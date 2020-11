Tenet Blu-ray, 4K et Digital Release Set pour décembre – / Film

Si tu as manqué Principe dans les salles pour des raisons évidentes, voici une bonne nouvelle: Christopher NolanLa dernière épopée d’action de la série se dirigera vers la 4K, le Blu-ray, le DVD et le numérique en décembre, juste à temps pour les vacances. Le communiqué de presse à domicile manque malheureusement de fonctionnalités spéciales. Mais du côté positif, vous pourrez activer les sous-titres et comprendre ce que tout le monde dans ce film marmonne.

Dans Principe, «Armé d’un seul mot – Tenet – et luttant pour la survie du monde entier, le protagoniste (John David Washington) voyage à travers un monde crépusculaire d’espionnage international dans une mission qui se déroulera dans quelque chose qui va au-delà du temps réel. Pas de voyage dans le temps. Inversion. » Le casting comprend John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, avec Michael Caine, et Kenneth Branagh.

Quant aux particularités, eh bien… il n’y en a pas beaucoup. En fait, il n’y en a qu’un:

Regard sur le monde sous un nouveau jour: la réalisation de “Principe»- Une exploration d’une heure du développement et de la production du film raconté par les acteurs et l’équipe.

Je ne sais pas pourquoi il s’agit d’un disque aussi dépouillé, mais c’est le cas. je la plupart apprécié Principe quand je l’ai vu dans les cinémas, mais c’était aussi l’un de mes films Nolan les moins préférés (et je suis généralement un grand fan de son travail). Comme je l’ai écrit dans ma critique de spoiler:

Principe est l’un des films les plus bourrés d’action de Christopher Nolan. Et c’est aussi l’un de ses plus décevants. Il y a les os de quelque chose de brillant ici – quelque chose de révolutionnaire; quelque chose d’inspirant. Mais tout se perd en cours de route. Il y a beaucoup d’excitation à portée de main ici, et même si une partie du dialogue se perd dans la conception sonore, vous ne pouvez pas vous empêcher de rester accroché à Washington, Pattinson et Debicki, trois personnes extrêmement talentueuses et attrayantes qui se donnent à fond. . Je suis fan du travail de Nolan. J’ose dire que j’aime à peu près tous ses films – même celui-ci, à tort. Mais à ce stade de sa carrière, Nolan ne devrait-il pas progresser plutôt que régresser?

Cela dit, je suis ravi de revoir ça. Cela ressemblait vraiment à un film qui devait être vu plus d’une fois, mais je n’avais pas le luxe de retourner au théâtre pour le faire. Maintenant, j’aurai la chance de la sécurité de ma propre maison.

