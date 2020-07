Test du Lenovo Flex 5G: une autonomie de batterie insensée à un coût

Je suis un grand partisan d’équiper autant d’ordinateurs mobiles que possible avec la connectivité cellulaire. Après tout, qu’est-ce qu’un ordinateur portable ou une tablette sans Internet? Alors qu’une poignée d’ordinateurs portables – principalement des machines destinées aux entreprises – proposent en effet LTE, le nombre n’est pas suffisant.

Lenovo va encore plus loin avec le Flex 5G, un ordinateur portable convertible qui comprend non seulement la 4G LTE, mais également Verizon Wireless 5G.

Vaut-il la peine d’être enthousiasmé par un ordinateur portable 5G? Découvrez dans le Autorité Android Avis Lenovo Flex 5G.

À propos de cet examen Lenovo Flex 5G: Nous avons écrit cette critique après avoir passé une semaine avec le Flex 5G comme machine principale. Lenovo a fourni l’unité d’examen Flex 5G à Autorité Android.

Qu’est-ce que le Lenovo Flex 5G?

Le Lenovo Flex 5G est l’un des premiers ordinateurs portables à être livré avec une connexion 5G disponible. De plus, il est l’un des rares à exécuter un processeur Qualcomm Snapdragon 8cx, basé sur les couleurs Arm plutôt que sur Intel x86. Ces composants légendent une touche de mobilité supplémentaire à un facteur de forme déjà mobile.

Les modems 8cx et 5G sont capables de fonctionner ensemble pour offrir une connectivité ultra-rapide et une autonomie incroyable dans un matériel vraiment flexible. Mais il y a un «gotcha» sous le capot qui peut vous ralentir.

Conception et affichage: courage moderne

Le Flex 5G est le modernisme de Lenovo à son plus minimal. Le Flex est un cabriolet. Cela signifie qu’il dispose d’une charnière à 360 degrés qui lui permet d’être utilisé comme ordinateur portable ou tablette, comme la gamme Yoga de Lenovo. Il est fait d’aluminium gris foncé et possède un bord avant pointu et un bord arrière arrondi. Il est mince et élégant – tant que vous aimez les designs discrets. Je ne peux pas dire que cela se démarque vraiment, mais peu de machines professionnelles le font.

Alors que la moitié supérieure est en aluminium, la moitié inférieure a un matériau doux au toucher qui recouvre le magnésium et l’aluminium qui encadrent le châssis. Deux longs rails en caoutchouc maintiennent l’ordinateur portable en place sur une table ou un bureau.

La charnière est assez typique pour un cabriolet. Il est solide et robuste et tient le couvercle à n’importe quel angle. Il peut pivoter à 360 degrés. Cela permet à l’appareil de s’asseoir comme un ordinateur portable, de se tenir comme une tente ou de se reposer comme une tablette. Le facteur de forme est un peu gênant en tant que tablette, mais il faut s’y attendre.

Grâce à l’écran de 14 pouces, le Flex 5G divise la différence de taille. Le Flex 5G pèse 1,3 kg (2,9 livres) et mesure 320 x 215 x 14,7 mm. Il est nettement plus grand qu’un ordinateur portable de 13 pouces, bien qu’il soit un peu plus petit que les machines modernes de 15 pouces.

En parlant de l’écran, le panneau de 14 pouces offre une résolution Full HD au format 16: 9. Les lunettes sont minces, mais j’ai vu plus minces. L’écran LCD IPS dispose d’un écran tactile brillant qui est rapidement taché d’empreintes digitales. La couverture brillante gâche vraiment la visibilité extérieure, en raison des reflets. Néanmoins, la luminosité de 400 nits et la gamme de 72 couleurs garantissent une apparence nette, précise et lumineuse à l’intérieur.

La qualité de construction est absolument bonne, mais je m’attendrais à un peu plus de finesse dans un ordinateur portable à ce prix.

Clavier et ports

Lenovo ne s’éloigne pas trop de sa conception de clavier typique ici, et c’est une bonne chose. J’ai longtemps apprécié la forme et l’action des touches de Lenovo. J’ai trouvé le clavier percutant et rapide. Les touches sont faciles à parcourir et à trouver lorsque vous rédigez des e-mails et déclenchez des messages Slack. Une multitude de touches de fonction utiles bordent la rangée du haut.

Un lecteur d’empreintes digitales se trouve juste en dessous du clavier, à l’extrême droite. J’ai trouvé que c’était le meilleur moyen de sécuriser l’ordinateur portable. C’était facile à former et fonctionnait presque instantanément.

Le pavé tactile est un peu petit, mais au moins il est recouvert de verre. Cela l’aide à se démarquer du matériau doux au toucher du plateau. Le verre est lisse et réactif, même si j’ai trouvé que je devais modifier les paramètres pour éviter trop de touches accidentelles.

Les ports risquent de vous décevoir. Je sais qu’ils m’ont déçu. Il y a deux ports USB-C Gen 3.2 sur le bord gauche. Les ports sont positionnés presque les uns à côté des autres, ce qui est bien pour les câbles mais pas pour les dongles. Puisque vous en aurez besoin pour charger l’ordinateur portable, cela vous laisse un seul port. Un port USB-A aurait été bien.

Le bouton d’alimentation et la prise casque / micro sont sur le bord droit, tout comme un commutateur de mode avion matériel. J’aurais aimé voir une fente pour carte mémoire d’un certain type.

Enfin, les haut-parleurs stéréo accordés Dolby Atmos encadrent le clavier. Ces haut-parleurs sonnent très bien et offrent suffisamment de volume pour remplir un petit bureau ou une chambre d’hôtel de son.

Performance et batterie

Il n’y a pas d’Intel à l’intérieur. Le Lenovo Flex 5G est alimenté par un processeur mobile Qualcomm Snapdragon 8cx avec huit couleurs Kryo 495 cadencées à 2,84 GHz. Il dispose d’un GPU Adreno 680, de 8 Go de RAM LPDDR4 et de 256 Go de stockage UFS 3.0. Ce système s’est senti rapide dans tous les domaines, bien que ses scores Geekbench 5 ne soient que de 721 pour le monocœur et de 2862 pour le multicœur.

La durée de vie de la batterie est absolument exceptionnelle. La machine est équipée d’une batterie lithium-polymère à quatre cellules de 60 Wh. Combiné avec le 8cx, il tue absolument. Lenovo évalue la durée de vie de la batterie à 24 heures. Je n’ai pas pu tuer la batterie pendant plusieurs jours. Il dure et dure et dure. Cela inclut le temps passé à surfer sur la 5G, dont vous vous attendez à vider la batterie rapidement. Le Lenovo Flex 5G possède l’une des meilleures autonomie de batterie que nous ayons testée.

Fléchir ce bras 5G

Cette durée de vie de la batterie a un coût et ce coût concerne les applications. Le Flex 5G ne peut pas exécuter les applications x86 64 bits, ce qui signifie que de nombreuses applications du Windows Store ne sont tout simplement pas disponibles pour l’ordinateur portable. Microsoft a filtré son magasin, vous ne devriez donc voir que les applications compatibles avec la machine. Cela aura probablement un impact sur les jeux, mais cela aura également un impact sur les applications de productivité.

Par exemple, Adobe PhotoShop, Lightroom et Creative Cloud ne prennent pas encore en charge Arm, ce qui signifie que j’ai dû faire ma retouche photo pour cette revue sur une machine distincte. Cependant, la plupart des applications que j’utilise généralement (Slack, Chrome, Spotify, Twitter) fonctionnaient toutes bien. L’essentiel ici est que la compatibilité des applications ne correspond pas aux machines Intel concurrentes, et cela peut ne pas fonctionner pour certains utilisateurs.

Ensuite, il y a les performances 5G. L’ordinateur portable prend désormais en charge mmWave 5G de Verizon Wireless et prendra en charge la 5G sous-6 GHz de Verizon lorsque Big Red se déplacera pour le lancer. En d’autres termes, trouver la 5G est assez difficile en ce moment. Dans le New Jersey, seules quelques municipalités ont une couverture mmWave de Verizon. Nous avons dû emmener l’appareil à Hoboken, qui se trouve de l’autre côté de la rivière depuis New York, pour trouver des ondes 5G.

Une fois connecté – ce qui se passe en un clin d’œil – les performances sont excellentes. L’ordinateur portable a atteint des vitesses de téléchargement supérieures à 600 Mbps. Ce n’est pas aussi rapide que le téléphone 5G que j’avais avec moi, mais c’est toujours plus rapide que la plupart des connexions Wi-Fi que vous trouverez. Vous devez utiliser le Flex 5G à l’extérieur. Vous obtiendrez donc la 5G si vous travaillez dans votre voiture ou si vous êtes assis dans un café en plein air, mais pas nécessairement dans votre bureau. Heureusement, l’ordinateur portable revient au LTE et a parfaitement fonctionné sur le réseau 4G de Verizon.

La connectivité cellulaire m’a permis d’utiliser le Flex 5G dans des espaces où j’aurais généralement besoin d’un hotspot mobile. Il s’est toujours connecté instantanément à LTE 4G et était fiable et rapide pendant que je testais l’appareil. Sérieusement, plus d’ordinateurs portables ont besoin de LTE / 5G.

Ce que j’aime du Lenovo Flex 5G

Commutateur de connectivité: Le Flex 5G dispose d’un interrupteur dédié sur le côté pour le mode avion. Cela permet d’éteindre rapidement les radios de l’ordinateur portable, comme lorsque vous êtes sur le point de décoller. Il y a un bouton de mode avion de secours sur le clavier.

Le Flex 5G dispose d’un interrupteur dédié sur le côté pour le mode avion. Cela permet d’éteindre rapidement les radios de l’ordinateur portable, comme lorsque vous êtes sur le point de décoller. Il y a un bouton de mode avion de secours sur le clavier. Chercher: Il existe un bouton de recherche Google dédié. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet?

Il existe un bouton de recherche Google dédié. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet? Paramètres: Il y a un bouton dédié pour accéder aux paramètres de l’appareil. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet?

Il y a un bouton dédié pour accéder aux paramètres de l’appareil. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet? Lecteur d’empreintes digitales: Cela devrait être une fonctionnalité obligatoire sur les ordinateurs portables modernes. Heck, presque tous les téléphones en ont déjà un.

Ce que je n’aime pas

Ports: Pas assez. Certes, les deux ports USB-C prennent en charge l’alimentation et l’USB 3.2, mais deux ne suffisent pas. De plus, ils sont placés les uns à côté des autres, ce qui pourrait compliquer l’utilisation de quais ou de dongles.

Pas assez. Certes, les deux ports USB-C prennent en charge l’alimentation et l’USB 3.2, mais deux ne suffisent pas. De plus, ils sont placés les uns à côté des autres, ce qui pourrait compliquer l’utilisation de quais ou de dongles. Stockage extensible: Il n’y en a pas, ce qui signifie qu’il n’y a pas de chargement de documents ou de fichiers à partir d’une carte mémoire microSD ou SD.

Il n’y en a pas, ce qui signifie qu’il n’y a pas de chargement de documents ou de fichiers à partir d’une carte mémoire microSD ou SD. Taille: Cela pourrait être un peu plus léger et plus léger, compte tenu de l’objectif de portabilité de la machine.

Cela pourrait être un peu plus léger et plus léger, compte tenu de l’objectif de portabilité de la machine. Prix: À 1499 $, il semble trop cher, même compte tenu de la connectivité 5G.

À 1499 $, il semble trop cher, même compte tenu de la connectivité 5G. Compatibilité de l’application: Le manque de prise en charge des applications x86 64 bits sera un problème pour certains utilisateurs

Examen du Lenovo Flex 5G: spécifications

Lenovo Flex 5G Afficher LCD IPS 14 pouces

1 920 x 1 080

16: 9

400 nits

Écran tactile Processeur Muflier 8cx

8 x 2,84 GHz Kyo 495

Adreno 680

8 Go de RAM LPDDR4

Stockage UFS 3.0 de 256 Go Batterie 4 cellules 60Wh

Autonomie de 24 heures

Chargeur 45W Contribution Deux ports USB-C Gen 3.2

Livraison de puissance

Afficher les ports

casque de musique

Micro

lecteur d’empreintes digitales Connectivité mmWave et sous-6GHz 5G

4G LTE

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0 Dimensions 320 mm x 215 mm x 14,7 mm Poids 1,3 kg / 2,9 livres

Examen du Lenovo Flex 5G: devriez-vous l’acheter?

Le Lenovo Flex 5G est un appareil entravé par des compromis. Le matériel de l’ordinateur portable lui-même est correct, mais pas aussi élégant ou attrayant qu’un ordinateur portable à 1499 $ devrait l’être. L’écran de Lenovo est superbe à l’intérieur, mais vacille à l’extérieur à cause du verre brillant. Alors que le clavier est excellent et augmenté de touches de raccourci vraiment utiles, le pavé tactile est moyen et les ports sont limités. La performance est là où le Flex 5G brille vraiment. Le Snapdragon 8cx a facilement parcouru toutes mes applications de productivité et la durée de vie de la batterie est absolument hors de ce monde. Les vitesses 5G étaient excellentes, bien que le signal de Verizon soit à peine omniprésent. Ces performances sont cependant compensées par le manque de prise en charge des applications x86 64 bits.

Même si j’aime le Lenovo Flex 5G, j’ai l’impression que vous payez un prix élevé pour cette radio 5G. C’est une machine solide, mais n’a de sens que si les limitations de l’application ne s’appliquent pas à vous et que la 5G est proche.