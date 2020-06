Télécharger la saison 2: ce qui est connu jusqu’à présent

Créé par Greg Daniels Upload est une série Web de comédie américaine de science-fiction. La série Web est devenue l’une des séries incontournables sur Amazon Prime. La mise en ligne a été créée sur Amazon Prime le 1er mai 2020.

Télécharger: tracer et diffuser

L’histoire marche directement en 2033, où les humains sont autorisés à décider de leur vie après la mort. En d’autres termes, ils peuvent choisir leur vie après la mort pour se télécharger. Un garçon nommé Nathan, qui est un programmeur informatique, a choisi son immortalité et se télécharge avec la vue sur le lac la plus chère après sa mort. Plus tard, il se rend compte que sa vie virtuelle n’est pas animée et il est triste de sa vie après la mort.

Téléchargez la saison 1 avec Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Zainab Johnson et Kevin Bigley.

Peut-on s’attendre à une deuxième saison

Après avoir été témoin de l’amour et du soutien écrasant des fans, le showrunner a décidé de renouveler la série pour une deuxième saison. Cependant, la production a été arrêtée en raison de la pandémie en cours. Les créateurs ont officiellement annoncé en mai que Télécharger serait renouvelé pour une deuxième saison.

En s’adressant aux médias, le showrunner a déclaré: « Je suis ravi de continuer une excellente relation avec Amazon Studios et ce casting formidable et de découvrir ce qui se passe à côté de Nora et Nathan et Ingrid et leur monde 2033 ».

Quand la deuxième saison sera-t-elle disponible?

Aucune annonce officielle concernant la sortie de la deuxième saison de Upload n’a encore été faite. Compte tenu des situations pandémiques, il est difficile de prévoir la date de sortie car les développeurs ont interrompu tous les projets de tous les services de streaming. Selon si continuer, le modèle de sortie Upload saison 2 devrait être abandonné sur Netflix en mai 2021. Cependant, si le tournage commence à la fin de cette année, la date de sortie sera repoussée à la fin de l’année prochaine. Nous vous contacterons dès que toute information concernant la date de sortie apparaîtra. Jusque-là, restez à l’écoute avec The Nation Roar.