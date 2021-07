Télétravail et Covid : l’adaptation des mamans travailleuses indépendantes

in

Avec cette crise sanitaire sans précédent, nous avons assisté à une véritable transformation de notre mode de travail pour s’adapter à ce contexte inédit : la démocratisation du télétravail a ainsi permis au plus grand nombre de continuer à travailler tout en appliquant les mesures de distanciation physiques imposées par le Covid.

Mais qu’en est-il pour les mamans qui travaillent tout en élevant leurs enfants ?

Si des études montrent que le télétravail ne nuit pas à la productivité, des adaptations de leur emploi du temps, une bonne cohésion avec leur conjoint ainsi que le choix d’un métier compatible avec leur environnement familial seront les clés du succès des mamans qui travaillent depuis chez elles.

Voici donc quelques conseils essentiels pour devenir une véritable « mompreneur » !

Adapter le planning familial pour se dégager du temps

Pour bien travailler depuis chez soi, il n’y a pas de recette miracle : rigueur, rituels et organisation sont les maîtres mots pour réussir.

Établissez en amont vos temps de travail et tâchez de vous y tenir. Il est primordial pour être efficace de commencer et terminer chaque jour à la même heure comme si vous vous rendiez sur un lieu de travail extérieur à votre domicile.

Déléguez certaines de vos tâches ménagères à votre entourage, demandez à votre conjoint d’aller chercher votre enfant à votre place à l’école afin de bénéficier d’un temps de travail continu et rentable.

Pendant vos moments de travail, prévenez vos enfants que vous ne pouvez pas être dérangée ni sollicitée et organisez-vous un espace de travail à l’écart du vacarme familial afin de pouvoir être la plus productive possible.

A vous donc d’adapter le planning familial en fonction de votre travail et non l’inverse !

C’est la clé d’un télétravail réussi et pérenne.

Alterner avec les périodes de chômage partiel du papa

Être parents c’est avant toute chose être une équipe soudée qui s’entraide pour faire face aux différents aléas de la vie en les surmontant ensemble. Il faut plus que jamais continuer à miser sur ce binôme afin d’être la plus efficace possible en télétravail.

N’hésitez donc pas à vous faire épauler par votre meilleur allié en ce temps de crise sanitaire : votre conjoint. Cela ne signifie évidemment pas lui confier à lui seul la responsabilité des enfants et de l’intendance de la maison mais trouver un juste équilibre entre vous.

Je m’explique. Votre conjoint bénéficie du chômage partiel à temps plein ou peut alterner périodes de télétravail et chômage partiel ? Parfait ! Pourquoi ne pas lui proposer dès lors durant ses périodes de chômage partiel de vous dégager du temps pour vous consacrer à votre travail de façon productive ?

Fixez ensemble les plages horaires qui conviendront le mieux aux deux parties et vous voilà prête à travailler efficacement en toute sérénité !

Opter pour un métier plus adapté à la présence d’enfants

Comme évoqué lors d’un précédent article, il est évidemment plus aisé de réussir à mener de front télétravail et vie familiale quand le métier que vous exercez se prête à la présence d’enfants.

Il vous sera en effet plus commode d’avoir un travail où vous pouvez vous organiser de façon indépendante sans être en interaction régulière avec des collègues par le biais de réunions, visios ou conférences… Nos amis de blog-maman.fr ont écrit un très bon article à ce sujet. Cliquez-ici pour découvrir comment gagner de l’argent en élevant des enfants.

Les métiers liés aux réseaux sociaux, le web ou la vente en ligne favorisent grandement la cohabitation entre enfants et télétravail. Si vous choisissez par exemple d’être assistante maternelle à votre domicile, la présence de vos enfants chez vous ne sera en aucun cas un frein à l’accomplissement de votre métier.

Réfléchissez donc bien à la compatibilité de votre travail avec votre cadre familial afin d’être le plus épanouie possible dans votre mais également dans votre environnement.

Cette crise sanitaire a donc conduit à penser une nouvelle façon de travailler et à adapter notre cadre de vie à nos métiers. Une révolution pour les mamans indépendantes qui, avec une bonne organisation et la mise en place de stratégies efficaces, se réalisent d’autant plus dans leur travail !