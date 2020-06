Tenet : Christopher Nolan dévoile quelques indices

Alors que plusieurs bandes-annonces se sont déjà apparu pour le film « Tenet », les futurs spectateurs sont encore dans le brouillard concernant l’intrigue du film. Un mystère encore difficile à découvrir et comprendre, ce qui intrigue de plus en plus le monde. Pour lever la voile sur ce mystère, Tenet sera très bientôt mis en ligne.

Sortie du film « Tenet »

En attendant la sortie officielle du film d’action américano-britannique écrit et réalisé par Christopher Nolan, prévue à la fin du mois de juillet 2020, le créateur et son équipe se contentent de nous dévoiler quelques bandes-annonces. Mais malgré cela, le film parait encore très flou et mystérieux pour beaucoup d’entre nous. C’est pourquoi ils ont continué à nous révéler le teasing du film pour nous mettre entièrement dans le bain.

Le réalisateur Christopher Nolan est dans l’impatience de voir son prochain film au cinéma. Il y a quelques semaines, il a assuré sa promotion sur fortnite.