Test du chargeur sans fil 40 W le plus rapide au monde par rapport aux vitesses de charge des câbles 40 W

, et nous nous sommes efforcés de tester si cela couronnerait effectivement nos appareils mourants avec la pleine puissance de 40 W de ses promesses. Eh bien, cela ne fonctionne qu’à pleine capacité avec l’excellent

dont les bobines sont nées pour ce truc, mais quand même …

Test du support de chargeur sans fil Huawei SuperCharge 40W et test de charge

Le support SuperCharge au look discret vous tromperait en disant qu’il ressemble à tout autre appareil de ce type sur le marché. Les signes révélateurs que c’est quelque chose de différent, cependant, sont sa taille pure, la présence d’une grille d’échappement de ventilateur et l’énorme bloc d’alimentation de 65 W qui l’accompagne. Nous ne sommes pas de grands fans du chargeur noir avec un câble blanc, mais que pouvez-vous faire.

Le chargeur est si puissant qu’il doit dissiper activement la chaleur avec un ventilateur à l’intérieur, ce qui s’est avéré être pas grave, car il ne fait pas de raquette, et passe même en mode ultra-silencieux de 21h00 à 07h00, donc qu’il ne dérange pas les dormeurs légers.

Afin d’atteindre son potentiel de puissance de charge maximal de 40 W, le support de chargeur sans fil doit remplir quelques conditions préalables. Tout d’abord, pour produire le record de 40 W de qualité sans fil, il doit lui-même être alimenté par un adaptateur Huawei SuperCharge avec une puissance de sortie supérieure à 50 W et le câble de données standard qui l’accompagne. Heureusement, une brique de 65 W et un câble dédié peuvent également être fournis par Huawei.

Vous aurez besoin de cette configuration complète pour atteindre un taux de charge maximal de 40 W pour le Huawei P40 Pro +, et au moins l’adaptateur standard de 40 W de Huawei et le câble de données correspondant pour atteindre le P40 Pro et Mate 30 taux de charge maximum de 27 W.

Quelle est la vitesse du support de chargeur sans fil SuperCharge 40 W avec le P40 Pro Plus?

Très vite. Nous parlons juste d’une heure et vingt minutes pour réveiller la batterie 4200mAh du P40 Pro + d’un état mort et l’amener à 100%. C’est des vitesses de charge par câble complètement folles.

À titre de comparaison, voici les vitesses de charge filaire et sans fil du P40 Pro + aux mêmes points de leurs sessions de charge:

Comme vous pouvez le voir, le téléphone ne se charge que légèrement plus lentement avec le 40W sans fil qu’avec le câble de 40W – par exemple, qui se soucie qu’en une heure, le chargement câblé a porté le téléphone à 90% et le support sans fil à 85% ou alors.

La marque de 100% a un certain mérite psychologique, donc l’atteindre environ dix minutes plus tard avec le chargeur sans fil peut sembler une déception, mais, étant donné que les pertes de puissance qu’entraîne l’envoi d’électrons à travers l’éther, c’est néanmoins une réalisation remarquable.

L’efficacité de la charge sans fil dépend de tellement de variables que, comme vous pouvez le voir, l’entrée que la gigantesque brique de 65 W est capable de réaliser, entraîne une sortie de 40 W à l’extrémité émettrice des bobines de charge sur le support, avec un refroidissement actif du ventilateur impliqué dans le processus.

Ajoutez une fraction de pouce de couvercles en plastique et en verre entre les bobines émettrices et réceptrices sous le capot arrière du P40 Pro +, et l’efficacité de sortie de 40 W diminue un peu plus bas, ce qui explique le léger désalignement de la vitesse dans la charge filaire et sans fil de 40 W .

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, cependant, félicitations à Huawei pour avoir constamment repoussé les limites des vitesses de charge avec et sans fil au cours des dernières années, amenant tout le monde à bord maintenant.

Prix ​​du chargeur sans fil Huawei SuperCharge 40W et compatibilité avec le téléphone

Le prix de 50 $ pour lequel le SuperCharger 40W lui-même peut être trouvé ne vous cassera pas la banque, mais si vous voulez ajouter la brique et le câble de charge de 65W qui donnent une sortie de 40W, vous devrez ajouter 29 $ de plus. Inutile de dire que, comme le support SuperCharge de 40 W devient plus disponible dans les semaines et les mois suivants, nous nous attendons à ce que le prix baisse également.

Le fait que la pleine vitesse de charge de 40 W ne puisse être atteinte qu’avec le P40 Pro + ne devrait pas vous décourager, car le SuperCharger est également en mesure de recharger, disons, le Galaxy S20 ou l’iPhone 11 à leurs taux de charge respectifs. Voici une liste complète de compatibilité téléphonique pour le chargeur sans fil Huawei SuperCharge 40W: