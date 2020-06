Test de durée de vie de la batterie du Motorola Edge Plus terminé: l’un des meilleurs du marché

Le Motorola Edge Plus est le meilleur smartphone que Motorola a en 2020: exclusif à Verizon Wireless aux États-Unis, le Edge Plus est livré avec le meilleur processeur que vous puissiez obtenir sur un téléphone Android à l’époque, le Snapdragon 865, il est équipé de un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec des couleurs magnifiques et un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz qui rend tout semble extra lisse.

Mais qu’en est-il de l’autonomie de la batterie du Motorola Edge Plus?

Inutile de dire que nous étions ravis de tester la durée de vie de la batterie du Motorola Edge Plus et de la soumettre à nos tests approfondis de la batterie PhoneArena: navigation Web, streaming vidéo YouTube et jeux 3D. Mais d’abord, commençons par …

Motorola Edge Plus 90Hz vs 60Hz Durée de vie de la batterie testée

Le téléphone est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh à l’intérieur, et c’est l’une des plus grandes tailles de batterie sur un téléphone cette année, comparable uniquement au Samsung Galaxy S20 Ultra beaucoup plus cher.

Alors que le Motorola Edge Plus est configuré pour fonctionner avec un mode de fréquence de rafraîchissement de 90 Hz plus fluide, si vous souhaitez maximiser la durée de vie de la batterie, vous pouvez accéder aux paramètres d’affichage et le changer pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz plus traditionnel.

Quel effet cela a-t-il sur la durée de vie de la batterie? La bonne nouvelle est que ce n’est pas un effet énorme: la durée de vie de la batterie s’améliore d’environ 5% dans nos tests, et bien que tout dépende de la façon dont vous utilisez votre téléphone, nous ne voyons certainement pas de différence énorme dans la durée de vie de la batterie et nous vous recommandons de rester avec l’option de fréquence de rafraîchissement de 90 Hz beaucoup plus douce et agréable.

La bonne nouvelle est que le Motorola Edge Plus est également le téléphone 90Hz le plus durable que nous ayons testé jusqu’à présent, battant le OnePlus 8 alimenté par le même processeur Snapdragon 865 mais une batterie plus petite de 4300 mAh par un peu.

Test de durée de vie de la batterie de streaming vidéo YouTube pour Motorola Edge Plus

Bien qu’il ne soit pas tout à fait un détenteur d’enregistrement dans les temps de lecture vidéo YouTube, l’Edge Plus a très bien fonctionné avec le streaming vidéo. Il a pu durer 9 heures et 48 minutes de lecture vidéo YouTube en continu, un peu plus long que même l’iPhone 11 Pro Max, et nettement plus long que le Google Pixel 4 XL et l’iPhone 11.

Si vous regardez beaucoup de vidéos sur votre téléphone, le Motorola Edge Plus est un bon choix car il durera plus longtemps que la plupart.

Test de batterie de jeu pour Motorola Edge Plus 3D