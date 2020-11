Tenet Online Release: Comment diffuser le film Christopher Nolan

Christopher Nolan’s Principe était censé être le film qui a sauvé le cinéma. L’image qui susciterait l’intérêt de retourner dans les cinémas du monde entier et de profiter de l’expérience commune partagée de regarder des films avec des inconnus dans le noir. Cela n’a pas vraiment fonctionné de cette façon, du moins aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, mais cela a quand même rapporté près de 350 millions de dollars dans le monde. Certes, c’est bien en deçà des normes de l’épopée de science-fiction Nolan habituelle comme Interstellaire, qui a rapporté 678 millions de dollars, mais bon, cela signifie que beaucoup de gens sont sur le point de le voir pour la première fois à la maison!

En effet, Warner Bros. a annoncé jeudi après-midi Nolan’s Principe va devenir sans encombre disponible pour les médias à domicile via Blu-ray et VOD à partir du 15 décembre 2020. Juste à temps pour les vacances, vous pouvez vous gratter la tête sur ce que signifie l’enfer «inversion».

Le film, qui sera également disponible pour DVD et un pack combo 4K UHD, sera accompagné d’une fonction spéciale intitulée «Regarder le monde d’une nouvelle manière: la réalisation de« Tenet ».» Et les prix varieront entre 29,98 $ (pour le DVD) à 44,95 $ (pour le pack combo 4K UHD).

Principe était, et demeure pour beaucoup de gens, l’un des films les plus attendus de 2020. Initialement prévu pour la première en juillet, le film a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, contrairement à la plupart des autres superproductions hollywoodiennes, Nolan et WB étaient optimistes à l’idée de rester en 2020, en grande partie parce que le scénariste-réalisateur croyait Principe pourrait allumer l’étincelle d’un regain d’intérêt pour le cinéma. Nolan a beaucoup écrit sur la façon dont il considère les cinémas comme «une partie vitale» de notre vie publique commune, et espère aider les cinémas à essayer de joindre les deux bouts. L’image a été publiée sur les marchés européens fin août et aux États-Unis début septembre.