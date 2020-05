TESS FOWLER bat le cancer, mais pourrait utiliser votre aide

Autoportrait Crédits: Tess Fowler



Écrivain / artiste Tess Fowler (Donjons and Dragons: A Darkened Wish, Kid Lobotomy) a pris une pause dans les bandes dessinées alors qu’elle subit un traitement pour le cancer du sein, et son ami et collègue B. David Walters a ouvert un compte GoFundMe pour l’aider, elle et sa famille, à payer leurs frais médicaux.

« Les gens, le cancer est un trou. Il prend et prend et prend et prend. Nous avons tous eu une personne que nous aimons affectée par la maladie, et maintenant elle est à nos portes », écrit Walters. « Tess ne se contente pas de dessiner des histoires sur les héros: elle en est une. Elle donnerait la chemise de son dos et a donné les livres de ses étagères à des amis dans le besoin d’innombrables fois. Et maintenant, elle a besoin de notre aide. »

Fowler a reçu un diagnostic de cancer du sein HER2-positif, une souche agressive de la maladie déjà grave.

« Tess (et Chris, son mari et son bras droit) regardent vers le bas quatre mois de chimio, puis chirurgie pour avoir une double mastectomie, puis Trois plus de mois de chimio suivis d’une autre chirurgie pour une hystérectomie « , écrit Walters. » C’est une route difficile à parcourir, mais Tess le fera avec Chris à ses côtés. «

Les deux n’ont pas été en mesure de travailler régulièrement pendant le traitement et la prestation de soins, et Walters a organisé le GoFundMe pour collecter des fonds pour leurs frais de subsistance mensuels.

« Leurs frais généraux mensuels sont d’environ 4 000 $ par mois », poursuit Walters. « Comme vous l’avez vu ci-dessus, ils ont sept mois de traitement à endurer, mais chaque 4 000 $ récoltés représente 30 jours où l’argent n’est pas un problème qu’ils doivent résoudre. Ils ont déjà assez de choses à gérer. »

Après trois jours, le GoFundMe a recueilli plus de 37 000 $ pour aider Fowler – dans le but de briser 50 000 $ pour aider à payer les frais médicaux et la perte de salaire.