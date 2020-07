Tenet : sa nouvelle affiche présente sa date de sortie officielle et définitive

Après le dernier retard du thriller d’espionnage très attendu de Christopher Nolan, Tenet, à la mi-août, Warner Bros. a publié une nouvelle affiche avec la nouvelle date de sortie. L’affiche, qui met en vedette l’étoile John David Washington devant un paysage urbain incliné, suggère que Warner Bros.est fixé à la nouvelle date de sortie du 12 août, malgré le retard du film une fois auparavant, de sa date de sortie originale du 14 juillet au 31 juillet. Voir la nouvelle affiche de Tenet ci-dessous.

Affiche principal

Bâtiments inclinés ! Des hommes en costume! Oui, Tenet est certainement un film de Christopher Nolan, c’est pourquoi les cinémas attendent avec impatience la sortie du mystérieux thriller d’espionnage, qui devrait aider à relancer leurs activités en raison des fermetures de coronavirus.

Mais Warner Bros a nerveusement joué au poulet avec la date de sortie de Tenet depuis un certain temps maintenant, comme les rapports précédents ont indiqué que le studio a besoin de 80% des cinémas du monde entier pour être ouverts afin de faire de la sortie de Tenet une option viable, y compris des théâtres à New York, Los Angeles et San Francisco, qui sont les trois plus grands marchés des États-Unis. Tenet coûte environ 200 millions de dollars, et le scénariste / réalisateur Christopher Nolan devrait recevoir 20% de son premier dollar brut.

Warner Bros. initialement retardé Tenet de sa date de sortie initiale du 14 juillet au 31 juillet, avant de repousser la semaine dernière, cette fois pour 12 août, 2020. Détails sur Tenet sont encore relativement rares, mais voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent. Tenet est écrit et réalisé par Christopher Nolan. Il met en vedette John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, et Kenneth Branagh.

Armé d’un seul mot – Tenet, autrement dit Principe – et luttant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers un monde crépusculaire d’espionnage international dans une mission qui se déroulera dans quelque chose au-delà du temps réel.