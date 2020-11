Test de vitesse G: iPhone 12 vs OnePlus 8T

Quelle est la vitesse de la nouvelle puce A14 Bionic d’Apple? C’est la question à laquelle notre propre Gary Sims tente de répondre définitivement avec son dernier défi Speed ​​Test G, opposant l’iPhone 12 au OnePlus 8T et à son chipset Snapdragon 865.

en relation: Tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 12

Avertissement spoiler: l’iPhone 12 remporte le concours de manière convaincante, terminant la suite de tests en seulement 63 secondes pour le temps du OnePlus 8T de 78,8 secondes. Les deux téléphones étaient quelque peu proches de la partie CPU de l’indice de référence, mais l’iPhone a ensuite progressé en entrant dans les sections mixtes et GPU et ne s’est jamais retourné. Les délais d’achèvement ne racontent pas non plus toute l’histoire. L’iPhone 12 a mis en place des fréquences d’images bien meilleures dans Unity et le test des particules de flou. Vous voudrez regarder la vidéo pour voir à quel point l’iPhone fonctionne mieux dans ces applications.

Après avoir perdu de manière si décisive face à l’iPhone 12, vous pourriez penser que le OnePlus 8T est en reste, mais ce n’est pas vraiment le cas. Un temps de 78,8 secondes le place dans le premier échelon des appareils Android que nous avons soumis à nos tests Speed ​​Test G. En tant que puce 7 nm, le Snapdragon 865 du 8T allait toujours avoir du mal contre le 5 nm A14 et les quelque 1,5 milliard de transistors supplémentaires qu’il a en sa faveur. Il sera intéressant de revoir ce résultat une fois que le nouveau SoC phare de Qualcomm commencera à faire son entrée dans les téléphones haut de gamme de l’année prochaine.