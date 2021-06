Test de l’ordinateur portable Gigabyte Aorus 17G – avec Intel Tiger Lake H !

in

Le Gigabyte Aorus 17G YD est un ordinateur portable de jeu qui a du punch, avec une combinaison d’Intel Tiger Lake H et de Nvidia GeForce RTX 3080, mais il se vend nettement moins de 3 000 £. Ajoutez un clavier mécanique et un panneau d’affichage avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz et vous obtenez potentiellement un kit impressionnant.

Caractéristiques

Jouez comme un pro. La performance avant tout. Processeurs graphiques pour ordinateurs portables Intel 11e génération Core i7 + RTX 30.

Il faut un héros pour faire un héros. Certifié G2 Esports.

LE JEU ULTIME. GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 30 Series.

Refroidissement inégalé, combattez toute la journée et toute la nuit sans perdre votre sang-froid. Technologie exclusive de refroidissement WINDFORCE Infinity.

Réglage de l’optimiseur de jeu en un clic. Optimisation automatique de l’IA de Microsoft Azure

Chargement à grande vitesse : les jeux n’attendent personne | Prend en charge le dernier SSD PCIe Gen4.

Visez, frappez, gagnez ! Taux de rafraîchissement de 300 Hz ultra-rapides !

Vous avez l’excellence visuelle et audio, maintenant vous pouvez également ressentir chaque mouvement. AORUS 17G avec interrupteurs mécaniques.

Port City – Équipez-vous, jouez ! Ports multiples, étendre les possibilités

Bien plus qu’un simple ordinateur portable de jeu – AORUS définit le style. | Design élégant et décent

Une batterie qui dure plus longtemps au combat que vous. Jusqu’à 8 heures d’utilisation réelle de la batterie.

Connectivité Web ultra-rapide. Jeu sans décalage. Prend en charge le dernier Wi-Fi 6.

Des sons vifs et des notes raffinées. Prend en charge DTS:X Ultra.

spécification

CPU Intel Core i7-11800H 8 cœurs/16 fils 2,3 GHz-4,6 GHz

Ports d’E/S