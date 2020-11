Test Drive Unlimited: Solar Crown promet plus que de meilleurs graphismes

Pour KT Racing devrait Essai routier illimité: Solar Crown probablement le projet le plus ambitieux sur lequel on ait jamais travaillé. Heureusement, le jeu sort à un moment où vous pouvez déjà exploiter pleinement le potentiel du nouveau matériel.

Pour KT Racing, cependant, cela signifie plus que de meilleurs graphismes ou plus de ce que l’on sait de Test Drive, comme le souligne le directeur technique Benoit Jacquier dans une interview à l’OPM. Alors que les futurs jeux de course bénéficieront certainement de meilleurs graphismes, de plus de détails et d’un meilleur éclairage, il y a beaucoup plus de choses qui émerveilleront les joueurs.

Selon Jacquier, ce ne sera pas seulement une certaine chose qui définit la nouvelle génération, mais l’interaction et l’accessibilité de nombreuses fonctionnalités différentes. Cela va des immenses mondes en ligne au jeu instantané en passant par les sports électroniques et la compétition.

Grands et petits développeurs au même niveau

De plus, le nouveau matériel permettra aux petits et grands studios d’être mis au même niveau, car le développement n’a jamais été aussi simple. Plus de RAM, de GPU et de puissance CPU rendront les choses beaucoup plus faciles à l’avenir. J’avais sûrement besoin d’un jeu comme Essai routier illimité: Solar Crown encore beaucoup de travail et des développeurs expérimentés, mais chez KT Racing et avec leur propre moteur KT, ils sont déjà en train d’explorer pleinement la PS5, également avec l’aide de l’actuel WRC 9, le premier titre PS5 de KT Racing.

Jouez dessus pour ça Essai routier-Developer propose également des fonctionnalités telles que le contrôleur DualSense, le retour haptique et le son 3D, qui est largement en Essai routier illimité: Solar Crown utilisera. Ce dernier a en fait toujours existé dans les jeux, mais n’a jamais vraiment convaincu les utilisateurs. Cela va changer avec la PS5.

Essai routier illimité: Solar Crown devrait apparaître en 2021.