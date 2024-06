Temu vole vos données : les utilisateurs en danger, découvrez les dessous de l’application qui menace votre identité et la sécurité nationale

L’application de shopping Temu, récemment plongée au cœur d’une controverse, est accusée d’être un « malware dangereux ». C’est ce qu’affirme Tim Griffin, le procureur général de l’Arkansas, dans une plainte explosive déposée mardi dernier. Selon lui, Temu collecterait clandestinement des données utilisateur à grande échelle, constituant une menace majeure pour la sécurité et la vie privée.

Temu : Une application à éviter ?

D’après les investigations révélées, Temu aurait un accès illimité aux systèmes d’exploitation des téléphones de ses utilisateurs, incluant l’accès aux caméras, à la localisation précise, aux contacts, aux messages textes et plus encore. La plainte souligne que l’application serait capable de se reprogrammer et de modifier ses propriétés pour contourner les paramètres de confidentialité établis par les utilisateurs.

La face cachée de Temu

L’application, qui a gagné en popularité aux États-Unis, est en réalité un outil de surveillance pour le compte du gouvernement chinois, selon les allégations du procureur. Les lois chinoises obligeraient en effet les entreprises comme PDD Holdings, propriétaire de Temu, à partager les données collectées avec les autorités chinoises.

Les menaces d’un malware

La capacité de Temu à accéder à presque toutes les données sur un téléphone pose un risque majeur non seulement pour les utilisateurs de l’application mais aussi pour toute personne communiquant avec ces utilisateurs. La plainte met en avant le risque de monétisation de ces données privées vendues à des tiers, réalisant des profits au détriment de la confidentialité des utilisateurs.

Un problème de sécurité nationale

Le rapport de Grizzly Research, cité dans la plainte, dépeint PDD Holdings comme une « entreprise frauduleuse » et Temu comme un « spyware astucieusement dissimulé« . Cette situation est perçue comme une menace urgente pour la sécurité nationale des États-Unis.

Stratégie trompeuse et qualité médiocre

L’attrait principal de Temu repose sur la promesse de produits de qualité à prix réduit. Toutefois, la plainte souligne que les produits sont souvent de basse qualité et que l’objectif réel de Temu serait de siphonner autant de données utilisateur que possible.

L’engagement juridique de Temu

Face à ces accusations, Temu a exprimé sa surprise et sa déception, affirmant que les allégations étaient non fondées et basées sur des informations erronées. La société a déclaré qu’elle se défendrait vigoureusement contre ces allégations.

La réaction de l’industrie

La situation a provoqué une onde de choc dans l’industrie technologique, avec des experts en sécurité qui appellent à une révision urgente de la surveillance et de la régulation des applications mobiles pour protéger les consommateurs contre de telles pratiques intrusives.

Enjeux pour l’avenir

Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les régulateurs et les consommateurs dans un monde de plus en plus numérisé où la vie privée devient une monnaie d’échange. Elle soulève également des questions cruciales sur l’éthique des entreprises technologiques et leur impact sur la société.

Source : Arstechnica