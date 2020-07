Tell Me Why racontera une histoire transgenre «différente, plus multidimensionnelle»

Parmi les nombreuses bandes-annonces et révélations lors de la Xbox Games Showcase, nous avons obtenu de nouvelles informations sur Tell My Why, le jeu d’aventure surnaturel queer de Dontnod, le développeur de Life Is Strange. Une nouvelle bande-annonce a été montrée, portant une date de sortie, et par la suite, Dontnod a ajouté une FAQ qui discute de la perspective de l’équipe pour raconter une histoire trans.

Les questions abordent un certain nombre de préoccupations autour de l’idée de raconter un transgenre, en particulier en décrivant le traumatisme et le sectarisme que les personnages trans sont souvent confrontés dans leurs histoires. Selon Dontnod, Tell Me Why sera différent, racontant une histoire positive et édifiante autour du protagoniste Tyler et de son frère Alyson. «Chacune des fins de Tell Me Why inclura un avenir optimiste pour Tyler», déclare le studio. «Parce que de nombreux récits traditionnels sur les personnes trans sont enracinés dans la douleur ou le traumatisme, il était important pour notre équipe de raconter une histoire différente et plus multidimensionnelle avec Tyler.»

De plus, il est souligné que la transition de Tyler dans le jeu d’histoire ne découlera pas d’un traumatisme de l’enfance, et sa mère ne sera pas non plus transphobe. «Au chapitre 1, Tyler et Alyson découvrent que leur mère a pris des mesures pour apprendre à soutenir son enfant transgenre», dit une réponse, une autre ajoutant: «[Players] découvrira des souvenirs et des objets sentimentaux qui illustrent la manière dont Tyler s’exprimait en tant que garçon avant même la mort de sa mère. L’idée que le fait d’être transgenre est causé par un traumatisme est un stéréotype qui n’a aucun fondement dans les faits et qui ne joue aucun rôle dans l’histoire de Tyler.

Tell Me Why est l’un des premiers jeux majeurs à inclure un personnage trans jouable dans un rôle central, et une inclusion supplémentaire devient lentement normale dans l’industrie du jeu. Les Sims ont ajouté leur premier personnage trans préfabriqué l’année dernière, et le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, proposera quelques options pour façonner votre identité de genre dans le jeu RPG.

En plus de la diversité, il est également agréable de voir un développeur être franc sur les aspects potentiellement troublants d’un jeu, les spoilers être damnés, permettant aux joueurs de faire un choix plus éclairé sur le jeu. Tell Me Why Episode 1 est sorti le 27 août, et vous pouvez trouver la page Steam ici.

Partager : Tweet