhi.

Regardez, il y a beaucoup de poussière en Inde, et le mode silencieux ne va pas vraiment le couper dans la plupart des utilisations. Dans mon utilisation, avec une puissance réglée sur moyenne ou maximum, le Mi Robot Vacuum-Mop P a duré environ une heure avec une seule charge – pas assez pour nettoyer toute la maison.

Enfin, tous les filtres sont facilement amovibles pour le nettoyage et le remplacement.

Dans quelle mesure le Mi Robot Vacuum-Mop P nettoie-t-il bien?

En bref – vraiment bien.

Le Mi Robot Vacuum-Mop P fait un travail presque aussi efficace pour nettoyer mon appartement que le nettoyage manuel et le brossage. En fait, cela a complètement remplacé ma tâche quotidienne de balayer la poussière et m’a fait gagner des heures. C’est avec le vide réglé sur moyen ou turbo, bien sûr.

Le robot a été solide pour trouver le chemin le plus rapide vers la pièce sélectionnée tout en évitant les obstacles. Il pourrait facilement grimper sur de courtes altitudes aussi.

Le Mi Robot Vacuum-Mop P obtient un lot mieux nettoyer si vous mettez un peu et enlevez tous les vêtements ou objets égarés le long de son chemin. Lors de mon utilisation, j’ai fini par soulever un tapis du sol car l’aspirateur avait tendance à se coincer sur quelques pompons.

La détection d’objets était excellente. Dans les rares occasions où le robot aspirateur est resté bloqué, il a facilement sauvegardé et poursuivi la tâche.

Le bien et le mal Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android Il n’y a pas grand-chose d’autre qui puisse égaler la valeur même du Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P en Inde. La puissance d’aspiration de 2100 Pa n’est pas la meilleure que vous puissiez obtenir, mais elle s’est avérée suffisante à la fois sur le marbre et sur le parquet. Le réservoir d’eau est trop petit pour nettoyer un appartement en une seule fois. La fonction de nettoyage est satisfaisante mais pas tout à fait suffisante pour les taches plus dures. Sur cette note, j’aurais aimé que Xiaomi ait opté pour un réservoir d’eau légèrement plus grand ici. Le réservoir 2 en 1 a besoin d’une deuxième recharge pour pouvoir nettoyer mon appartement, et les appartements plus grands pourraient en avoir besoin d’une troisième. J’ai pris l’habitude de diviser le nettoyage quotidien en deux étapes. Le remplissage du réservoir prend à peine quelques secondes, cependant, c’est une étape supplémentaire qui aurait pu être évitée. Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android Enfin, Xiaomi est extrêmement généreux dans sa recommandation de nettoyer les filtres chaque semaine environ. Maintenant, ma maison n’est certainement pas sale, mais avec la quantité de poussière dans l’air de Delhi, les filtres et les brosses roulantes auront inévitablement besoin d’un nettoyage tous les quelques jours. Vous voudrez également laver la vadrouille pour éviter les stries.

Devriez-vous acheter le Mi Robot Vacuum-Mop P?

Les aspirateurs robots sont toujours une catégorie à venir en Inde et il n’y a pas trop de concurrence sur le marché. Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P se distingue comme l’une des rares options qui intègrent à la fois une fonction d’aspiration et de nettoyage à un prix abordable.

Le vrai problème est la disponibilité. Alors que les précommandes pour le vide ont ouvert en juin avec une date d’expédition du 15 septembre, cela a été repoussé à décembre. Il reste encore à voir si l’entreprise est en mesure de respecter la date d’expédition et d’assurer la disponibilité du produit.

Parlant de prix, Xiaomi a opté pour un modèle de financement participatif lors de l’introduction du produit plus tôt cette année. Les premiers acheteurs auraient pu se procurer le robot aspirateur pour aussi peu que Rs. 17 999 (~ 245 $), cependant, le produit devrait se vendre à environ Rs. 29 999 (~ 410 $). Une alternative proche est le Roomba 692, au prix de Rs. 23 900 (~ 313 $). Cependant, ce modèle n’a aucune fonction de nettoyage.

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P n’est peut-être pas le dernier mot sur les aspirateurs robots, mais il apporte toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin. Plus important encore, il fait très bien le travail. Vous ne serez certainement pas déçu – à condition que vous puissiez en mettre la main.