Test du Chromebook Spin 713 d’Acer: le cheval de bataille classique

Parfois, vous avez simplement besoin d’une seule machine qui (presque) fait tout. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, le Chromebook Spin 713 d’Acer est le Millennium Falcon des Chromebooks. Cela n’a peut-être pas l’air de grand chose, mais c’est là où ça compte.

Nous l’avons mis à l’épreuve dans le Autorité Android Test du Chromebook Spin 713 d’Acer.

À propos de cet examen du Chromebook Spin 713 d’Acer: Nous avons examiné le Spin 713 après avoir utilisé la machine pendant plus d’une semaine. Il exécutait la dernière version de Chrome OS et n’a reçu aucune mise à jour pendant la période d’examen. Acer a fourni l’unité d’examen à Autorité Android.

Qu’est-ce que l’Acer Chromebook Spin 713?

Le Chromebook Spin 713 est un ordinateur portable convertible haut de gamme qui couvre toute la gamme des utilisations potentielles. Le facteur de forme de rotation signifie que la machine peut servir d’ordinateur portable ou d’ardoise, et tout le reste. J’ai trouvé que la charnière était solide et robuste. Il maintient le Spin 713 à l’angle que vous choisissez.

Acer a donné au Spin 713 un châssis en aluminium qui, selon lui, rencontre le mil-std 810G pour sa durabilité. Cela signifie qu’il peut supporter les chutes (1,22 m), l’humidité et l’humidité, les vibrations et les températures extrêmes. En d’autres termes, cela peut nécessiter des abus. Je l’ai utilisé pendant un après-midi à l’extérieur dans la chaleur et il a tenu bon.

La classification MIL-STD du Spin 713 signifie qu’il peut gérer un bon nombre d’abus.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un Chromebook 13 pouces. Acer a gardé la taille (265 mm x 207 mm x 14,8 mm) et le poids (1,37 kg) sous contrôle. L’aluminium signifie qu’il a du poids, bien qu’il ne soit pas trop, trop lourd.

Ce n’est pas grand-chose à regarder. La robe conservatrice en fait une machine d’entreprise parfaite, mais les consommateurs peuvent la trouver un peu fade. J’aime la coloration métallique, même si une certaine variété aurait été agréable. Les bords chanfreinés polis sur la moitié supérieure sont une belle touche.

Un solide complément de ports offre une grande flexibilité. Le bord gauche abrite un port USB-C et un port USB-A, ainsi qu’un lecteur de carte microSD et une prise casque / micro. Sur la droite, vous trouverez un deuxième port USB-C, ainsi que le bouton d’alimentation, la bascule du volume et le port HDMI.

Dans l’ensemble, le Chromebook Spin 713 d’Acer présente une sélection équilibrée de fonctionnalités, de qualité de fabrication et de convivialité.

Une option d’écran unique est disponible pour le Spin 713. Il mesure 13,5 pouces sur la diagonale avec un rapport d’aspect de 3: 2. Acer affirme que cela fournit 18% d’espace de visualisation en plus qu’un écran 16: 9 de taille comparable. L’écran CineCrystal présente un rétroéclairage LED et une résolution riche de 2 256 sur 1 504 pixels. L’écran tactile est recouvert de verre antimicrobien Corning Gorilla Glass et offre des angles de vision allant jusqu’à 170 degrés.

C’est assez bon. Nous n’avons effectué aucun test objectif de l’affichage, mais mes yeux connaissent un bon écran lorsqu’ils en voient un. Je suis reconnaissant pour la résolution meilleure que la Full HD, qui est nette et claire. Le contenu vidéo haute définition était particulièrement net. Les pages Web semblaient propres et les couleurs vives et fidèles. De plus, les angles de vision larges sont importants lors de l’utilisation du Spin 713 comme ardoise.

Mon seul reproche est le verre brillant, qui est facilement gâché par les empreintes digitales si vous êtes du type sensible.

Et le clavier?

J’aime vraiment le clavier. Il s’agit d’un ensemble complet de touches avec des commandes multimédias et plus encore. J’ai trouvé les touches elles-mêmes percutantes grâce à un voyage équilibré. Il n’y a pas trop de pression nécessaire, mais il y a encore beaucoup de commentaires. L’espacement entre les touches est naturel et je n’ai eu aucun mal à taper à grande vitesse.

Quelques choses que j’apprécie. Tout d’abord, il est rétro-éclairé. C’est une caractéristique extrêmement importante pour moi. Le rétroéclairage fournit la bonne quantité de lumière pour vous assurer que vous pouvez voir les touches dans l’obscurité sans qu’elles vous aveuglent. Deuxièmement, les boutons fléchés. Les boutons fléchés des claviers d’ordinateurs portables sont souvent des éléments minuscules et écrasés difficiles à exploiter avec précision. Acer a donné aux clés juste assez de taille et de forme pour qu’elles soient faciles à localiser. De plus, une forme de coin entre les touches fléchées vers le haut et vers le bas vous permet de dire lequel est lequel au toucher. Enfin, les commandes multimédias standard de Chrome OS sont un jeu d’enfant.

Acer a donné au Spin 713 un trackpad de taille raisonnable et l’a recouvert de verre de qualité. J’aurais aimé que ce soit un cheveu plus gros, mais je ne peux pas trop me plaindre. Le trackpad était réactif et était soyeux sous mes doigts charnus.

Fera-t-il 0,5 au-delà de la vitesse de la lumière?

Acer affirme que le Spin 713 a été co-construit avec Intel, il est donc certifié conforme à Intel Engineered for Mobile Performance, anciennement appelé Project Athena. Cela signifie qu’il répond à un certain niveau de performance de base et continuera à le faire pendant sa durée de vie.

Il existe cinq configurations de processeur et de mémoire Intel de 10e génération différentes pour le Chromebook Spin 713 d’Acer, allant du Core i3 abordable au Core i7 cher en ce qui concerne le prix. Acer nous a fourni le modèle bas de gamme disponible chez Best Buy, qui dispose d’un Intel Core i5-10210U de 10e génération avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

J’ai jeté tout ce que je pouvais sur le Spin 713 et il a tout fonctionné confortablement sans problème.

J’ai jeté tout ce que je pouvais sur le Spin 713 et il a tout traversé confortablement sans problème. Il a réussi à évaluer 985/3052 pour les scores simples et multicœurs, respectivement, dans Geekbench 5. Cela le place au même niveau que les autres Chromebooks à 700 $ et bien en avance sur ce que vous trouverez dans l’espace de 300 $ à 500 $.

Chrome OS 83 fonctionnait comme les Dickens sur cette machine. Le système d’exploitation léger de Google ne s’est jamais senti enlisé ou lent. Le plateau d’application, en particulier, était fluide et rapide dans ses animations.

Quant à la batterie, eh bien c’est un point lumineux pour être sûr. La cellule de 48KWh à l’intérieur est évaluée pendant 10 heures et elle est toujours livrée. Avec des performances rapides et une longue durée de vie de la batterie, le Chromebook Spin 713 d’Acer couvre facilement les bases.

Le Wi-Fi 6 est intégré, ce qui signifie que votre connexion aux hotspots Wi-Fi 6 sera plus rapide et plus sécurisée. Le Spin 713 a fonctionné rapidement sur le réseau Wi-Fi 5 de ma maison, je ne peux donc qu’imaginer que les performances du Wi-Fi 6 seront exemplaires.

Ce que j’aime du Spin 713

Qualité de fabrication. Cette cote mil-std va un long chemin. Avec la capacité de survivre à plusieurs chutes, vous disposez d’une machine capable de gérer certains travaux difficiles.

Cette cote mil-std va un long chemin. Avec la capacité de survivre à plusieurs chutes, vous disposez d’une machine capable de gérer certains travaux difficiles. Afficher. C’est grand, riche en pixels et super lumineux.

C’est grand, riche en pixels et super lumineux. Clavier. Les clés ont une durée de déplacement presque parfaite.

Les clés ont une durée de déplacement presque parfaite. Performance. Même le modèle bas de gamme a le courage nécessaire pour suivre le rythme.

Ce que je n’aime pas dans le Spin 713

Poids. Ce n’est peut-être qu’un cheveu de plus de 3 livres, mais il semble beaucoup plus lourd.

Ce n’est peut-être qu’un cheveu de plus de 3 livres, mais il semble beaucoup plus lourd. Haut-parleurs. Wow, ils sont assez mauvais. Ils se concentrent sur les médiums et laissent les graves et les aigus se battre dans le mélange.

Wow, ils sont assez mauvais. Ils se concentrent sur les médiums et laissent les graves et les aigus se battre dans le mélange. Les ports. J’aurais aimé un autre port USB-A et SD au lieu de microSD

J’aurais aimé un autre port USB-A et SD au lieu de microSD Lunettes. Les lunettes ne semblent pas trop mauvaises lorsque l’appareil est utilisé comme ordinateur portable, mais la lunette inférieure se distingue comme super grosse lorsque le Spin 713 est utilisé comme une ardoise.

Spécifications du Chromebook Spin 713 d’Acer

Acer Chromebook Spin 713 Processeur Intel Core i3-10110U

Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10510U

Intel Core i7-10610U Graphique Intel UHD Graphics RAM 8/16 Go Espace de rangement 128/256 Go

Micro SD Afficher LED rétroéclairée de 13,5 pouces

2,256 x 1,504 pixels

Format d’image 3: 2

Multi-touches

Des lunettes de gorille Connectivité Wi-Fi 6

Bluetooth Châssis 265 x 207 x 14,8 mm

1,37 kg

MIL-STD810G

Test du Chromebook Spin 713 d’Acer: devriez-vous l’acheter?

Le Chromebook Spin 713 d’Acer met la fonction au-dessus de la forme et n’en est que meilleur. Vous ne pouvez en aucun cas l’appeler un pionnier, mais la performance stellaire compense largement les styles médiocres. Le Spin 713 offre un châssis robuste, un clavier fin, un écran agréable et suffisamment de puissance et d’autonomie pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Le prix de départ de 629 $ est juste compte tenu de ce que vous obtenez.

Si vous recherchez une machine abordable qui suit les meilleurs Chromebooks que nous avons testés, vous pouvez faire bien pire que le Spin 713.