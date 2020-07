Telecinco récupère «  Vous valez  » pour l’été 2020, sept ans après sa fin

Avec Christian Gálvez devant, Telecinco parie de 2008 à 2013 pour ‘Tú si que vales’, le programme qui recherchait toutes sortes de talents au cours de 17 éditions enregistrées au cours de cette période. Les participants ont dû tout donner sur scène devant un jury de trois ou quatre professionnels parmi lesquels des visages populaires tels que Noemí Galera, Àngel Llàcer, Merche, Risto Mejide, José Luis Moreno, los Morancos ou José Corbacho.

Christian Gálvez, avec l’une des équipes du jury « Vous valez »

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date ou d’heure précise pour reprendre les diffusions, Mediaset a déjà annoncé qu’il remplacerait ce programme au cours de l’été. Egalement confirmé par Tinet Rubira, directeur de Gestmusic Endemol qui est le producteur de ce format, répondant à un utilisateur de Twitter qui a demandé la véracité du retour. « Oui, c’est vrai », a répondu le directeur.

Avant le début des diffusions de la sixième édition de ‘Got Talent Spain’, qui a fait tant de joie à Mediaset et après avoir sorti ‘Got Talent: The best in the world’, Telecinco diffusera ‘You are worth it’, dont programme ont près d’une centaine de livraisons. Sans doute, le spectateur sera surpris de voir des personnes qui sont désormais populaires en compétition comme Rosalía ou des triomphes comme Julia Medina et Bruno Alves.

Le format appartient désormais à Atresmedia

En 2016, Atresmedia a repris les droits de «You are worth», bien qu’il ait changé le nom de la marque, l’appelant désormais «You do». Présenté par Cristina Pedroche et avec un jury composé de Silvia Abril, Rafa Méndez et Soraya Arnelas, le format n’a pas atteint les données attendues sur laSexta. Avec huit livraisons réalisées de janvier à mars 2017, cet espace a enregistré une moyenne de 5,6% partage et a eu 807 000 téléspectateurs.