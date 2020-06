Test du système NetGear Nighthawk Mesh Wifi 6

Êtes-vous toujours aux prises avec une connexion lente? Eh bien, avec le nouveau système maillé wifi 6, vous êtes certainement couvert.

Dites adieu aux connexions Internet en retard lorsque des tonnes d’appareils sont connectés à votre système wifi. Le système NetGear nighthawk mesh wifi 6 fournira une connexion Internet rapide même si plusieurs appareils sont connectés au système wifi.

Selon NetGear, ce système maillé wifi 6 est capable d’atteindre 3000 pieds carrés dans votre maison, ce qui le rend fiable pour travailler dans tous les endroits de votre maison.

Un aspect passionnant du système NetGear nighthawk mesh wifi 6 est qu’il est abordable.

Nous avons rédigé un examen détaillé pour vous montrer les fonctionnalités et les performances incroyables que le système NetGear nighthawk mesh wifi 6 peut effectuer.

Es-tu prêt? C’est parti!

Ce que vous devez savoir sur le système Netgear Nighthawk Mesh Wifi 6

Le système wifi maillé NightGear de NetGear est nouveau en ville, et beaucoup de gens en raffolent en raison de son prix bas.

Pendant ce temps, nous avons certaines des principales choses à savoir qui rendent ce système Wifi maillé unique et différent des autres.

Réseau Wifi invité: Avec le système NetGear, nighthawk mesh Wifi 6, vous pouvez désormais offrir une connexion Internet aux membres de votre famille et à vos amis.

Vous pouvez également le faire sans avoir à leur donner votre mot de passe réseau personnel. C’est une caractéristique importante qui garantit la sécurité lors du partage de votre connexion Internet avec quelqu’un d’autre.

2. Il a des ports Ethernet câblés: Il a deux ports Ethernet où vous pouvez insérer des fils de vos jeux informatiques et ainsi de suite. Certains systèmes wifi maillés ne prévoient qu’un seul port Ethernet, mais le système wifi maillé de NetGear nighthawk prévoit des ports Ethernet doubles.

3. Il a la dernière technologie: Ce système maillé wifi 6 est intégré et fabriqué avec les derniers équipements et outils technologiques. En plus de son système wifi 6, il est également réalisé avec la connectivité intelligente MU-MIMO.

4. Il peut fonctionner avec tous les fournisseurs Internet: Le système NetGear nighthawk mesh wifi 6 est capable de fonctionner avec tous les fournisseurs d’accès Internet comme le câble DSL fibre optique satellite. Cela le rend exceptionnel car il ne sélectionne pas avec qui ils veulent travailler.

5. Inclusion d’EasyMesh: Netgear dans leur nouveau système a inclus la fonction EasyMesh. Ce nouveau développement a été une surprise pour des milliers de personnes. Cette inclusion signifie qu’elle peut fonctionner avec plus d’appareils EasyMesh.

6. L’application est facile à utiliser et à configurer: Netgear possède une application que vous devez utiliser pour configurer votre appareil et profiter de toutes les fonctionnalités du système.

L’application est facile à utiliser et sans grande difficulté, vous pouvez configurer votre appareil en quelques minutes. Les autres fonctionnalités que votre application nighthawk peut gérer incluent la pause Internet, le test de vitesse Internet et bien plus encore.

Comment configurer le système Netgear Nighthawk Mesh Wifi 6

Ici, nous allons vous montrer les étapes pour configurer le Netgear nighthawk Mesh Wifi 6. Cependant, vous pouvez le faire sur votre smartphone en utilisant l’application Nighthawk.

Les étapes comprennent:

ÉTAPE 1: Retirez tous les appareils nécessaires. Ces appareils comprennent un câble Internet, un satellite MX 60, un routeur MR 60 et deux adaptateurs d’alimentation dont vous avez besoin pour votre satellite et votre routeur, un plan Internet actif

ÉTAPE 2: Téléchargez l’application Nighthawk sur votre appareil Android ou iOS et lancez-la.

ÉTAPE 3: Cliquez sur problème de connexion et essayez de configurer un nouveau système

ÉTAPE 4: Cliquez sur le système de maillage Nighthawk et activez votre caméra pour commencer la numérisation, puis cliquez sur OK.

ÉTAPE 5: Placez votre caméra pour capturer le code QR sur votre routeur MR 60. Cependant, si votre appareil photo ne parvient pas à scanner le code QR, cliquez pour l’activer manuellement. Suivez les instructions à l’écran pour éteindre et rallumer votre modem Internet.

ÉTAPE 6: Après le redémarrage, insérez le câble Internet dans votre port Ethernet MR 60. Le deuxième câble Internet doit être inséré dans le modem Internet.

ÉTAPE 7: L’adaptateur secteur doit ensuite être branché sur votre routeur MR 60 et connectez le routeur à une prise de courant.

ÉTAPE 8: Appuyez sur suivant dans l’application nighthawk et attendez que votre LED satellite s’affiche en blanc.

ÉTAPE 9: Cliquez sur rejoindre lorsque les applications nighthawk indiquent que nighthawk souhaite rejoindre le réseau Wifi

ÉTAPE 10: Votre routeur sera alors connecté à votre réseau Wifi. Après la connexion, il recherchera un satellite activé. Ensuite, votre routeur et votre satellite se synchroniseront.

ÉTAPE 11: Sur l’application nighthawk, utilisez votre réseau Wifi existant ou créez-en un nouveau. Créez ensuite votre connexion administrateur, puis cliquez sur rejoindre pour vous connecter.

Votre application mobile nighthawk doit ensuite être connectée à votre système NetGear nighthawk Mesh wifi 6.

Caractéristiques du système NetGear Nighthawk Mesh Wifi 6

Couverture fiable: Le système Wifi, une fois connecté, est capable de se connecter à toutes les parties de votre maison, tout en bénéficiant d’une connexion Internet rapide. À ce stade, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter d’un réseau Wifi défaillant lors de la navigation. Nouveau Wifi 6: Le système wifi NetGear nighthawk mesh dispose du dernier système Wifi 6 qui garantit une connexion plus rapide et fiable. Il est capable de fournir une connexion Internet rapide à plus de 25 appareils. Le dernier Wifi 6 rendra également votre streaming et vos jeux en ligne très stables. Il fonctionne avec les anciens appareils Wifi: même si vous avez un appareil qui ne prend pas en charge le Wifi 6, ce système de maillage pourra l’accueillir. Système Wi-Fi à rythme rapide: le système NetGear Nighthawk Mesh Wifi 6 a une vitesse commune qui atteint 1,8 Gbit / s. Vos jeux en ligne et votre streaming 4K ne s’arrêteront jamais ni ne s’amélioreront tant que vous aurez une connexion Internet active Il peut être étendu: vous avez la possibilité d’ajouter des satellites supplémentaires pour augmenter la couverture et couvrir plus d’espace dans votre maison. De plus, ce système Wifi permet le Wifi EasyMesh, qui est fiable et compact.

Avantages

Il a un design brillant et étonnant

Il a une vitesse très élevée

Il prend en charge le Wifi 6

L’un des meilleurs parmi les appareils Wifi 6

Il n’a pas un grand logement

Il dispose d’un système de sécurité WPA-3

Il prend en charge Wifi EasyMesh

Les inconvénients

Il n’y a pas d’inclusion de port WAN multi-gig

Il n’a qu’un seul port LAN

Ses performances ne sont pas si bonnes

Verdict final

En conclusion, vous pouvez couvrir les réseaux de zones mortes de votre maison avec le NetGear nighthawk wifi 6.

Le Wifi 6 est une perspective à venir dans le monde Internet, et vous ne devriez plus vous inquiéter d’avoir un service Internet rapide chez vous avec cette technologie.

Cet appareil est un incontournable si vous travaillez à domicile et auprès des gros utilisateurs d’Internet.

Grâce au système satellite haute puissance fourni, vous êtes sûr d’être couvert par un réseau très rapide.

Enfin, avec cette compréhension détaillée du fonctionnement du wifi 6 de NetGear nighthawk, cela ne devrait plus être un défi.