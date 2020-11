Test de la durée de vie de la batterie Apple iPhone 12 Mini: à quel point c’est pire

Si vous aimez les téléphones compacts, vous allez adorer l’iPhone 12 Mini. C’est une espèce rare: un téléphone super compact, plus petit que le plus petit des téléphones en 2020, mais avec une taille aussi petite, vous savez juste qu’il est inévitable qu’il soit également livré avec une cellule de batterie plus petite.

Et c’est le cas: l’iPhone 12 Mini est équipé d’une cellule de batterie de 2227 mAh à l’intérieur, soit près de la moitié de la taille de la batterie de nombreux homologues Android. En fait, voici comment la batterie de l’iPhone 12 Mini se compare à la taille des autres iPhones de la famille:

Capacité de la batterie de l’iPhone 12 Mini: 2227 mAh

Capacité de la batterie de l’iPhone 12/12 Pro: 2815 mAh

Capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh

Alors … avec une si petite batterie, qu’en est-il de l’autonomie réelle et réelle de la batterie? Eh bien, ne vous attendez pas à une bête de batterie, mais pour comprendre pleinement la durée de vie de la batterie de la Mini, nous effectuons un tas de tests de batterie en profondeur et nous avons maintenant les résultats.





iPhone 12 Mini: test de la batterie de diffusion vidéo YouTube

Si vous aimez regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, ce test sera extrêmement important pour vous.

La batterie de l’iPhone 12 Mini dure 5 heures et 10 minutes pour lire des vidéos sans interruption de 100% jusqu’à ce que le téléphone meure. Et c’est certainement bien en dessous de la moyenne, mais il est intéressant de noter que l’iPhone 12 Mini a en fait duré un peu plus que l’édition iPhone SE 2020. Il durera cependant un peu moins que les iPhone 12 et 12 Pro ordinaires, qui durent près d’une heure et demie de plus sur ce même test.

Et la concurrence Android? Eh bien, dans ce test, il y a des années! Un Pixel 5 durerait 8 heures et 49 minutes avec le même test de batterie vidéo YouTube, tandis que le Galaxy S20 est en tête des classements avec 10 heures et 20 minutes, soit environ le double de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 Mini!

iPhone 12 Mini: test de la batterie de la navigation Web

Notre test de navigation Web représente une utilisation quotidienne très typique: pas de tâches exigeantes, il suffit de naviguer et de faire défiler le téléphone, et ce test est l’une des meilleures indications sur la durée de vie de la batterie d’un téléphone pour une utilisation moyenne.

La bonne nouvelle est que l’iPhone 12 Mini a fait un excellent travail, compte tenu de sa petite batterie bien sûr. Avec un score de près de 11 heures, il n’est pas aussi bon que l’iPhone 12 et 12 Pro, mais il est nettement meilleur que l’iPhone SE moins cher et non loin des rivaux Android avec près du double de sa taille de batterie. Bon travail, Mini!

iPhone 12 Mini: test de batterie de jeu 3D

Whoa! Nous avons vu l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro échouer lamentablement notre référence en matière de batterie de jeu 3D, et c’était un peu une surprise. Le téléphone a commencé à chauffer contrairement à tous les autres téléphones que nous avons testés et la batterie était en train de fondre. Nous étions vraiment curieux de voir si l’iPhone 12 Mini souffre des mêmes problèmes et quelle en est la cause.

Maintenant que nous avons effectué le même test de batterie de jeu 3D sur la Mini, nous pouvons confirmer qu’elle souffre du même problème absolu, mais comme elle a une batterie encore plus petite, elle dure encore moins à seulement 2 heures et 22 minutes! Il se décharge presque aussi vite qu’il se charge! C’est absurde!

Naturellement, nous avons dû enquêter et notre équipe d’enquête a mis son équipement de jeu et a commencé à jouer à divers jeux. Fait intéressant, nous avons remarqué le même problème dans certains jeux, par exemple, Minecraft souffrait d’un problème similaire à celui que nous avons eu lors de notre test. D’autres jeux, cependant, ne semblaient pas affectés: Call of Duty Mobile, sans doute le jeu mobile le plus populaire de 2020, fonctionnait très bien. En fait, nous avons joué environ une heure de CoD Mobile (qualité graphique réglée sur Très élevée et fréquence d’images réglée sur Élevée) et la batterie de notre iPhone 12 Mini est passée d’un point de départ de 71% à 52% après une heure de jeu. Maintenant, c’est beaucoup plus raisonnable et donnerait à l’iPhone 12 Mini une autonomie totale de la batterie de jeu 3D d’environ 5 heures.

Pour le moment, il semble que certains jeux laissent l’A14 fonctionner librement et librement, donc il explose constamment à pleine puissance, puis les problèmes surviennent. Vous remarquerez que votre appareil chauffe considérablement et décharge la batterie comme un fou, tandis que d’autres jeux mettent des bouchons sur le GPU, ou du moins ne le font pas toujours fonctionner à plein régime. Nous sommes curieux de voir si les mises à jour de certains de ces jeux changeront la situation et nous suivrons ce problème de près.

Mots finaux

Dans l’ensemble, si nous devons négliger les problèmes de surchauffe de certains jeux, l’iPhone 12 Mini s’est plutôt bien comporté. Ce n’est certainement pas un appareil de batterie de haut niveau, pas même proche, mais il tient assez bien son terrain dans une utilisation quotidienne et si vous ne le poussez pas trop fort, vous devriez pouvoir passer même ces jours plus longs sans le transpirer. sur votre téléphone mourant avant de revenir du travail.