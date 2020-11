Test de HyperX Chargeplay Clutch: un accessoire Nintendo Switch amusant et polyvalent

La caractéristique vedette de la Nintendo Switch est la façon dont elle peut facilement passer d’une console de salon à un ordinateur de poche en quelques secondes. Cependant, il existe de nombreux compromis nécessaires liés à cette polyvalence. Par exemple, la taille portable du Switch l’empêche d’être une centrale graphique. Heureusement, il existe de nombreux accessoires tiers qui rendent éventuellement le Switch meilleur et plus facile à utiliser, et le HyperX Chargeplay Clutch en fait partie.

Dans cette revue HyperX Chargeplay Clutch, nous vous dirons tout sur ce que c’est et les différentes choses qu’il peut faire. Nous vous ferons également savoir si nous pensons que cela vaut son prix relativement élevé.

Examen HyperX Chargeplay Clutch: Qu’est-ce que c’est?

À la base, le HyperX Chargeplay Clutch est une station d’accueil portable qui facilite la prise en main du commutateur en mode portable. Les poignées étendues de l’embrayage entourent le Joy-Con, ce qui les rend beaucoup plus proches d’un «vrai» contrôleur.

Cependant, l’embrayage va encore plus loin. Ce n’est pas seulement un système de quai élégant. Il possède une batterie rechargeable intégrée de 6000 mAh qui vous aidera à garder votre Switch sous tension sur la route. L’embrayage peut recharger votre Switch à vide environ 1,5 fois avant d’avoir besoin d’une charge elle-même. Il dispose également d’une béquille beaucoup plus performante que celle intégrée au Switch. Enfin, il peut également être reconfiguré pour créer un contrôleur plus ergonomique pour les jeux sur table.

Essentiellement, il existe deux modes différents dans lesquels vous pouvez utiliser l’embrayage HyperX Chargeplay. Le premier est un mode portable avec l’ensemble du système encliqueté sur le commutateur. Le second est un mode de table amélioré où les Joy-Con sont séparés de la console. Ce sont des choses que le commutateur peut déjà faire seul, mais l’embrayage améliore les expériences pour les deux.

Ce qui est bon?

La première chose que vous remarquerez à propos de l’embrayage Chargeplay lorsque vous le sortez de la boîte est à quel point il se sent premium. C’est presque entièrement en plastique, mais les matériaux sont de haute qualité. L’ergonomie est bien conçue pour que tout se sente bien entre vos mains.

Pour mettre toute la console dans l’embrayage, vous attachez toutes les pièces ensemble et faites simplement glisser l’interrupteur dans le dock. Il y a un loquet sur le dessus qui met le tout en place. C’est très robuste; Je ne craignais pas que le Switch tombe ou se détache.

Mettre le combo interrupteur / embrayage en mode table est un peu plus compliqué, mais fonctionne comme prévu. Tout d’abord, vous détachez les poignées de l’embrayage du Joy-Con, ne laissant que la base de l’embrayage. Les poignées de l’embrayage sont magnétiques, donc elles ressortent tout de suite avec peu d’effort. Ensuite, vous faites glisser le Joy-Con hors du commutateur comme vous le feriez normalement et les placez dans les poignées de l’embrayage. Il y a de petits loquets en plastique dans les poignées qui maintiennent le Joy-Con rapidement. Après tout cela, vous êtes prêt à jouer.

À l’arrière de la base de l’embrayage, vous trouverez un bouton d’alimentation et quatre voyants de charge. Une pression sur le bouton active la batterie rechargeable et elle commencera immédiatement à alimenter votre Switch. Le fait d’appuyer à nouveau sur le bouton d’alimentation arrête le débit afin que votre commutateur fonctionne de manière autonome. C’est cool que vous puissiez choisir d’utiliser ou non la puissance de réserve, et c’est aussi bien que les lumières LED soient si faciles à voir et à comprendre.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

La béquille à l’arrière de la Nintendo Switch est objectivement terrible. Il est fin, bon marché et situé si loin sur le côté de la console qu’une brise raide soufflera le tout. Heureusement, le HyperX Chargeplay Clutch résout ce problème – tout en en créant deux nouveaux.

Le premier problème avec la béquille est la façon dont elle est fixée à la base. Deux broches métalliques le maintiennent en place et les broches sont facilement amovibles. En fait, lorsque j’ai ouvert l’embrayage pour la première fois, l’une des broches était déjà délogée et flottait autour de la cavité interne de la base. J’avais besoin d’utiliser des cure-dents et des pinces pour le sortir. C’est juste une mauvaise conception.

La béquille de l’embrayage HyperX Chargeplay est meilleure que celle intégrée au commutateur, mais elle a également besoin de quelques travaux.

Le deuxième problème de la béquille est qu’il n’y a pas de moyen évident de le retirer. Il se met en place lorsqu’il n’est pas utilisé, mais il n’y a pas de flèche, de marquage strié ou d’autres signifiants pour suggérer: « Hé, c’est comme ça que vous sortez la béquille. »

Une fois que vous avez abaissé la béquille, cela fonctionne bien. Cela vous donne de nombreuses options pour la pêche à la ligne, et je ne craignais pas que le Switch ne tombe.

En dehors de ma grippe sur la béquille, il n’y a pas grand-chose d’autre à propos de l’embrayage Chargeplay que je n’aime pas. Il fait tout ce qu’il prétend et fait un excellent travail.

Examen HyperX Chargeplay Clutch: Dois-je l’acheter?

L’embrayage HyperX Chargeplay est utile, polyvalent et confortable. Il est fait de matériaux de haute qualité et peut apporter une valeur réelle aux joueurs Nintendo Switch qui se retrouvent souvent à l’utiliser en mode portable.

Si vous avez de grandes mains ou trouvez que tenir le commutateur en mode portable semble à l’étroit, l’embrayage résoudra ce problème. Si vous n’aimez pas emporter votre manette Nintendo Switch Pro avec vous sur la route, l’embrayage se transforme facilement en une expérience pseudo-pro. Le fait qu’il charge également votre Switch n’est que la cerise sur le gâteau.

Toute cette polyvalence et cette commodité ont un prix. Avec un PDSF de 59,99 $, l’embrayage HyperX Chargeplay est au même prix qu’un contrôleur Switch Pro. Pour que ce produit ait une proposition de valeur décente, l’acheteur (ou le donataire) doit être quelqu’un qui utilise son commutateur en mode portable. beaucoup. Si votre Switch vit principalement dans sa station d’accueil connectée à votre téléviseur, vous n’avez probablement pas besoin de dépenser 60 $ pour cela. Si vous êtes toujours sur la route et que votre Switch n’est presque jamais amarré, ces 60 $ seront de l’argent très bien dépensé.

Gardez à l’esprit que les produits HyperX sont souvent mis en vente. Si vous pouvez trouver cela à un rabais décent, ce serait un achat facile.

Embrayage HyperX Chargeplay pour Nintendo Switch Un accessoire précieux qui apporte confort et polyvalence au Switch. Si vous êtes le type de joueur qui utilise souvent la Nintendo Switch en mode portable, vous allez adorer HyperX Chargeplay Clutch. Il rend la tenue du commutateur plus confortable, dispose d’une béquille améliorée, apporte plus de confort en mode table et rechargera même votre commutateur avec sa batterie intégrée!

