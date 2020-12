Test du Cooler Master NotePal X-Slim: plus élégant que fonctionnel

Le Cooler Master NotePal X-Slim est un refroidisseur élégant pour ordinateur portable. Il entre dans la catégorie du budget avec son prix de 19,99 $. Il est relativement difficile de trouver de bons refroidisseurs pour ordinateurs portables dans cette gamme de prix car les bonnes pièces coûtent plus cher. Cooler Master fait une tentative avec le NotePal X-Slim, le petit frère du NotePal U3 Plus beaucoup plus cher. Cooler Master le fait-il comme l’entreprise le fait habituellement ou est-ce que celui-ci est un non-démarreur? Découvrons-le.

Découvrez plus de choses sur les ordinateurs portables ici:

Qu’est-ce que le Cooler Master NotePal X-Slim?



Le Cooler Master NotePal X-Slim est l’option la moins chère de la gamme NotePal de Cooler Master. C’est aussi l’un des plus minces. Il dispose d’un seul ventilateur de 160 mm capable de pousser 60 CFM. Le corps et le cadre sont en plastique et la glacière est recouverte d’une fine grille métallique sur le dessus. Le design est élégant et minimaliste, mais autrement sans particularité.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Le câble USB est connecté en permanence. De plus, le refroidisseur est livré avec un pass-through USB: une fonctionnalité certes difficile à trouver à ce prix parfois. Le Cooler Master NotePal X-Slim dispose également de deux options d’inclinaison. Vous pouvez faire sortir les pieds pour incliner l’ordinateur portable ou les laisser fermés pour une expérience à plat. L’inclinaison n’est en aucun cas offensante et devrait fonctionner pour la plupart des gens.

Sinon, la glacière est assez banale. Il est entièrement caché par la plupart des ordinateurs portables avec seulement de petits morceaux sur les côtés. Cooler Master prend en charge les ordinateurs portables de 17 pouces, mais le mien avait un sérieux surplomb à l’arrière. Ceux qui ont des ordinateurs portables plus grands de 17 pouces devraient donc envisager un produit différent.

Il n’y a aucune lumière de n’importe quelle couleur et aucune commande de ventilateur. Le ventilateur de 160 mm bourdonne à la même vitesse tout le temps. Dans mes tests, c’est plus fort que mes ventilateurs d’ordinateur portable au ralenti mais plus silencieux que mes ventilateurs d’ordinateur portable à pleine inclinaison. C’est à peu près tout, vraiment. Nous apprécions vraiment le pass-through USB, mais nous aurions également préféré les commandes de vitesse du ventilateur.



Celui-ci n’est pas sorcier. Vous placez votre ordinateur portable sur le dessus de la glacière et branchez-le avec le câble USB fixé en permanence. Il existe un pass-through USB, mais uniquement avec USB 2.0. Nous vous recommandons de l’utiliser pour une souris ou un périphérique similaire. Le ventilateur tourne tout seul, vous n’avez donc rien d’autre à faire. Cependant, ceux qui parient sur l’adaptation de leurs ordinateurs portables plus grands devront peut-être ajuster le placement pour s’assurer que les ventilateurs soufflent réellement de l’air aux bonnes pièces.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Quelle est la performance du Cooler Master NotePal X-Slim?



J’ai testé le Cooler Master NotePal X-Slim avec mon ordinateur portable de jeu Asus ROG G731GW 17,3 pouces avec 16 Go de RAM, une Nvidia GTX 2070, un Intel i7-9750H, un disque NVMe de 500 Go et un deuxième SSD de 500 Go. Les évents de mon ordinateur portable sont positionnés en haut à gauche et à droite. Le ventilateur de 160 mm vise le centre de mon ordinateur portable afin que mes évents reçoivent un refroidissement indirect, peu importe comment je le situe. Néanmoins, j’ai fait de mon mieux pour faire entrer le plus d’air possible dans la machine.

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Nous avons effectué un total de quatre tests avec le Cooler Master NotePal U3 Plus:

Test du BIOS – L’optimisation du BIOS est souvent très médiocre. Nous voyons si la glacière peut suivre le rythme.

L’optimisation du BIOS est souvent très médiocre. Nous voyons si la glacière peut suivre le rythme. Windows 10 inactif – Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille. Nous le laissons ensuite inactif pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures.

Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille. Nous le laissons ensuite inactif pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures. Test de stress CPU – Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes.

Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes. Un jeu de Halo Wars 2 – Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la plage 90C avec des températures GPU lisant la plage moyenne 80C. C’est une bonne référence pour un jeu lourd sur une puissante machine de jeu.

Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la plage 90C avec des températures GPU lisant la plage moyenne 80C. C’est une bonne référence pour un jeu lourd sur une puissante machine de jeu. Quelque chose à noter – Au cours des explications ci-dessous, je fais souvent référence à la limitation de puissance et à la limitation thermique. La limitation thermique est que l’ordinateur portable abaisse de force la vitesse du processeur pour se refroidir. La limitation de la puissance limite le processeur à son TDP de base et l’empêche de tirer une puissance supplémentaire (boost). Nous nous attendons à ce que les refroidisseurs d’ordinateurs portables empêchent au moins l’étranglement thermique.

L’ordinateur portable a utilisé Windows Balanced pour tous les tests. Nous n’avons modifié aucun paramètre pour jouer les tests. Le refroidisseur d’ordinateur portable était évidemment à son réglage maximum pour la quantité de refroidissement la plus élevée. Les températures ont été enregistrées et vérifiées avec HWMonitor, Asus Armory Crate et Intel XTU.

Sans plus attendre, voici les résultats des tests.

Tester Temp CPU Temp GPU Vitesse du ventilateur BIOS sans refroidisseur 50C À 2800 tr / min Inactif dans Windows 10 sans refroidisseur 45C 39C 2400 tr / min Test de stress CPU sans refroidisseur 85C 42C 6400 tr / min (max) Accélérateur de puissance après 60 secondes, accélérateur thermique après 90 secondes. Vitesse CPU réduite de 3,2 GHz Un jeu de Halo Wars 2 sans glacière 90C 80C 6400 tr / min (max) Des pics de CPU jusqu’à 96C, des pics de GPU jusqu’à 84C BIOS avec refroidisseur 50C À 2800 tr / min Inactif dans Windows 10 avec refroidisseur 39-41C 37C 2400 tr / min Test de stress CPU avec refroidisseur 80C 42C 6400 tr / min (max) Accélérateur de puissance après 90 secondes. Aucun papillon thermique détecté. Vitesse du processeur limitée de 3,6 à 3,7 GHz Un jeu de Halo Wars 2 86C 80C 6400 tr / min (max) Le processeur monte jusqu’à 92C, le GPU atteint 81C.

Le Cooler Master NotePal X-Slim n’a pas fait un travail horrible, mais il est loin d’être le meilleur. La plus grande différence était un swing 6C pendant le test de ralenti. À partir de là, il baisse de 5C pendant le test de stress du processeur et de 4C pendant le test de jeu. Fondamentalement, plus mon ordinateur portable fonctionnait, plus le NotePal X-Slim avait du mal à suivre. Le refroidisseur fonctionne objectivement comme le montrent les chiffres. Il semble juste faire de son mieux avec des charges plus légères sur des ordinateurs portables avec des spécifications inférieures.

Pourtant, il y a des chiffres encourageants. Nous n’avons pas détecté d’accélérateur thermique avec le refroidisseur lors du test de stress du processeur – une amélioration par rapport aux performances de l’ordinateur portable sans le refroidisseur. De plus, le processeur est resté à 3,6-3,7 GHz avec le refroidisseur pendant le test de résistance, alors qu’il descendrait à 3,2 GHz sans lui. Il reste relativement chaud, mais cela aide toujours à sortir un peu plus de puissance.

Ce que j’ai aimé du Cooler Master NotePal X-Slim

Le design mince semble vraiment bon dans presque tous les contextes.

Il est léger et facilement portable pour une utilisation dans les avions, les cafés ou votre bureau.

Le prix de 19,99 $ est assez peu coûteux pour un refroidisseur d’ordinateur portable.

Il y a une connexion USB. Nous donnons toujours un coup de pouce pour cela!

Ce que je n’ai pas aimé du Cooler Master NotePal X-Slim

Il n’y a pas de commande de ventilateur, donc le 160 mm ronfle à une vitesse constante.

Le refroidisseur se débat avec des charges de travail plus lourdes sur des ordinateurs portables puissants.

Cela ne correspondait certainement pas très bien à mon ordinateur portable de 17 pouces. J’ai dû régler l’ordinateur portable plusieurs fois pour m’assurer que le ventilateur en touchait autant que possible.

Le Cooler Master NotePal X-Slim est-il bon?



Le Cooler Master NotePal X-Slim est moyen. Nous recommandons principalement celui-ci pour les appareils tels que les MacBook, les Ultrabooks et les netbooks. Croyez-le ou non, c’est en fait un excellent refroidisseur pour d’autres appareils comme les routeurs. Vous pouvez le brancher, oublier qu’il est là, et cela aide considérablement avec les appareils qui n’ont pas de ventilateur mais qui devraient le faire. Le ventilateur n’est pas très bruyant, donc il n’ajoute pas grand chose au bruit ambiant de la pièce.

Mon ordinateur portable de 17 pouces surplombe sensiblement de l’arrière du NotePal X-Slim Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Ceux qui ont des machines de jeu haut de gamme devraient certainement chercher ailleurs. Plus je mets de pression sur cette chose, moins elle refroidit. Il n’est tout simplement pas conçu pour pomper de l’air dans un ordinateur portable puissant. Cela aide beaucoup plus les appareils qui chauffent naturellement au ralenti et ont besoin d’un peu de circulation d’air supplémentaire par rapport aux ordinateurs portables qui chauffent parce que vous les stressez.

Lire la suite: Les meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter en 2020

Heureusement, cela ne coûte que 19,99 $. Cela en fait une excellente option économique pour les personnes qui veulent quelque chose qui a l’air bien et qui refroidit suffisamment pour prendre l’avantage. Ne vous attendez pas à des miracles et vous devriez être heureux avec celui-ci.