Test d’Assassin’s Creed Valhalla PS5

Je ne peux pas en avoir assez d’Ubisoft Assassin’s Creed la franchise? Cela fait déjà plus de deux ans depuis 2018 Assassin’s Creed Odyssey honoré la génération précédente de consoles, si vous pouvez le croire. Curieux de voir si leur vision de la vie de Viking se marie bien avec la vie en tant qu’assassin? Faites un saut dans notre Assassin’s Creed Valhalla Revue PS5 pour voir à quel point tout se réunit sur la prochaine génération de consoles.

Examen d’Assassin’s Creed Valhalla PS5 – Quelques mises à niveau PS5

Tout d’abord, les réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser sur le jeu Assassin’s Creed Valhalla sur la PS5. Oui, la mise à jour est gratuite pour les propriétaires de la version PS4. D’un point de vue technique, le jeu fonctionne à 60 images par seconde ciblées à une résolution de 4K et reste assez cohérent autour de cet objectif (plus d’informations ci-dessous). Il n’y a pas d’options pour préférer la résolution ou les performances comme vous pourriez le voir sur la PS4 Pro – au lieu de cela, le jeu fonctionne aussi bien qu’il le peut avec une résolution dynamique.

Il fonctionne extrêmement bien, cependant, et la PS5 est restée essentiellement silencieuse pendant que nous jouions. Les choses ont l’air bien, mais peut-être pas tout à fait un saut générationnel en termes de fidélité graphique. Le lancer de rayons n’est actuellement pas pris en charge, bien que tout fonctionne à une vitesse de 60 images par seconde et presque constante à une résolution 4K, avec le support HDR en standard pour cette génération. Les temps de chargement sont incroyablement courts – le démarrage de l’écran de titre à la lecture réelle prend moins de dix secondes, généralement un peu moins.

Pour une raison quelconque, la réapparition prend en fait plus de temps, même si au maximum vous attendez environ 15 secondes. Qui peut dire combien de cette vitesse représente le SSD de la PS5 et quelle est l’optimisation d’Ubisoft? Est-ce que c’est vraiment important? Au moment où vous aurez fini de lire quelques-unes de ces phrases, le jeu sera chargé! Ceux d’entre vous qui sont habitués à rattraper leur retard sur les réseaux sociaux ou à envoyer des messages à des amis pendant le chargement de votre jeu peuvent trouver ces moments de plus en plus éphémères à mesure que cette génération démarre. Au moins, il y a toujours de longues promenades en bateau à faire.

Assassin’s Creed Valhalla se déroule en Norvège, en Angleterre et dans certains lieux emblématiques de la mythologie nordique pour faire bonne mesure. La carte principale de l’Angleterre englobe une vaste zone, remplie à ras bord de quêtes, de personnes et d’artefacts à découvrir. En effet, c’est un monde dans lequel vous pouvez facilement vous perdre. Hel, baissez les astuces de navigation, et vous pouvez réellement « Foutez le camp! » Le jeu commence dans les sommets déchiquetés et enneigés de la Norvège, mais passe rapidement à un autre pays voisin avec des collines légèrement vallonnées et un temps assez maussade. Néanmoins, Ubisoft a apporté son attention habituelle aux détails, donc si vous voulez voir une idée plutôt précise de ce à quoi l’Angleterre médiévale aurait pu ressembler, alors vous avez de la chance.

Revue d’Assassin’s Creed Valhalla PS5 – Grande carte, longue campagne

Alors, de quoi est remplie cette joyeuse carte de l’Angleterre (et d’autres endroits)? Beaucoup, par chance. Il y a des mystères, qui impliquent généralement une personne folle que vous devez suivre et aider d’une manière ou d’une autre, un trésor pour augmenter la richesse de vos colonies, et bien sûr des camps de bandits, des monastères et d’autres zones à piller comme un vrai Viking. Assassin’s Creed Valhalla a une carte qui est à la fois large et condensée, car de nombreuses zones ont des secrets enfouis sous une maison ou cachés au plus profond d’un donjon infesté de vipères. Vous n’oublierez jamais la mission œuf de vipère. Je sais que je ne le ferai pas.

Il existe également des options de divertissement disponibles dans la plupart des régions civilisées, y compris un jeu de dés appelé Orlog et un jeu d’esprit appelé flyting (pensez à une bataille de rap médiéval, avec de la poésie), pour n’en nommer que quelques-uns. La combinaison de ces activités secondaires avec la campagne principale se traduit par une durée de jeu estimée de 60 à 80 heures pour les joueurs moyens qui ne se soucient pas de la rapidité de la campagne. Avec un temps de jeu aussi chargé, Ubisoft s’adresse toujours à ceux d’entre nous qui aiment une bonne campagne solo. L’histoire prend du temps à démarrer, mais lorsque le paysage est si détaillé et amusant à explorer, vous pouvez prendre votre temps et jouer à votre rythme.

L’histoire met en vedette Eivor, un Viking dont le lieu de sépulture a été découvert par les assassins des temps modernes alors que le monde réel est proche de la catastrophe avec un champ magnétique croissant émis par la Terre. Le scénario moderne prend une place arrière pour la plupart de l’expérience, ce qui est probablement le meilleur puisque la plupart des gens jouent Assassin’s Creed se perdre dans une réalisation fictive de périodes historiques. Vous pouvez choisir le sexe d’Eivor après avoir joué à travers la séquence d’ouverture, ou vous pouvez également demander à l’Animus de décider, qui permute le sexe à certains moments clés de l’histoire. Au-delà de cela, le jeu est exactement le même quel que soit le sexe que vous choisissez, et en fait le sexe d’Eivor peut être librement changé à tout moment simplement en accédant à l’écran de pause.

Combattre en Valhalla voit une approche plus basée sur les compétences, avec une constellation complexe de capacités qui peuvent être débloquées avec des points de compétence gagnés à mesure que Eivor monte de niveau. Certaines zones de la constellation sont orientées vers des capacités offensives, d’autres favorisent la furtivité et d’autres offrent encore des options défensives. Il est également facile de réinitialiser les points de compétence et d’essayer un chargement différent. Cela pourrait comporter l’une des personnalisations de combat les plus robustes de tous Assassin’s Creed jeu, et plus de choix est rarement une mauvaise chose à avoir.

Examen d’Assassin’s Creed Valhalla PS5 – Stab First, posez des questions plus tard

En ce qui concerne le combat proprement dit, c’est une action standard avec quelques couches ajoutées pour plus de variété. Certaines compétences débloquent des capacités spéciales qui peuvent être mappées au pavé directionnel ou aux boutons de visage, qui sont activées en maintenant L2 et R2 pour les capacités à distance ou de mêlée, respectivement. Des barres d’adrénaline sont également utilisées pour ces manœuvres spéciales, qui s’accumulent au fil du temps automatiquement et par les actions des joueurs. Une barre d’endurance s’épuise également à chaque attaque, bien que certains équipements puissent naturellement améliorer cela avec des coups réussis ou dans d’autres conditions dictées par l’équipement.

Les ennemis peuvent s’approcher de n’importe quelle direction et le joueur doit faire attention aux attaques entrantes, qui sont représentées par des emblèmes runiques clignotant près du danger, si le niveau de difficulté est suffisamment bas (le joueur doit faire attention à d’autres indicateurs plus subtils à des niveaux plus élevés ). Le combat est plus en face que je ne me souviens Assassin’s Creed être, mais cela est lié au fait qu’Eivor est d’abord un Viking et un guerrier furtif de la justice ensuite.

Certaines options multijoueurs passives sont également incluses à un moment donné, où Eivor peut commander des PNJ Jomsviking, qui sont des mercenaires vikings. Ils peuvent aller aider d’autres joueurs pendant les raids et gagner des récompenses pour le joueur tout en aidant. Au-delà de cela, cependant, le jeu reste largement hors de portée du joueur et permet à la campagne solo de briller, pendant des dizaines d’heures.

Est Assassin’s Creed Valhalla la meilleure entrée de la série à ce jour? Certains seraient tentés de le dire. Bien que la taille de la carte puisse submerger certains joueurs, cela reste un jeu facile à intégrer avec le bon mode de navigation activé. En fait, les temps de chargement rapides contribuent à rendre cette tâche encore plus facile que dans les générations précédentes. Ceci est une itération de Assassin’s Creed qui a un peu de tout des jeux précédents, aussi raffinés que nous l’avons vu à ce jour.

Code de révision d’Assassin’s Creed Valhalla fourni par l’éditeur. Version 1.002 revue sur une PS5. Pour plus d’informations sur la notation, veuillez lire notre politique de révision.