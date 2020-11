Test du Cooler Master NotePal U3 Plus: modulaire et puissant

Il existe de nombreux types d’ordinateurs portables. Cependant, les ordinateurs portables de jeu sont le principal responsable de la surchauffe. Ils ont les processeurs les plus puissants de l’espace portable ainsi que de puissants GPU. Les deux travaillent très dur lors du jeu et il est difficile de les garder au frais dans le processus. Certaines glacières pour ordinateurs portables conviennent à vos tâches quotidiennes et elles fonctionnent bien. Il faut quelque chose d’un peu plus pour travailler avec les ordinateurs portables de jeu et c’est ce que Cooler Master recherchait avec le NotePal U3 Plus. Voici notre revue pour voir si cela fonctionne.

Qu’est-ce que le Cooler Master NotePal U3 Plus?

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Le Cooler Master NotePal U3 Plus est un refroidisseur d’ordinateur portable haut de gamme. Il présente un design en métal avec des accents en caoutchouc, deux petits picots à l’arrière pour la gestion des câbles et trois ventilateurs de 80 mm poussant 45 CFM d’air à vitesse maximale. Il existe également un pass-through USB pour ne pas perdre le port USB, mais le pass-through USB est limité à USB 2.0, nous le recommandons donc principalement pour une connexion souris ou clavier.

Les trois ventilateurs de 80 mm sont là où les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez réellement les déplacer. En fait, vous pouvez les supprimer entièrement, les déplacer là où vous le souhaitez et les mettre en place. La prise USB est attachée au cadre métallique avec un clip afin que vous puissiez personnaliser son emplacement. Le clip contient également le curseur de contrôle du ventilateur et l’interface USB. Il s’adapte également sans difficulté à mon ordinateur portable de 17,3 pouces. Les affirmations de Cooler Master selon lesquelles il convient aux ordinateurs portables de 19 pouces sont un peu suspectes, cependant.

Le NotePal U3 Plus n’a pas le design le plus attrayant, mais il est incroyable pour les utilisateurs expérimentés.

La conception est par ailleurs simple. La partie métallique est littéralement juste une feuille de métal avec une grille percée dedans. Il s’enroule à l’arrière et se tient debout. Vous ne pouvez pas du tout ajuster l’inclinaison, mais l’inclinaison est à un angle raisonnable, donc cela devrait fonctionner pour la plupart des gens. Les accents en caoutchouc empêchent efficacement l’ordinateur portable de glisser.

L’exécution de la conception est un peu bâclée et c’est principalement à cause de l’approche modulaire du refroidisseur. Il est difficile de cacher les câbles et de rendre tout joli lorsque vous pouvez retirer la moitié de l’appareil de l’autre moitié de l’appareil. Cependant, le NotePal U3 Plus compense cela avec son haut degré de personnalisation, une fonctionnalité que la plupart des refroidisseurs d’ordinateurs portables n’ont pas.



La configuration du Cooler Master NotePal U3 Plus est un peu plus complexe que la plupart des autres. Chaque ventilateur a un bouton et le bouton vous permet de clipser le ventilateur sur la grille du coussin de refroidissement. Nous vous recommandons de retourner votre ordinateur portable et de voir où se trouvent les évents d’admission et de placer les ventilateurs de refroidissement dans les positions correspondantes sur le refroidisseur pour un flux d’air maximal. Nous vous recommandons également de regarder où se trouvent les caloducs et d’y placer un ventilateur pour un refroidissement maximal.

Sinon, il fonctionne comme n’importe quel autre refroidisseur d’ordinateur portable. Vous placez votre ordinateur portable sur la grille métallique et attachez le câble USB du refroidisseur à proximité de l’un de vos ports USB. Branchez la glacière pour la faire fonctionner. Le clip a les commandes de vitesse du ventilateur sous la forme d’une roue. Le pass-through USB est connecté à la prise. Faites-nous confiance, vous ne pouvez pas le manquer. Réglez les ventilateurs à la vitesse souhaitée, puis utilisez votre ordinateur portable normalement.

Quelle est la performance du Cooler Master NotePal U3 Plus?

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

J’ai testé le Cooler Master NotePal U3 Plus avec mon ordinateur portable de jeu Asus ROG G731GW 17,3 pouces avec 16 Go de RAM, Nvidia GTX 2070, un Intel i7-9750H, un disque NVMe de 500 Go et un second SSD de 500 Go. Les évents de refroidissement de mon ordinateur portable sont en haut à gauche et à droite. De plus, les caloducs courent le long du milieu supérieur de l’ordinateur portable sous le capot inférieur, j’ai donc placé le troisième ventilateur là pour un refroidissement supplémentaire dans cette région.

Nous avons effectué un total de quatre tests avec le Cooler Master NotePal U3 Plus:

Test du BIOS – Le BIOS est souvent très mal optimisé. Nous voyons si la glacière peut suivre le rythme.

– Le BIOS est souvent très mal optimisé. Nous voyons si la glacière peut suivre le rythme. Windows 10 inactif – Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille et le laissons au repos pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures.

– Une fois que l’ordinateur portable est complètement démarré, nous testons le refroidisseur pour voir s’il affecte les températures de veille et le laissons au repos pendant dix minutes pour nous assurer qu’il peut maintenir ces températures. Test de stress CPU – Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes.

– Nous utilisons le test de résistance natif d’Intel XTU car nous pouvons facilement identifier des éléments tels que la température, qu’elle soit ou non thermiquement régulée ou en puissance, et la vitesse d’horloge moyenne du processeur. Nous avons effectué le test pendant dix minutes. Un jeu de Halo Wars 2 – Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la gamme 90C avec des temps GPU lisant la gamme milieu-80C. C’est une bonne référence pour un jeu lourd sur une puissante machine de jeu.

– Halo Wars 2 est un jeu étonnamment lourd et, sur mon Asus ROG G731GW, les températures atteignent souvent le milieu de la gamme 90C avec des temps GPU lisant la gamme milieu-80C. C’est une bonne référence pour un jeu lourd sur une puissante machine de jeu. Quelque chose à noter – Dans les explications ci-dessous, je fais souvent référence à la limitation de puissance et à la limitation thermique. La limitation thermique est que l’ordinateur portable abaisse de force la vitesse du processeur pour se refroidir. La limitation de la puissance limite le processeur à son TDP de base et l’empêche de tirer une puissance supplémentaire (boost). Nous nous attendons à ce que les refroidisseurs d’ordinateurs portables empêchent au moins l’étranglement thermique.

L’ordinateur portable a été réglé sur Windows équilibré pour tous les tests sans modifications. Le refroidisseur d’ordinateur portable était à son réglage maximal pour la plus grande quantité de refroidissement. Les températures ont été enregistrées et vérifiées avec HWMonitor, Asus Armory Crate et Intel XTU.

Sans plus attendre, voici les résultats des tests.

Tester Temp CPU Temp GPU Vitesse du ventilateur BIOS sans refroidisseur 50C À 2800 tr / min Windows 10 inactif sans refroidisseur 45C 39C 2400 tr / min Test de stress Intel XTU sans refroidisseur 85C 42C 6400 tr / min (max) Accélérateur de puissance après 60 secondes, accélérateur thermique après 90 secondes. La vitesse d’horloge du processeur étranglé était de 3,2 GHz Un jeu de Halo Wars 2 sans glacière 90C 80C 6400 tr / min (max) La pointe maximale du processeur était de 96C, la pointe maximale du processeur graphique était de 84C BIOS avec refroidisseur 49C À 2600 tr / min Windows 10 inactif avec refroidisseur 37C-38C 36C Off-2000RPM L’ordinateur portable désengage le ventilateur à 37 ° C, se réenclenche à 38 ° C provoquant un rebond de température. Test de stress Intel XTU avec refroidisseur 77C 42C 5400 tr / min Accélérateur de puissance à 90 secondes, aucun papillon thermique détecté. La vitesse du processeur limitée était de 3,7 à 3,9 GHz Un jeu de Halo Wars 2 avec refroidisseur 83C 78C 6400 tr / min (max) La pointe maximale du processeur était de 90C, la pointe maximale du processeur graphique était de 79C

Les résultats étaient parmi les meilleurs de tous les refroidisseurs d’ordinateur portable que nous avons testés. La plupart des ordinateurs portables utilisent une marge thermique supplémentaire comme excuse pour fonctionner plus dur avec des vitesses d’horloge du processeur plus élevées. Cela s’est produit pendant mes tests, mais le NotePal U3 Plus a quand même réussi à faire baisser les températures de près de 10 ° C sur tous les tests tout en maintenant la vitesse du ventilateur dans presque tous les cas. Il a maintenu le processeur 0,5-0,7 GHz plus élevé pendant le test de stress du processeur tout en maintenant une chute de température de 8 ° C. C’est un excellent résultat.

Le seul coup, ce sont les températures du GPU. Il n’a fait tomber que 2 ° C en moyenne pendant les jeux intensifs, mais il a également empêché les températures de monter en flèche, entraînant une différence globale de 5 ° C. En bref, le NotePal U3 Plus refroidit définitivement bien les ordinateurs portables.

Ce que j’ai aimé du Cooler Master NotePal U3 Plus

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

La possibilité de placer les ventilateurs là où vous en avez besoin est un énorme bonus car vous pouvez donner à votre ordinateur portable le refroidissement le plus direct possible. Le clip avec le câble USB est déplaçable de chaque côté pour accueillir vos ports USB ouverts pour moins de tracas.

Cela devrait être plutôt durable. Le cadre juste une grande feuille de métal et il ne devrait pas se casser à moins que quelque chose ne se passe.

Le réseau est le même modèle que la plupart des boîtiers PC, vous pouvez donc ajouter vos propres ventilateurs de boîtier PC à cette chose si vous le souhaitez et il doit se fixer avec le même matériel nécessaire pour attacher un ventilateur de boîtier PC.

Cela a en fait un peu refroidi mon ordinateur portable.

Vous pouvez retirer les ventilateurs et attacher l’ordinateur portable dans la partie arrière de la glacière pour une portabilité étonnamment décente. Cooler Master fournit même soigneusement une sangle à cette fin.

Ce que je n’ai pas aimé du Cooler Master NotePal U3 Plus

Les ventilateurs ne poussent que 15 CFM chacun (45 CFM au total). Puisqu’il a des commandes de ventilateur, nous aurions aimé voir des ventilateurs plus puissants pour un meilleur refroidissement. Les gens qui n’aiment pas que ça soit fort peuvent simplement baisser les fans pour les calmer.

Ce n’est pas le design le plus attrayant que nous ayons vu et la gestion des câbles est un peu bâclée. Les accents en caoutchouc attirent beaucoup de poussière et sont irritants à nettoyer.

Le pass-through USB est un peu encombrant. La prise USB devient maladroitement longue si vous branchez quelque chose d’autre.

La boîte indique qu’il y a cinq réglages d’inclinaison. La chose est un long morceau de métal sans réglage d’inclinaison.

Le Cooler Master NotePal U3 Plus est-il bon?

Crédit: Joe Hindy / Autorité Android

Bref oui. Les ventilateurs personnalisables et le clip USB vous permettent de configurer cette chose spécifiquement pour vos besoins. Il est facile à démonter pour voyager et devrait tenir dans la plupart des sacs à dos. Ce n’est pas le design le plus attrayant, mais le caoutchouc fonctionne bien pour l’adhérence et la fine grille métallique permet une excellente circulation d’air. Le résultat est l’un des meilleurs résultats de refroidissement que nous ayons vus dans tous les refroidisseurs d’ordinateur portable que nous avons testés.

Il y a quelques inconvénients. Les fans auraient pu être plus puissants et cette chose est assez chère à 69,99 $. Pourtant, les avantages l’emportent sur les inconvénients par une marge assez importante et cette chose devrait refroidir tous les ordinateurs portables, sauf les plus tenaces, d’une quantité mesurablement bonne. C’est une recommandation facile tant que le prix et les inconvénients du design ne vous dérangent pas.