Tenet Star John David Washington a interrogé Nolan sur le scénario quotidien

Principe est toujours prêt à sortir dans le monde en juillet, et le casting et le réalisateur Christopher Nolan commencent à faire le tour de la presse sur le film. Sans révéler grand-chose, star John David Washington récemment rencontré ComicBook.com et révélé que nous ne sommes pas les seuls à avoir des questions sur Principe. Il s’avère que les acteurs eux-mêmes avaient également un tas de questions sur le nouveau film du réalisateur, lui posant souvent des questions sur le scénario quotidiennement afin qu’ils puissent garder les choses au clair. Pour être honnête, cela ressemble à quelque chose qui se produit probablement sur tous ses films.

Le principe a de nombreux mystères à élucider

« Chaque jour, j’avais des questions pour [Nolan]. Mais il était très aimable et il leur a répondu très calmement et patiemment. Il était important que les acteurs puissent suivre l’histoire correctement, afin que nous puissions la raconter de la meilleure façon possible, et il a été très patient avec nous. Je le dis très poliment. Vraiment, c’est intéressant, car il n’y a que de petites pépites d’informations et juste des miettes de pain sur le film qui me surprennent [Nolan] était prêt à révéler. Et j’adore ce qu’il a fait. « Au cas où vous l’auriez manqué plus tôt cette semaine, voici la nouvelle bande-annonce et le synopsis du film. Ne vous inquiétez pas: ils ne révèlent pas grand-chose sur Principe.

« Armé d’un seul mot – Tenet – et luttant pour la survie du monde entier, le Protagoniste parcourt un monde crépusculaire d’espionnage international dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas du voyage dans le temps. Inversion. » Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 17 juillet 2020, espérons-le.

