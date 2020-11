Test Corona par Niklas Süle prétendument « faux positif »

Compteur de première prise Corona C

Compteur de première prise Corona C. Ø20. Débit 2,5m³/h. Compteur de première prise destiné à la mesure d'eau froide. Classe C en pose horizontale. La transmition directe par presse étoupe en fait un compteur fiable et sensible dans les petits débits. Pression nominale 16 bar. Température max 30°C. Dimensions