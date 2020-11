Test du Sony WF-XB700 – PhoneArena

Pour leur prix assez raisonnable, les écouteurs véritablement sans fil Sony WF-XB700 offrent de bonnes basses, jusqu’à 18 heures d’autonomie (avec l’étui) et arborent un indice IPX4, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter les éclaboussures et la transpiration. Tout cela, ainsi que leur ajustement intra-auriculaire bien ajusté et la suppression passive du bruit qui en résulte, en font un bon choix pour courir ou utiliser au gymnase.



Sony WF-XB700 EXTRA BASS True Wireless Earbuds Casque / Casque avec micro

Conception et coupe

Le Sony WF-XB700 est livré avec un boîtier de charge en forme de pilule assez petit, qui se sent plasticy et pas trop haut de gamme, mais est également solidement construit et robuste. Il s’adapte bien à l’intérieur des poches plus amples et est globalement assez portable.

L’ouvrir comme un étui pour bague de mariage révèle les écouteurs réels, qui s’enclenchent magnétiquement à l’intérieur, pour le stockage et le chargement. Entre les marquages ​​«gauche» et «droit» sur le boîtier se trouve également une LED, qui s’allume lorsque le boîtier est branché et en charge, via son port USB Type-C à l’arrière.





Les écouteurs eux-mêmes sont du type intra-auriculaire, et pas trop petits ou à la mode. La plupart de leur surface est le même plastique que celui que nous avons sur le boîtier. Ils se sentent solidement construits cependant, et chacun a la marque Sony sur son côté extérieur et un marquage « gauche » ou « droit » sur le côté qui serait normalement pressé contre votre oreille, de sorte que le marquage n’est pas visible lorsque vous ne le souhaitez pas. ça doit être.

Chaque casque dispose de son propre voyant LED, qui s’allume en bleu lors de l’appairage ou en vert lors de la charge. Et chaque casque a un petit bouton en bas à l’arrière pour les commandes, par opposition aux commandes tactiles.

Lorsque vous les branchez à vos oreilles, vous obtenez une invite vocale vous indiquant si Bluetooth est connecté et le niveau de la batterie de chaque casque, similaire à d’autres modèles vraiment sans fil Sony.

Une fois que vous les avez mis, le Sony WF-XB700 tient fermement votre oreille et ne bougera ou ne tombera certainement pas même si vous effectuez des tâches intensives, comme la course.

Processus d’appariement

Contrairement au légèrement plus cher Écouteurs Sony WF-SP800N, ceux-ci ne sont pas livrés avec une application compagnon, il n’y a donc aucun moyen natif de modifier leurs commandes ou leur son, bien que vous puissiez utiliser des applications d’égalisation externes comme avec n’importe quel casque.

Maintenir les deux boutons du casque pendant quelques secondes les met en mode de couplage Bluetooth, qui les affichera sur les appareils Bluetooth disponibles sur votre téléphone. Bien sûr, vous pouvez également les coupler à un ordinateur portable ou à une tablette via Bluetooth, par opposition à un téléphone.

Qualité sonore

À des niveaux de volume faibles à moyens, le casque sonne très clair, et avec un punch et des basses solides. Leur séparation stéréo est également assez efficace. À des volumes élevés, le son peut vraiment devenir fort, ou du moins les aigus, mais les médiums disparaissent essentiellement, car ils sont déjà assez faibles, même à des volumes plus faibles.

Auparavant, j’utilisais les écouteurs WF-SP800N plus chers de Sony, que j’ai mentionnés plus tôt, et ils sont nettement meilleurs, en termes de qualité sonore et de fonctionnalités. Donc, si vous voulez un son plus complet et des fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, vous voudrez peut-être consulter notre examen de ceux-ci avant d’acheter le WF-XB700.

En tout cas, pour leur prix, il n’y a pas trop à se plaindre du WF-XB700. Ils sont assez bons pour écouter des podcasts et de la musique pendant les entraînements, mis à part les aigus légèrement durs et les médiums sourds. Après avoir utilisé l’égaliseur de musique intégré à mon téléphone pour augmenter un peu les médiums et abaisser les aigus, j’ai pu les adapter à mon goût, en termes de son.

Et en ce qui concerne la marque « Extra Bass », elle est loin d’être « extra » si vous êtes habitué aux écouteurs à graves graves. La basse ici est propre et très bonne, mais pas aussi dure ou percutante que vous le souhaitez si vous êtes un fan de hip-hop ou de musique de danse électronique moderne. Mais si vous n’aimez pas les basses super fortes, vous serez probablement satisfait du montant ici.

Chaque casque dispose également d’un microphone intégré et votre voix est claire lorsque vous les utilisez pour prendre des appels téléphoniques ou interagir avec des assistants vocaux.

Les contrôles

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chaque casque possède un petit bouton en bas à l’arrière pour les commandes et l’activation du couplage Bluetooth.

Appuyez une fois sur le bouton droit du casque pour lire ou mettre en pause votre musique, appuyez deux fois pour passer à la chanson suivante, tandis que trois clics reviennent à une chanson ou redémarrent la chanson actuelle. Appuyer et maintenir pendant environ deux secondes déclenchera Google Assistant ou Siri, que vous pouvez également commander directement depuis le casque, grâce à leurs microphones susmentionnés.

Cliquer sur le bouton gauche du casque augmente le volume, tandis que le maintenir enfoncé le réduit. C’est un moyen intéressant et très pratique de régler le volume de votre musique, sans avoir à sortir votre téléphone de la poche.

Et lorsque vous recevez un appel téléphonique, appuyez sur l’un des boutons pour y répondre, tandis que pendant un appel téléphonique, appuyez sur l’un des boutons pour le mettre fin.

Stabilité et portée de la connexion

Je n’ai rencontré aucun problème lors du test de ces écouteurs. En l’espace de quelques semaines, je les ai utilisés avec un ordinateur portable, une tablette, un iPhone et un téléphone Android sans revers. Ainsi, la connexion Bluetooth est très bonne, sans chute ni problème de connexion pour perturber votre expérience de lecture de musique.

Quant à la plage de connexion, elle est étonnamment longue. Se promener dans un appartement et plusieurs pièces loin du téléphone couplé ne rompt pas la connexion Bluetooth et ne provoque même pas d’interruptions. Et ce qui faisait normalement, avec des écouteurs encore plus chers – fermer quelques portes derrière moi, n’a pas mis en phase le WF-XB700. Dans l’ensemble, une gamme de connexions impressionnante.

Autonomie et chargement de la batterie

Selon Sony, le casque WF-XB700 peut durer jusqu’à 9 heures de lecture sur une seule charge, sans l’étui. Avec l’étui, ils devraient pouvoir atteindre 18 heures de lecture entre deux recharges. Ce sont des chiffres bons et précis, et le fait que 10 minutes de charge suffisent pour vous donner jusqu’à 60 minutes de lecture est assez impressionnant.

Ils devraient pouvoir vous durer une semaine complète de séances de gym d’une heure sur une seule charge, à condition que vous les stockiez ensuite dans leur étui.