Tesla Model Y – Une voiture électrique

– – – Le modèle Y de Tesla établit une nouvelle norme pour les véhicules électriques: si vous achetez une voiture électrique, comprenez-le. Il y a une raison pour laquelle Tesla ne vend pas une gamme standard. »Le modèle Y est une voiture électrique, comme l’explique Elon Musk. Tesla a établi une nouvelle norme. Faites attention. À l’époque, disons vers 2013, l’autonomie de la batterie d’un véhicule électrique normal d’un constructeur automobile conventionnel était généralement de l’ordre de 73 miles (Nissan Leaf) à un peu plus de 80 kilomètres pour la Chevy Spark EV et la BMW i3 et électrique. Voiture. Pour les acheteurs relativement peu nombreux qui pourraient se permettre une Model S une voiture électrique, alors vous pourriez obtenir une Model S de 85 kWh avec une autonomie de 265 miles évaluée par l’EPA pour une voiture électrique d’environ 80000 $ (la variante non-Performance la plus abordable). En 2020, 265 kilomètres d’autonomie sont typiques. Tout ce qui est en dessous, comme l’Audi E-Tron avec un assortiment évalué par l’EPA de 218 miles et un prix PDSF approchant 80 000 $, n’est guère acceptable. La nouvelle norme est actuellement de 300 miles de portée. Au moins pour Tesla. Voici Elon Musk à propos d’une gamme standard qui est plus proposée par Tesla, répondant à une requête Model Y an Electric Car. «En ce qui concerne les véhicules de tourisme, je pense que la nouvelle norme pour Range ne sera qu’en termes de l’EPA américaine, à environ 300 miles. Je pense que les gens en viendront à anticiper cela comme un nombre proche de 300 milles comme d’habitude. «Il a poursuivi en disant que cette normale est nécessaire parce que la portée peut varier selon qu’il fait chaud ou froid dehors, que vous conduisiez sur une montagne, et à quel point la charge que vous faites. Et il a ajouté quelque chose d’important. Une plage de 300 est le minimum, car vous voulez des « marges raisonnables ». Si vrai. La portée nominale ou estimée par l’EPA d’un véhicule électrique signifie peu. Par exemple, j’ai eu une Chevy Spark EV à un moment donné (il y a quelques années) dans mon garage. Il s’est rapproché de la portée nominale de plus de 80 miles. C’était une angoisse implacable et terrifiante de conduire le Spark presque partout. Il suffit de dire; ce n’était pas une automobile pratique *. Et nous l’avons offert. Je conduis une Chevy Bolt 2018 avec un EPA par heure, mais à cause de toutes les variables, même cela peut être un peu risqué sur les voyages à plus longue distance. Le fait est que lorsque vous arrivez dans la rue, vous êtes rarement facturé. Et des facteurs tels que la vitesse de conduite, la météo, le terrain, la charge peut faire des ravages avec une autonomie de 238 miles, même dans la gamme d’un véhicule électrique. Cela s’appliquerait également à un modèle 3 à gamme standard (aka, économique) qui a une portée estimée à 250 miles par l’EPA. Par conséquent, pour ceux qui envisagent un modèle 3 bon marché, tenez compte des paroles de M. Musk. À l’époque, avait une Chevy Volt 2013. Le génie de la Volt était que c’était un EV 90 pour cent de leur temps sans l’anxiété de portée à cause de son générateur. Le modèle Y le moins cher d’une voiture électrique a une autonomie EPA de miles. lire aussi le système de protection antivirus – – –

