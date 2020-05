Téléthon lève 115 millions de dollars pour les New-Yorkais touchés par COVID-19 – betanewsfr

NEW YORK (AP) – Tina Fey a versé des larmes après avoir annoncé que plus de 115 millions de dollars avaient été collectés pour soutenir les New Yorkais touchés par COVID-19 lors d’un téléthon virtuel.

« Merci, merci », a déclaré un Fey en larmes, l’hôte de Rise Up New York! événement lundi soir. L’actrice récompensée aux Emmy Awards ainsi que d’autres célébrités de Barbra Streisand, Jennifer Lopez et Michael Strahan ont demandé des dons pour aider les efforts de secours et de rétablissement.

« Notre ville est attaquée, mais nous y sommes déjà allés », a déclaré Robert De Niro. «Au cours des 20 dernières années, le 11 septembre et l’ouragan Sandy. Vous pouvez prendre votre meilleur coup, mais vous ne pouvez pas briser notre esprit. «

L’avantage d’une heure a été présenté par l’organisation de lutte contre la pauvreté basée à New York, Robin Hood et iHeartMedia.

Robin Hood a déclaré que tous les dons fourniront un soutien pour la nourriture, le logement, l’aide en espèces, la santé mentale, les services juridiques et l’éducation.

« Si vous avez pris le petit déjeuner aujourd’hui, vous êtes mieux que 2 millions de vos voisins qui se sont réveillés affamés », a déclaré Fey.

Mariah Carey a interprété sa chanson de 1992 «Make It Happen». Elle a chanté pendant que ses chanteurs et pianistes remplaçants se produisaient sur des écrans séparés au rythme optimiste.

« Nous pouvons y arriver ensemble », a déclaré Carey.

Lin-Manuel Miranda, Cynthia Erivo, Idina Menzel, Ben Platt et d’autres ont interprété la chanson classique de Frank Sinatra «New York, New York». Lopez a présenté PS22 Chorus, une collection d’élèves du primaire de New York qui ont chanté «Rise Up» d’Andra Day.

« New York, je connais votre force », a déclaré Lopez, originaire de New York.

Spike Lee a partagé des mots encourageants selon lesquels le sport reviendrait un jour prochainement. Streisand et Audra McDonald ont montré le même optimisme quant au retour du quartier des théâtres de New York «plus fort que jamais» après avoir été fermé en raison du verrouillage de la pandémie.

Les grands noms des Giants de New York, dont Strahan, Eli Manning, Phil Simms et Justin Tuck, ont annoncé une opportunité grâce à un tirage au sort pour un fan de jouer à un match de football tactile avec les joueurs dans leur propre arrière-cour et d’obtenir une bague du Super Bowl. Le vainqueur du tirage au sort et trois amis auront la chance de jouer contre les joueurs.

Parmi les autres performances musicales, mentionnons «Message in a Bottle» de Sting et «It’s My Life» de Bon Jovi.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment la pneumonie et la mort. La grande majorité des gens se rétablissent.