Telecinco lance ‘Hormigas Blancas 2020’ avec Carlota Corredera le dimanche 26 juillet

« Le passé est déjà là ». Telle est la devise de la nouvelle saison de ‘White Ants’, l’espace à succès produit par La Fábrica de la Tele qui a été diffusé avec succès en 2007 sur Telecinco et qui cet été revient sur le réseau qui l’a vu naître plus de un de chaque. Ce dimanche 26 juillet, Telecinco présente le nouveau lot de programmes qui sera diffusé chaque semaine aux heures de grande écoute, remplaçant ainsi les galas du dimanche de «La casa fuerte», qui jusqu’à présent était animée par Sonsoles Ónega. Ana Obregón sera le protagoniste de ce premier opus dans lequel toute sa carrière professionnelle et vitale sera revue, marquée par le décès de son fils Álex Lequio il y a à peine deux mois.

Logo ‘fourmis blanches 2020’

L’espace revient et le fait avec un nouveau présentateur Et c’est que si dans le passé Jorge Javier Vázquez a pris les commandes en premier, et Jordi González plus tard, maintenant « White Ants 2020 » vient de la main de Carlota Corredera. La présentatrice ajoute ainsi un nouveau projet à sa carrière et le fait après avoir repris ‘Cambiame’ sur le bureau du même réseau et le débat sur «Las Campos» en prime time, en plus de présenter «Save me» aujourd’hui. Le journaliste reviendra ainsi sur une émission dans laquelle par le passé Elle a d’abord été rédactrice et co-réalisatrice plus tard.

La journaliste elle-même a expliqué dans ‘Save me’ que c’est extrêmement spécial pour elle de relever ce défi, ce qui témoigne sans aucun doute de la grande évolution qu’a connue sa carrière professionnelle tout au long de cette période. Elle sera en charge de modérer les débats qui seront diffusés tous les dimanches avec des documentaires complets préparé par l’équipe de La Fábrica de la Tele dans lequel la vie de six visages importants de notre pays se déroulera à travers une infinité d’images d’archives et de nombreux témoignages. Le présentateur sera accompagné dans l’étude de collaborateurs experts dans chacun des visages choisis.

Les six célébrités choisies

Ana Obregón, Miguel Bosé, Rocío Jurado, Lola Flores, Bibiana Fernández et Julio Iglesias sont les visages qui jouera dans «White Ants 2020». Pour l’instant, la chaîne et le producteur se sont mis d’accord sur la production de six livraisons, même s’il ne serait pas déraisonnable de penser qu’ils pourraient en ajouter plus à l’avenir si les performances sont positives. Il ne faut pas oublier que l’espace moyenné 18,4% et 1088000 téléspectateurs au cours des quatre saisons diffusées à ce jour et c’était sans aucun doute une source d’inspiration pour d’autres formats similaires qui sont venus plus tard à notre écran comme « Huellas de elefante » dans Telemadrid (également produit par La Fábrica de Tele) ou « Lazos de sangre », aux heures de grande écoute de La 1.