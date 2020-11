Tenet arrive à la maison au Blu-ray et au numérique le 15 décembre

in

Le dernier film de Christopher Nolan, Tenet, rentre à la maison juste à temps pour les vacances. Il sortira en 4K UHD, Blu-ray et numérique le 15 décembre, à environ une semaine de Noël. Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, avec Michael Caine et Kenneth Branagh, le film a été le sujet numéro un de […]

La publication Tenet Comes Home To Blu-ray & Digital Le 15 décembre est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

