Test du refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06: génial et efficace

La plupart des refroidisseurs d’ordinateurs portables fonctionnent sur un principe similaire. Vous placez votre ordinateur portable sur le dessus et les ventilateurs entraînent de l’air frais dans les bouches d’aération. L’air frais aide à garder les choses sous contrôle et empêche la surchauffe. Opolar, cependant, adopte une approche différente. Son produit refroidisseur pour ordinateur portable ne projette pas d’air dans votre machine. Au lieu de cela, il aspire l’air de la plupart des ordinateurs portables. Le refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06 a un design funky et des fonctionnalités intéressantes, mais fonctionne-t-il vraiment? Découvrons-le.

Qu’est-ce que le refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06?

L’Opolar LC-06 est une glacière pour ordinateur portable. Il utilise des couvercles d’aération en silicone pour créer un effet d’aspiration avec les évents de sortie de votre ordinateur portable. Les ventilateurs aspirent l’air et le projettent par l’arrière de la glacière. En conséquence, la glacière Opolar a l’une des conceptions les plus uniques de toutes les glacières pour ordinateur portable que nous ayons vues.

L’appareil est assez petit et tient dans la paume d’une grande main. L’avant a un endroit pour attacher la pièce de silicone souple qui finit par sceller autour de votre ordinateur portable. À l’arrière se trouve l’évent de sortie. Le haut de l’appareil comporte un bouton marche / arrêt et deux boutons pour augmenter ou diminuer la puissance du ventilateur. Nous ne connaissons pas la taille des ventilateurs, mais ils fonctionnent à 2 600 tr / min au réglage le plus bas et à 5 000 tr / min au plus haut.

Vous pouvez connecter l’appareil à votre ordinateur portable par l’une des deux méthodes. Le premier est une lèvre en plastique amovible avec de petites ventouses. Il fixe temporairement la glacière à votre ordinateur portable tout en l’installant sur votre bureau pour qu’elle ne bouge pas. La deuxième méthode utilise du ruban M3 pour fixer en permanence le refroidisseur à votre ordinateur portable. Nous ne recommandons la méthode d’installation permanente que lorsque vous confirmez que ce produit fonctionne pour vous.

Enfin, l’Opolar LC-06 est également livré avec un écran. Il montre la température de l’air aspiré à travers le refroidisseur. Vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d’alimentation une fois que l’appareil est allumé pour basculer entre Fahrenheit et Celsius. Vous pouvez également utiliser l’écran pour vous assurer que l’appareil tire réellement l’air chaud de votre ordinateur portable.

L’Opolar LC-06 a une configuration plus compliquée que la plupart des refroidisseurs d’ordinateur portable. La boîte est livrée avec trois enveloppes en silicone, la lèvre en plastique mentionnée précédemment avec les ventouses et la configuration de la bande M3. Vous devez trouver le carénage en silicone qui convient le mieux à l’évent de sortie de votre ordinateur portable, le fixer au refroidisseur, puis utiliser la languette en plastique ou le ruban adhésif pour le fixer à votre ordinateur. Il existe également des pieds en plastique réglables avec des couvercles en caoutchouc pour aider à maintenir la glacière en place, ainsi que la languette en plastique et le ruban M3.

L’appareil se connecte à votre ordinateur portable via USB. Il n’y a pas de pass-through USB, mais le câble est détachable afin que vous puissiez le remplacer s’il se casse. Vous aurez besoin d’un câble Micro USB vers USB Type-A si vous souhaitez le remplacer. Une fois votre ordinateur portable allumé, l’appareil démarre automatiquement. Vous pouvez ensuite appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour régler Fahrenheit ou Celsius et les deux autres boutons pour augmenter ou diminuer la puissance du ventilateur. Les ventilateurs ont 13 niveaux de puissance, plus que pratiquement tout autre refroidisseur d’ordinateur portable.

La méthode d’installation a cependant quelques problèmes. Pour commencer, de nombreux ordinateurs portables ont plusieurs évents de sortie, en particulier les ordinateurs portables de jeu. Habituellement, il y en a un pour le CPU et un pour le GPU au minimum. Vous devrez peut-être effectuer une recherche Google pour obtenir des informations sur votre ordinateur portable pour savoir de quel évent est celui dont vous avez besoin. Nous avons également vu des gens acheter plusieurs appareils Opolar LC-06 à fixer aux deux évents de sortie pour un refroidissement encore plus efficace. Ces configurations ont tendance à paraître ridicules, mais elles fonctionnent.

Du côté positif, la méthode d’installation unique n’a pas de limite de taille. Vous pouvez attacher cet objet à un ordinateur portable 13 pouces ou à un ordinateur portable 19 pouces sans avoir à vous soucier du surplomb, de l’espace supplémentaire ou d’autres problèmes de taille.

Dans quelle mesure le refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar fonctionne-t-il?

J’ai testé l’Opolar LC-06 avec mon ordinateur portable de jeu Asus ROG G731GW 17,3 pouces avec 16 Go de RAM, une Nvidia GTX 2070, un Intel i7-9750H, un disque NVMe de 500 Go et un second SSD de 500 Go. Le refroidisseur s’adapte très bien à l’évent, bien qu’il ait fallu un peu de réglage pour que le carénage en silicone s’adapte sans aucun espace. La seule partie difficile de cela était que je n’étais jamais tout à fait sûr que cela faisait réellement ce que je voulais qu’il fasse, même si l’écran montrait clairement que l’air chaud passait à travers.

Nous avons effectué un total de quatre tests avec l’Opolar LC-06:

Test du BIOS – Le BIOS est souvent très mal optimisé, nous testons donc pour voir si le refroidisseur peut maintenir les températures basses.

Le BIOS est souvent très mal optimisé, nous testons donc pour voir si le refroidisseur peut maintenir les températures basses. Windows 10 inactif – Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille. Nous le laissons inactif pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures.

Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille. Nous le laissons inactif pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures. Test de stress CPU – Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes.

Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes. Un jeu de Halo Wars 2 – Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la plage 90 ° C avec des températures GPU lisant la plage moyenne 80 ° C. C’est en fait la raison pour laquelle je me suis porté volontaire pour tester les refroidisseurs d’ordinateurs portables.

Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la plage 90 ° C avec des températures GPU lisant la plage moyenne 80 ° C. C’est en fait la raison pour laquelle je me suis porté volontaire pour tester les refroidisseurs d’ordinateurs portables. Quelque chose à noter – Au cours des explications ci-dessous, je fais souvent référence à la limitation de puissance et à la limitation thermique. La limitation thermique est que l’ordinateur portable abaisse de force la vitesse du processeur pour se refroidir. C’est ce que les refroidisseurs d’ordinateurs portables sont censés empêcher. La limitation de la puissance limite le processeur à son TDP de base et l’empêche de tirer une puissance supplémentaire (boost).

Tous les tests ont été effectués avec l’ordinateur portable réglé sur les paramètres d’alimentation Windows équilibrés sans aucune modification. Le refroidisseur a été réglé sur ses réglages les plus élevés possibles pour les meilleurs nombres de refroidissement possibles. Les températures ont été enregistrées et revérifiées avec HWMonitor, Asus Armory Crate et Intel XTU.

Sans plus attendre, voici les résultats des tests.

Tester Temp CPU Temp GPU Vitesse du ventilateur BIOS sans refroidisseur 50C À 2800 tr / min Inactif dans Windows 10 sans refroidisseur 45C 39C 2400 tr / min Test de stress du processeur via Intel XTU sans refroidisseur 85C 42C 6400 tr / min (max) Accélérateur de puissance après 60 secondes, accélérateur thermique après 90 secondes. La vitesse du processeur limitée est de 3,2 GHz Un jeu de Halo Wars 2 sans glacière 90C 80C 6400 tr / min (max) Des pics de CPU jusqu’à 96C, des pics de GPU jusqu’à 84C BIOS avec refroidisseur 49C À 2800 tr / min Inactif dans Windows 10 avec refroidisseur 42C 39C 2000 tr / min Test de stress CPU avec refroidisseur 80C 42C 6400 tr / min (max) Accélérateur de puissance après 90 secondes. Aucun papillon thermique détecté. La vitesse du processeur étranglé est de 3,6 GHz. Un jeu de Halo Wars 2 avec refroidisseur 87C 78C 6400 tr / min (max) Le processeur monte jusqu’à 92C, le GPU atteint 78C.

L’Opolar LC-06 a fait un travail étonnamment décent. Je l’avais attaché à l’évent du processeur (avec la méthode d’installation temporaire) afin que les températures du GPU n’aient pas beaucoup changé. Les gains les plus importants ont été réalisés lors d’activités intenses, notamment un swing 5C pendant les tests de stress et un swing 3C pendant le jeu. En fait, j’ai joué à un deuxième jeu de Halo Wars 2 avec le refroidisseur attaché à l’évent du GPU et j’ai vu une impressionnante oscillation de 6C dans les temps du GPU en tenant compte des pics.

Cela ne semble pas beaucoup mais il y a plus à déballer. Lors du test du processeur, l’ordinateur portable n’a pas du tout enregistré d’accélérateur thermique avec le refroidisseur. De plus, lorsque la puissance a été réduite, la vitesse d’horloge est restée de 0,4 à 0,5 GHz plus élevée tout en maintenant une température inférieure de 5 ° C par rapport à sans refroidisseur. Les résultats des tests montrent de manière concluante que le refroidisseur Opolar fonctionne réellement. Cependant, pour un maximum d’avantages, j’aurais besoin d’un deuxième pour évacuer le CPU et le GPU en même temps.

Ce que j’aime du refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06

La conception unique se prête à une approche différente du refroidissement des ordinateurs portables. Tant qu’il s’adapte aux évents, il s’adapte à n’importe quel ordinateur portable de taille.

Refroidissement supérieur à la moyenne.

Vous pouvez doubler pour mieux refroidir si vous avez plusieurs évents. Ou vous pouvez en déplacer un si nécessaire. Par exemple, placez-le sur l’évent de votre processeur lors du rendu de la vidéo, puis basculez-le sur votre GPU tout en jouant à des jeux.

Un affichage utile vous montre qu’il extrait de l’air chaud.

13 vitesses de ventilateur allant du silencieux au nucléaire vous offrent un contrôle considérable sur les capacités de refroidissement.

Ce que je n’aime pas dans le refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06

Il ne convient pas à tous les ordinateurs portables, configurations de bureau et modes de vie. Opolar a un graphique utile sur son site Web et la liste Amazon montrant les types d’ordinateurs portables avec lesquels cela ne fonctionne pas. Nous vous recommandons vivement de le vérifier. Il ne fonctionne pas non plus avec les ordinateurs portables ultra-minces comme certains MacBook et Ultrabooks modernes.

C’est très portable, mais seulement si vous utilisez la méthode d’installation temporaire. Les glacières Opolar installées en permanence rendent votre ordinateur portable très difficile à transporter.

Pas de pass-through USB à une époque où les ports USB ont une prime, même sur les ordinateurs portables de jeu.

Le refroidisseur de ventilateur pour ordinateur portable Opolar LC-06 est-il bon?

L’Opolar LC-06 est une glacière raisonnablement correcte. Je vais être honnête, je ne m’attendais pas à ce que cette chose fasse un refroidissement réel. Je n’arrive toujours pas à croire que cela fonctionne réellement. En fait, c’est le seul refroidisseur d’ordinateur portable que j’ai examiné où j’ai effectué chaque test deux fois pour m’assurer de ne pas le foutre en l’air. Cette chose est en concurrence avec la foule des tampons de refroidissement pour ordinateurs portables, mais elle ne le fait ni mieux ni pire. La société dispose d’un refroidissement de 15 à 50 ° F, mais nous imaginons que votre ordinateur portable doit avoir des solutions thermiques intégrées assez horribles pour atteindre ce genre de chiffres.

Le plus difficile est de s’assurer qu’il s’adapte réellement à votre ordinateur portable, à votre bureau et à votre style de vie. Après cela, il s’agit de le configurer selon vos goûts. Nous recommandons aux personnes qui voyagent beaucoup de limiter leurs installations à la méthode temporaire afin de pouvoir le retirer de l’ordinateur portable et le placer dans un sac. Il est pratiquement impossible de ne pas le casser autrement.

La seule autre mise en garde potentielle est que l’Opolar LC-06 tire l’air des évents par la force. Vos évents se connectent directement à vos ventilateurs CPU et GPU. Il existe un faible risque que le refroidisseur exerce une pression excessive sur les ventilateurs de refroidissement de votre ordinateur portable existant et provoque une panne prématurée. Sinon, c’est un petit produit vraiment sympa qui fonctionne réellement.

Enfin, Opolar en propose une version légèrement moins chère (et plus ancienne) sur Amazon pour 24,99 $. La seule vraie différence est l’absence d’affichage éclairé. Cela ne vaut vraiment pas la différence de prix avec l’ancienne version. Si vous optez pour ce type de glacière, dépensez 29,99 $ (les prix peuvent varier) sur la dernière version avec l’écran.