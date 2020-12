Terminator 7 aurait introduit une chronologie alternative

Alors que la performance au box-office de 2019 Terminator: destin sombre a entraîné la descente de la franchise dans une cuve de lave proverbiale alors qu’elle montrait un pouce vers le haut, il semble que des plans existent pour une septième entrée, qui aurait suivi le scénario rétabli sans raison – indirectement, de toute façon.

Mackenzie Davis, qui a joué dans Destin sombre (Terminator 6, si vous voulez,) en tant que Grace humaine cybernétiquement améliorée, a divulgué une friandise plutôt intrigante sur le Heureux triste confus podcast sur les projets inévitablement infructueux pour un film de suivi. Le personnage, issu d’une chronologie modifiée par Terminator 2La destruction de Skynet par le futur a été envoyée pour protéger le destin Dani Ramos (Natalia Reyes) d’une nouvelle IA exterminatrice de l’humanité appelée Legion, mais a été (SPOILER ALERT) tué à la fin du film. Pourtant, Davis révèle que Grace serait revenue dans le prochain film par le biais d’une autre chronologie alternative.

Sans être trop précis sur l’hypothétique Terminator 7 plans, Davis explique pour animer Josh Horowitz, «Ce serait une sorte de chronologie, où il y aurait une autre chronologie que vous exploreriez. Comme, il n’y a pas de résurrection, mais elle est venue du futur, alors… »Cependant, dans une mise en garde clé à cette dernière configuration alternative de la chronologie, Davis confirme que le film aurait eu lieu dans le futur.

Bien sûr, Destin sombre lui-même, dirigé par Dead Pool‘s Tim Miller, était le produit d’un jeu lâche avec la chronologie établie, car il ignore les événements apocalyptiques de 2003 Terminator 3: La montée des machines, Série télévisée Fox 2008-2009 Terminator: Les chroniques de Sarah Connor, la guerre d’avenir des prequel de 2009 Salut Terminator, et même les récents événements modifiés par la chronologie de 2015 Terminator Genisys. Au contraire, l’histoire a été construite sur la chronologie du film original de 1984 du réalisateur James Cameron et sur le sommet créatif et financier de la franchise, les années 1991. Terminator 2: le jour du jugement, dans lequel Sarah Connor (Linda Hamilton) et son fils fatal John Connor (Edward Furlong), aidés par un T-800 reprogrammé (Arnold Schwarzenegger), ont apparemment effacé l’existence d’IA Skynet – et ce faisant, ont changé l’avenir et ont rempli le devise de la franchise: «Il n’ya pas de destin mais ce que nous faisons pour nous-mêmes.»