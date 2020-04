TESLA et les enfants contre les monstres dans un nouveau titre historique alternatif

Crédits: Jeff Wamester



Crédits: Jeff Wamester



Le scientifique et inventeur de renom Nikola Tesla ajoute un autre titre d’emploi à son curriculum vitae – pilote de robot géant – dans la nouvelle série de cinq numéros de l’histoire alternative Electropunk: les enfants du futur par le vétérinaire d’animation Marvel / DC Jeff Wamester et l’écrivain B. Dave Walters.

« En 1895, le génie et inventeur légendaire Nikola Tesla a eu un incendie qui a brûlé son laboratoire au sol. Il a ensuite affirmé que cette tragédie avait fait reculer son travail de 50 ans. Dans le monde de Electropunk, cet incendie n’a jamais eu lieu « , lit la description. » Ainsi, au début de notre histoire en 1910, Nikola Tesla est l’un des hommes les plus riches et les plus influents du monde. En tant que sous-produit de sa richesse et de ses progrès scientifiques, il fait une découverte choquante: il y a, en fait, des choses qui se bousculent dans la nuit. Il découvre qu’il y a une part de vérité dans la plupart des mythes et légendes du monde, et qu’il y a toutes sortes de créatures s’attaquant à une humanité sans méfiance.

« Alors, Tesla prend les choses en main. Il commence par élever sa nièce et son neveu orphelins, les jumeaux Ruthie et Chuck, pour qu’ils soient l’épée et le bouclier de l’humanité. Tesla conçoit des armures améliorées pour protéger à la fois leur corps et leur identité. En bref , ils doivent devenir des monstres pour combattre les monstres. «

Electropunk #1 devrait débuter en avril 2021, et les créateurs collectent des fonds maintenant sur Kickstarter.