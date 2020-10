Terodde sauve HSV de la faillite contre St.Pauli, Fortuna Düsseldorf prend une profonde inspiration

Damper dans le derby: Simon Terodde a sauvé le Hamburger SV de la faillite avec son prochain doublé. Malgré les deux buts de l’attaquant, le leader de la deuxième division du duel urbain avec le FC St.Pauli n’a réussi à marquer que 2: 2 (1: 1) et a dû abandonner lors du sixième match de la saison pour la première fois. Le candidat à la promotion autoproclamé Fortuna Düsseldorf a quant à lui fait le premier pas hors de la crise et battu le 1. FC Heidenheim 1-0.

Dans une phase finale mouvementée, Terodde (84e) a fait l’égalisation tardive et a parfait son quatrième doublé de la saison en cours. Rodrigo Zalazar (35e) et Simon Makienok (82e) avaient auparavant tourné le jeu pour le Kiezklub. Terodde avait d’abord marqué 1-0 pour HSV devant 1000 spectateurs au Volksparkstadion.

« Nous voulions vraiment gagner. Mais je suis très heureux que nous ayons fait ce but de merde à la fin », a déclaré Terodde Ciel après le « Wild West Game ». « Pour nous en tant qu’équipe, il est extrêmement important que nous revenions. »

Émotionnellement chargé et rapide, intense et atmosphérique: la 104e édition du jeu a été difficile. Bien que HSV ait dicté l’action pendant de longues périodes de jeu, ils n’ont pas utilisé leurs chances de manière suffisamment cohérente. Knipser Terodde n’a pas eu de chance avec une tête sur le poteau (19e) et s’est déplacé deux fois en seconde période depuis une position prometteuse (60e et 66e).

Pendant ce temps, les bruns blancs ont de nouveau ennuyé les rivaux mal aimés de la ville: HSV avait déjà perdu les deux duels contre St.

Le derby était aussi la dernière fête de football dans la ville hanséatique pour le moment. Peu de temps avant le verrouillage national, 1000 fans ont été autorisés à assister au Volksparkstadion vendredi soir. Les joueurs HSV les ont remerciés par une lettre ouverte. « Cela signifie beaucoup pour nous de ne pas entrer seuls dans le jeu. Nous vous voyons, vous entendons et vous ressentons », ont écrit les joueurs du HSV dans un message de salutation posé sur leurs sièges.

Au début, ce soutien semblait pousser un hamburger en particulier: Simon Terodde. Moins de douze minutes ont été jouées lorsque le meilleur attaquant de deuxième division a frappé. Après un excellent travail préparatoire de Josha Vagnoman, le joueur de 32 ans a pris la tête. Seulement sept plus tard, une autre tête de Terodde a frappé le poteau.

Et Saint Pauli? L’équipe de l’entraîneur Timo Schultz ne s’est pas cachée du tout et méritait vraiment la compensation. Le tir bas dur de Zalazar d’environ 20 mètres signifiait le huitième tir au but pour St.Pauli – HSV était à deux à l’époque malgré le jeu parfois puissant.

Dans la deuxième section, l’équipe locale a de plus en plus pris le commandement, sans créer de grandes opportunités. Saint Pauli défendit intelligemment et resta dangereux avec des contre-attaques.

Düsseldorf – Heidenheim: Sobottka laisse Fortuna applaudir

Marcel Sobottka (33.) a marqué dans le match fantôme pour Fortuna initialement instable, qui a tenté de contrôler. Cela a réussi, mais les attaques ont rarement mis en danger un duel difficile loin du tir parfaitement réussi de Sobottka à douze mètres.

Néanmoins, une nette amélioration par rapport au 0: 3 le plus récent de Hanovre 96 a pu être observée dans l’utilisation du Düsseldorfer. Le capitaine Adam Bodzek a remplacé Luka Krajnc, qui souffrait de Corona, en défense centrale aux côtés de Kevin Danso, dernier suspendu.

Heidenheim, qui a échoué dans la relégation de promotion au Werder Brême la saison dernière, n’a trouvé son chemin dans la surface de réparation de Düsseldorf qu’après la pause – les problèmes des premiers matchs de la saison se sont poursuivis. Les impulsions du milieu de terrain manquaient. Robert Leipertz est sorti complètement libre devant le gardien de Fortuna Florian Kastenmeier sur le ballon (48e).

2. Ligue: Le tableau après les matchs du vendredi