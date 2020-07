Tenet : on voit enfin l’affiche et on est tous impatient

Christopher Nolannouveau film de Principe était censé être le grand film qui accueillerait les cinéphiles de retour au cinéma le 15 juillet. Ensuite, c’était toujours en juillet mais est revenu au 31 juillet.

Maintenant, le film va ouvrir le 12 août. C’est la date Wonder Woman 1984 abandonné pour octobre plus tôt au printemps. Nolan a insisté sur le fait que son film devait être dans les salles, mais Warner Bros continue de bouger Principe pour accueillir les théâtres alors qu’ils rouvrent lentement à travers le pays. Il a été théorisé que pour gagner beaucoup d’argent sur Principe, au moins 90% des théâtres doivent être ouverts dans le pays, y compris les théâtres sur les côtes et à Chicago. Alors que les cas de coronavirus montent à nouveau, cela semble moins susceptible de se produire. Vous pouvez voir la nouvelle affiche du film ci-dessous.

Tenet va-t-il continuer à glisser?

De tous les films qui ont été retardés en ce moment, c’est celui qui me dérange le plus. A chaque fois que Nolan sort un nouveau film, c’est un événement et encore mieux s’il s’agit d’un concept original, Début-style. Principe semble qu’il devrait être vu sur le plus grand écran possible. Washington est aussi l’un de mes jeunes acteurs préférés, surtout après BlacKKKlansman, et quand il a été casté dans ce film, il est devenu instantanément mon film le plus attendu de l’année que nous devons continuer d’attendre. À ce stade, qui sait ce qui se passe. Nous allons bientôt manquer de dates viables pour ouvrir un film de cette taille, donc quelque chose doit donner ici.

Affiche de TENET

Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 12 août 2020. Pour l’instant au moins.

