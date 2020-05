Tencent s’implique dans la franchise System Shock

En dépit d’être un précurseur du jeu de tir à la première personne / horreur que les goûts de BioShock porté à la popularité, le Choc du système la franchise est en ruine depuis un certain temps. Il existe plusieurs tentatives de remake des originaux, y compris un Kickstarter 2017 qui a été mis en attente et redémarré plusieurs fois, mais qui devrait être publié en 2020. Pendant ce temps, la franchise principale continue est avancée par le développeur Otherside Entertainment, le studio exploité par Paul Nemeth et Warren Spector qui ont récemment essayé de réaliser le projet Kickstarter Ascendant des enfers du sol. Choc du système 3 a été annoncé il y a longtemps avec le studio suédois Starbreeze en tant qu’éditeur prévu mais les plans changent apparemment car il semble maintenant que Le conglomérat chinois Tencent aide à obtenir Choc du système à la porte selon une série de tweets par Otherside. Cela correspond aux rapports publiés plus tôt cette année selon lesquels les choses pourraient changer de mains.

1/2 Nous sommes heureux d’annoncer que Tencent prendra la #SystemShock franchise en avant. – OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) 20 mai 2020

Au cas où vous ne seriez pas au courant de Tencent: la société a ses mains dans plusieurs tartes de jeu, y compris en étant le propriétaire majoritaire de League of Legends créateur Riot ainsi que d’être un grand moteur et shaker dans l’arène des jeux mobiles. Comme l’a dit Sinon sur les réseaux sociaux, «En tant que petit studio indépendant, il nous avait été difficile de réaliser le projet par nous-mêmes. Nous pensons que les capacités et l’expertise approfondies de Tencent en tant que société de jeux de premier plan porteront la franchise à de nouveaux sommets. » Rejoindre des armées avec Tencent est certainement un moyen de résoudre les problèmes de financement de votre jeu et de ne pas avoir à emprunter à nouveau la voie de Kickstarter lorsque votre studio a déjà échoué sur un précédent projet soutenu par des bailleurs de fonds.

La chaîne d’événements découlant de Starbreeze Studios et de ses problèmes financiers (qui ont conduit à Otherside Choc du système 3 publication) menant Tencent à s’impliquer assez rapidement. Pourtant, cela laisse des questions sur la nature de la participation de Tencent et si Otherside allait être incapable d’obtenir Choc du système 3 sortir sans aide. La navigation est-elle fluide pour le studio maintenant? Tencent va-t-il «prendre la Choc du système franchise en avant « comme dit dans le tweet? Seul le temps nous le dira.