Test de durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 Pro terminé: mauvaise nouvelle pour les joueurs!

Le nouveau d’Apple L’iPhone 12 Pro est livré avec un beau design à bord plat, qui rappelle l’iPhone 5 très apprécié. Mais les choses sont également intéressantes à l’intérieur, car en interne, l’iPhone 12 Pro prend en charge la 5G et est alimenté par la puce A14 Bionic, avec Apple promettant des performances CPU et GPU jusqu’à 50% plus élevées que iPhone de l’année dernière. Enfin, le nouvel iPhone 12 Pro dispose d’une batterie encore plus petite que l’iPhone 11 Pro de l’année dernière – avec une capacité de 2815 mAh.

Dans notre Examen de l’iPhone 12 Pro, nous avons déjà souligné que ce téléphone n’était peut-être pas tout à fait un champion de la batterie de 2 jours, mais qu’il pouvait durer un jour et demi pour des utilisateurs modérés avec une seule charge. Dans tous les cas, voyons ce que nos tests de batterie nous montreront. Et à quel point le nouvel iPhone 12 Pro se compare aux iPhones précédents et à certains de ses concurrents Android en termes d’autonomie de la batterie.

Notez que l’iPhone 12 Pro et L’iPhone 12 a exactement la même capacité de batterie – 2815 mAh, les deux téléphones sont également alimentés par la même puce A14 Bionic, leurs résultats seront donc à peu près égaux.

PhoneArena Browsing Battery Test Results

Lors de notre test de navigation, l’iPhone 12 Pro en particulier a duré beaucoup plus longtemps que l’iPhone 11 Pro de l’année dernière – près de quatre heures. Le nouvel iPhone 12 est également en avance sur l’iPhone 11 de l’année dernière, qui dure environ une heure de plus.

Mais par rapport à la concurrence, les nouveaux iPhones ne sont pas trop impressionnants ou font un bond en avant dans la durée de vie de leur batterie. En fait, il est impressionnant qu’ils suivent le rythme des téléphones Android dotés de batteries beaucoup plus grandes.

Résultats du test de batterie de lecture vidéo YouTube PhoneArena

Maintenant, c’est là que les choses deviennent intéressantes. Les téléphones Samsung excellent généralement dans la durée de vie de la batterie de streaming vidéo YouTube, et dans ce cas, durent considérablement plus longtemps que les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. Et alors que l’iPhone 12 Pro est un peu en avance sur l’iPhone 11 Pro de l’année dernière, l’iPhone 12 est en fait derrière son prédécesseur.

Pourtant, environ six heures et demie de lecture continue sur YouTube n’est pas si mal, compte tenu de la capacité de la batterie à laquelle nous avons affaire, mais nous devrions nous attendre à mieux.

Résultats du test de batterie de jeu PhoneArena 3D

La plus grande surprise est peut-être la mauvaise performance de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 lors de notre test de jeu 3D. Les deux n’ont duré que trois heures, ce qui est loin derrière la concurrence et même loin derrière les iPhones de l’année dernière.

Pour vérifier les résultats scandaleusement mauvais de ce test, nous avons revérifié en jouant à divers jeux comme Call of Duty Mobile et Minecraft, et dans les deux cas, les iPhones sont devenus assez chauds et la batterie a commencé à fondre incroyablement rapidement. Au moment où nous avons arrêté de jouer et que nous sommes revenus à une utilisation régulière, les téléphones sont revenus à leur température de fonctionnement normale et la décharge de la batterie s’est normalisée. Actuellement, il semble qu’il y ait quelque chose qui ne va vraiment pas avec de nombreux jeux 3D populaires et la puce Apple A14 Bionic utilisée sur les derniers iPhones.

Si vous êtes un joueur non-stop, vous voudrez probablement vous en tenir à l’iPhone 11 Pro pour le moment, car l’iPhone 12 Pro n’est clairement pas adapté pour être un téléphone de jeu en termes d’autonomie de la batterie, même s’il l’a toute la puissance.

Conclusion

Là, nous l’avons, les résultats des tests d’autonomie de la batterie iPhone 12 Pro et iPhone 12. La triste réalité est que ces téléphones ne sont pas exactement des champions de la batterie en matière de consommation multimédia, et encore moins en matière de jeux. Mais si vous êtes léger sur ces tâches, et que vous faites principalement de la navigation et des médias sociaux, ou que cela ne vous dérange pas de les charger du jour au lendemain, tout va bien.

Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces résultats.

