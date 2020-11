Test de Watch Dogs Legion PS5

Watch Dogs Légion frappé à un moment étrange, sortant sur PS4 quelques semaines avant le lancement des consoles de nouvelle génération, avec une mise à niveau gratuite de nouvelle génération disponible une fois les nouvelles consoles sorties. Le nouveau titre ambitieux d’Ubisoft demande presque la prochaine génération, vous permettant de recruter littéralement n’importe quel PNJ sur la vaste carte de Londres pour devenir un personnage jouable (pouvons-nous encore les appeler des PNJ à ce stade?). Mais malgré la puissance et les capacités de la PS5, Watch Dogs Légion se sent coincé entre les générations de consoles, incapable de se libérer de cette formule traditionnelle du «monde ouvert d’Ubisoft» malgré son nouveau concept et ses avancées.

En son coeur, Watch Dogs Légion est un Chiens de garde Jeu. Le gameplay général en monde ouvert, le piratage et le jeu de tir seront familiers à tous ceux qui ont joué aux deux derniers matchs. Ce qui est nouveau ici, c’est l’idée que Londres est confrontée à une occupation dystopique pas si tirée par les cheveux, de sorte que le groupe de résistance aux hackers DeadSec doit remuer le pot qui commence à bouillir dans la ville et recruter des citoyens – tout le monde – pour se soulever contre le société maléfique Albion.

Chaque citoyen a des compétences différentes qui peuvent soit aider dans le jeu, soit profiter à votre équipe de résistance. Les personnages médicaux peuvent réduire le temps que vos personnages passent de leurs pieds après une blessure. Quelqu’un en droit pourrait réduire les temps de prison pour les résistants capturés. D’autres encore auront des compétences telles que des temps de piratage plus rapides, des bonus aux capacités et des compétences de combat améliorées. Certains ont même des mélanges de capacités positives et négatives, comme un combattant que j’ai recruté qui était un «canon de verre», infligeant mais prenant aussi plus de dégâts.

J’aurais aimé voir les traits les plus variés jouer un peu plus pour créer une incitation à rechercher et à recruter des membres de l’équipe en fonction des missions que vous étiez sur le point d’entreprendre et de la manière dont vous vouliez les accomplir. Bien qu’il y ait un peu de cet élément en jeu, ce n’est pas aussi fort qu’il aurait pu l’être. Vous pouvez de manière réaliste jouer à travers une bonne majorité du jeu en tant que personnage unique, en utilisant la technologie et les mises à niveau de DeadSec, et en ignorant largement les bonus spécifiques que vous pourriez obtenir de certains personnages. Cela aurait été cool de voir certaines capacités ou technologies verrouillées de certains personnages, vous obligeant à vous engager un peu plus dans le système de recrutement pour construire une équipe en harmonie les uns avec les autres. En l’état, le système n’est guère plus qu’une nouveauté.

Personnellement, j’ai trouvé que jouer avec le mode permadeath rendait cette fonctionnalité «jouer comme n’importe qui» beaucoup plus attrayante. Construire ma «légion», pour ainsi dire, me semblait un peu XCOM avec permadeath activé. J’avais au moins un peu plus d’investissement dans qui je faisais venir et qui j’envoyais en mission, et les pertes ont eu un impact beaucoup plus important car j’ai perdu les compétences que certains personnages pourraient avoir. Mais lorsque chaque personnage joue de la même manière et peut en grande partie utiliser les mêmes armes, équipements et capacités, échanger des personnages est devenu un peu plus qu’un changement cosmétique, pour la plupart.

Narrativement, Watch Dogs Légion est douloureusement sur le nez, tout en étant exceptionnellement fade et stérilisée. Il a définitivement des racines politiques – vous ne pouvez absolument pas jouer à une résistance contre une force autoritaire oppressive sans qu’elle soit politique – mais cela ne plonge jamais vraiment profondément dans les vrais problèmes qui pourraient causer et provenir d’une telle dystopie politique. Watch Dogs Légion jette autour de mots et d’expressions comme «fausses nouvelles» et «oppression», les utilisant plus comme des mots à la mode d’actualité que comme des messages significatifs. Il a l’occasion de dire beaucoup de choses, mais ne finit pas vraiment par dire grand-chose; Ce n’est peut-être pas tout à fait surprenant de la part d’une entreprise ayant des antécédents en matière de jeux non probants enracinés dans des contextes politiques peu palpables mais sous-utilisés.

Associez les fondements politiques peu profonds à la fonction «jouer comme n’importe qui» ne vous donnant pas un protagoniste significatif avec lequel vous connecter, et Légion le récit tombe à plat. Il n’y a guère d’incitation à «se lever et à résister» sauf «une société autoritaire mauvaise. Bonne résistance. » Franchement, c’est plutôt insatisfaisant, même avec quelques instants et des décors qui se sont révélés prometteurs.

Watch Dogs Legion PS5 Review – Hackers anonymes

Le fantasme de Chiens de garde a toujours été la capacité de pirater n’importe quoi et n’importe qui, et cela reste vrai ici. Bien sûr, vous pouvez jouer Watch Dogs Légion comme si c’était droit Grand Theft Auto ou tout autre jeu chaotique en monde ouvert, mais le véritable frisson de la série réside dans l’utilisation de votre téléphone pour pirater des caméras, des panneaux, des serrures, des véhicules et pratiquement tout ce qui est électronique. Les meilleures rencontres sont celles où ils ne vous remarquent même pas du tout, découvrant presque complètement un puzzle en piratant des caméras, des panneaux et des objets pour vous frayer un chemin vers un objectif.

Malheureusement, il semble que l’accent soit mis sur le piratage informatique. Les outils de piratage ont été simplifiés, ce qui conduit à un gameplay instantané plus rapide, mais finit par bouillir Watch Dogs Légion jusqu’à un jeu en monde ouvert beaucoup plus générique. Le gameplay à la troisième personne est suffisamment fonctionnel. Ce n’est pas exceptionnellement pauvre, mais cela ne se démarque pas particulièrement non plus.

Plutôt que de me concentrer sur des points de marketing de nouveauté tels que «jouer comme n’importe qui», j’aimerais voir l’angle du piratage vraiment étoffé dans les futures entrées pour permettre à la série de se démarquer des autres jeux du monde ouvert. En combinaison avec le mécanisme du «jouer comme n’importe qui», il y avait des opportunités incroyables pour le piratage d’entrer en jeu qui ont fini par être poussées dans des missions plus traditionnelles pour les recruter (sauver une personne, voler une voiture, pirater un serveur sur place, etc. ). Ainsi, le piratage devient un mécanisme de gameplay simplifié, plutôt qu’une opportunité de vraiment se plonger dans des façons intéressantes dont la technologie sur laquelle nous nous appuyons chaque jour peut être utilisée pour nous manipuler. Comme pour le récit qui a montré une tonne de potentiel mais ne parvient pas à s’épanouir en quoi que ce soit de significatif, il en va de même pour le cœur même du fantasme qui fait Chiens de garde si fascinant en premier lieu.

Watch Dogs Legion PS5 Review – Cette nouvelle technologie de génération

Watch Dogs Légion profite de la PS5 en améliorant les temps de chargement, ce qui est une bonne chose car il y en a beaucoup. Même sur la nouvelle console, le rythme est coupé par les écrans de chargement. Ils ne durent chacun que quelques brefs instants grâce au SSD PS5, mais cela indique à quelle fréquence ils surviennent. Encore une fois, c’est là que Watch Dogs Légion se sent un peu coincé entre les générations, une idée avec un potentiel clair pour la nouvelle technologie, mais retenue en étant construite comme un jeu de dernière génération. Je ne peux pas imaginer souffrir avec la version PS4. Les temps de chargement plus rapides aident vraiment beaucoup.

Visuellement, le jeu est magnifique, en particulier l’environnement londonien. Les rues imprégnées de néons, les pavés humides et les ruelles étroites évoquent tous un sentiment que nous n’avons pas encore eu dans un jeu en monde ouvert. Alors que tant de jeux se contentent de se dérouler dans les mêmes villes anciennes que nous avons vues maintes et maintes fois, le simple fait d’être à Londres seul suffit pour vraiment faire la différence. Watch Dogs Légion se sentir frais. Et la PS5 améliore vraiment l’éclairage, les reflets et les textures qui jonchent la ville, lui donnant encore plus de vie, même si elle est bloquée à 30 ips ce faisant.

Et quel juttery 30 fps c’est. Je n’appellerais pas nécessairement Watch Dogs Legion’s performance «mauvaise», exactement. Mais les animations de personnages en particulier sont visiblement raides et la fréquence d’images inférieure ne leur rend pas justice du tout. Normalement, je ne suis pas du tout un snob de framerate. Je peux gérer un jeu à 30 fps sans aucun problème (j’ai préféré jouer à tous Spider-Man: Miles Morales en 30 fps grâce aux améliorations de fidélité qu’il offrait). Légion, cependant, fait mal pour une option de framerate plus élevée, et oui, même si cela doit se faire au détriment d’un Londres dystopique haute fidélité.

Comme pour les autres fonctionnalités spécifiques à la PS5, Watch Dogs Légion touche essentiellement au strict minimum, avec une légère utilisation des déclencheurs adaptatifs et des haptiques et une utilisation très rudimentaire des cartes d’activité. Je ne m’attends pas à ce que les développeurs tiers (en particulier avec les jeux cross-gen) profitent pleinement de ces fonctionnalités pour le moment, mais les avantages de cette version nouvelle génération semblent globalement légers.

Ce que vous obtenez est une expérience qui montre une tonne de promesses, mais qui finit par être tout à fait moyenne. C’est dur d’appeler Watch Dogs Légion un mauvais jeu carrément. C’est un jeu en monde ouvert utilisable, bien que traditionnel, avec une histoire ennuyeuse et des mécanismes de nouveauté qui se déroulent mieux sur papier que dans l’exécution. La version PS5 apporte les améliorations attendues aux visuels et aux temps de chargement, mais n’est pas un exemple remarquable de titre «nouvelle génération».

