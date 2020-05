Télécharger la saison 2: confirmation par Amazon Studios et Daniels

– Publicité –



Mettre à jour les mises à jour de la saison 2: Un tout nouveau spectacle de comédie est venu sur Amazon Prime du créateur de The Office US et Space Force, Greg Daniels, car il a été rejeté par beaucoup comme une arnaque The Good Place. Le spectacle est très drôle et aussi unique que sincère. Les fans attendaient la deuxième saison de l’émission car elle se terminait de manière très ambiguë.

Télécharger la saison 2 confirmée

Le 8 mai 2020, la deuxième saison de l’émission a été confirmée par Daniels comme il l’a dit: « Je suis ravi de continuer une excellente relation avec Amazon Studios et ce casting incroyable et de découvrir ce qui se passe à côté de Nora et Nathan et Ingrid et leur monde 2033. » Le chef des Studios Amazon Jennifer Salke a déclaré à propos de la série que la saison serait «une comédie intelligente et cinématographique crépitante d’intrigues. Nous savons que nos fans du monde entier veulent voir le prochain chapitre avec Nathan et Nora. Nous annonçons donc la deuxième saison et nous sommes ravis que le projet passion de Greg ait trouvé des téléspectateurs aussi dévoués. »

Télécharger la saison 2: la déclaration de Daniel

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, la production de l’émission est arrêtée et nous ne savons pas pour l’instant que la deuxième saison de l’émission sortira sur Amazon Prime Video. À propos de l’intrigue de la deuxième saison, peu de choses sont dites mais Daniel a dit «Quand je l’ai lancé, ce qui était littéralement de retour en 2015, j’ai eu deux saisons brisées et le terrain. Je pense que je pourrais voir le retarder après cela, mais pour le moment, nous écrivons une deuxième saison.

« Nous verrons comment les choses sont affectées par les événements en cours. Mais oui, non, ce n’est pas censé être seulement 10 épisodes. Mais il ne s’agit probablement pas non plus de 100 épisodes. »

Il y a beaucoup de temps pour la sortie de la bande-annonce et nous ne savons pas pour l’instant quand la bande-annonce de l’émission sera publiée.

