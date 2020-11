Test de la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch: trop cher

Au milieu de la pandémie COVID-19, les consoles Nintendo Switch s’envolent des étagères. Avec ces consoles en faible quantité, les accessoires officiels sont également difficiles à obtenir. En tant que tel, si vous recherchez une manette Nintendo Switch Pro, vous pourriez être tenté de vous procurer un modèle imité pour obtenir quelque chose de rapide. L’un de ces appareils pourrait être la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch.

Dans notre examen de la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch, je vais expliquer pourquoi vous devriez probablement éviter d’en prendre un – à moins que vous ne puissiez le trouver pour un rabais important.

Manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch: qu’est-ce que c’est?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Si vous y jetiez un coup d’œil, vous penseriez que le contrôleur PowerA n’était qu’une variante plus colorée du contrôleur officiel Nintendo Switch Pro. Puisque PowerA crée des produits sous licence officielle, il est autorisé à emprunter de nombreux éléments de conception et fonctionnalités de cet appareil.

Cependant, Nintendo ne laisse pas PowerA devenir sauvage. Le contrôleur ne reproduit pas toutes les fonctionnalités du contrôleur Pro officiel et coupe beaucoup de coins pour maintenir sa marge bénéficiaire. Il offre cependant une tonne de coloris et de designs, ce qui rend l’appareil PowerA attrayant, en particulier pour les jeunes joueurs.

Cette manette fonctionnera avec les deux modèles de la Nintendo Switch ainsi que la Nintendo Switch Lite. Gardez à l’esprit, cependant, que votre Switch devra être mis à niveau vers la version logicielle 6.0.1 ou ultérieure.

Ce qui est bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’ergonomie de la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch est incroyablement similaire à celle de la manette Pro officielle. Le poids est différent – le PowerA est plus léger et se sent moins premium – mais la sensation est proche.

La configuration de PowerA avec votre commutateur est un jeu d’enfant. Vous vous dirigez vers les paramètres du contrôleur de votre Switch, maintenez le bouton Sync à l’arrière du contrôleur pendant une seconde et pouf: vous êtes prêt à jouer. La prochaine fois que vous allumerez le contrôleur, il se synchronisera automatiquement avec le commutateur. Vous pouvez même l’utiliser pour allumer votre Switch, comme avec le modèle officiel.

À l’arrière de la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch, vous trouverez trois boutons supplémentaires. Ceux-ci n’apparaissent pas sur le contrôleur Pro officiel. Un bouton fait passer le contrôleur en mode de personnalisation, et les deux autres sont les boutons remappables. Vous pouvez attribuer n’importe lequel des autres boutons du contrôleur à ces déclencheurs supplémentaires. Cela serait utile si, par exemple, vous vouliez que le bouton «tirer» d’un jeu de tir soit plus facile d’accès.

Enfin, le contrôleur est disponible dans des dizaines de couleurs et de designs. Il existe des designs sur le thème des propriétés Nintendo célèbres (Mario, Zelda, Pokémon, etc.) ainsi que des propriétés tierces, telles que Doom et The Witcher.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Bien que PowerA cloue l’apparence et la sensation générale du contrôleur Pro, on ne peut nier qu’il est pâle en comparaison. Les boutons eux-mêmes semblent bon marché et le plastique est de qualité inférieure. L’absence de batterie rechargeable est également regrettable (bien que PowerA inclut deux piles AA avec le contrôleur).

En dehors de la sensation de base de la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch, il y a tellement de fonctionnalités qu’elle n’a pas:

Il n’y a pas de support de grondement, Amiibo ou IR. Il existe cependant un support de mouvement complet.

Vous ne pouvez pas remapper les boutons principaux comme vous le pouvez avec le modèle officiel de Nintendo.

L’utiliser avec Android, Windows, etc. se traduit par des performances incroyablement lentes.

Votre Switch ne pourra pas vous indiquer l’autonomie de la batterie du contrôleur.

Il n’y a aucun moyen de le connecter à une station d’accueil Switch avec un câble USB-C.

En fin de compte, PowerA a laissé de côté tellement de fonctionnalités intégrales que la valeur du contrôleur est essentiellement divisée par deux par rapport au contrôleur Pro. Cependant, le prix n’a certainement pas été divisé par deux.

Manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch: dois-je l’acheter?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

À un prix moyen de 47,99 $, la manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch est environ 12 $ moins chère que la vraie affaire – la manette Nintendo Switch Pro. Pour économiser ces 12 $, vous devez renoncer à une litanie de fonctionnalités qui font du contrôleur Switch Pro la puissance qu’il est. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine.

Certes, le contrôleur Switch Pro est très demandé et vous ne voudrez peut-être pas attendre qu’il soit en stock. Si vous pouvez trouver ce modèle PowerA à un rabais important (comme 50% de réduction), cela pourrait en valoir la peine et avec le Black Friday au coin de la rue, il est probable que vous puissiez le trouver à moitié prix. Mais si vous envisagez même de dépenser 48 $ pour cela, ne le faites pas: travaillez plus dur pour trouver un contrôleur Switch Pro. Vous serez heureux de l’avoir fait.