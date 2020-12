La bande-annonce et l’affiche de Tessa Thomson avec Sylvie’s Love sont sorties et elles ont l’air ravissantes. Avec Nnamdi Asomugha, le film suit deux personnes: un musicien de jazz (Asomugha) et une actrice en herbe (Thompson) au fil des ans. Ils se réunissent et se séparent plusieurs fois, se retrouvant toujours. Écrit et réalisé par […]

Le message Tessa Thompson Stars In Sylvie’s Love, Out le 23 décembre On Prime est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.